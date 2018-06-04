4 июня 2018, 16:39

Продажи Lada Vesta Cross начнутся 7 июня

Продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross начнутся на месяц раньше, чем ожидалось. В дилерских центрах АвтоВАЗа автомобили появятся 7 июня. Цены начинаются от 763 900 рублей.
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Продажи Lada Vesta Cross начнутся 7 июня ВАЗ (Lada) Vesta
ВАЗ (Lada) Vesta Cross Luxe Prestige 1.8 AMT
1.8 л, 122 л.с
Роботизированная 5
0-100 - 12.7 с, 180 км/ч
4424 x 1785 x 1528 мм
передний
АИ-92, 7.5 л на 100 км
859 900 руб
Все характеристики
Сначала в продажу поступят седаны Vesta Cross в комплектации Luxe. Перечень оснащения подразумевает наличие 4 подушек безопасности, климат-контроля, обогрева сидений и лобового стекла, мультимедийной системы с hands free и 17-дюймовых колесных дисков. 

Дополнительно можно приобрести пакеты опций Multimedia и Prestige. Первый включает в себя камеру заднего вида и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Цена пакета 28 000 рублей. Второй набор (за 46 000 рублей) помимо опций пакета Multimedia дополнительно предлагает задние сидения с подлокотником и подогревом, USB-порт в центральном подлокотнике, фоновую подсветку салона и ручек дверей и усиленную тонировку задних стекол.

Lada Vesta Cross отличается от стандартных седанов «Веста» увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным вседорожным серым обвесом. В моторную гамму вошли два двигателя: 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Первый агрегат сочетается только с «механикой», второй доступен с МКПП или с модернизированным «роботом». Цены на вседорожные седаны Vesta колеблются от 763 900 до 813 900 рублей.
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Знаете, мой брат купил новую весту и предложил мне тест-драйв. У меня вольво s60, моя реакция на его предложение-лёгкий сарказм как минимум, но скажу честно, я был приятно удивлён. Это первый российский (советский) автомобиль, который бы я купил, если б денег не хватало на приличную иномарку.
Илья
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
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Продажи Lada Vesta Cross начнутся 7 июня
{{params_59148}}Сначала в продажу поступят седаны Vesta Cross в комплектации Luxe. Перечень оснащения подразумевает наличие 4 подушек безопасности, климат-контроля, обогрева сидений и лобового стекла, мультимедийной системы с hands free и 17-дюймовых колесных дисков. Дополнительно можно приобрести пакеты опций Multimedia и Prestige. Первый включает в себя камеру заднего вида и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Цена пакета 28 000 рублей. Второй набор (за 46 000 рублей) помимо опций пакета Multimedia дополнительно предлагает задние сидения с подлокотником и подогревом, USB-порт в центральном подлокотнике, фоновую подсветку салона и ручек дверей и усиленную тонировку задних стекол.Lada Vesta Cross отличается от стандартных седанов «Веста» увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным вседорожным серым обвесом. В моторную гамму вошли два двигателя: 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Первый агрегат сочетается только с «механикой», второй доступен с МКПП или с модернизированным «роботом». Цены на вседорожные седаны Vesta колеблются от 763 900 до 813 900 рублей.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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