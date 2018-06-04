4 июня 2018, 16:39
Продажи Lada Vesta Cross начнутся 7 июня
Продажи вседорожной версии седана Lada Vesta Cross начнутся на месяц раньше, чем ожидалось. В дилерских центрах АвтоВАЗа автомобили появятся 7 июня. Цены начинаются от 763 900 рублей.
|ВАЗ (Lada) Vesta Cross Luxe Prestige 1.8 AMT
|1.8 л, 122 л.с
|Роботизированная 5
|0-100 - 12.7 с, 180 км/ч
|4424 x 1785 x 1528 мм
|передний
|АИ-92, 7.5 л на 100 км
|859 900 руб
|Все характеристики
Дополнительно можно приобрести пакеты опций Multimedia и Prestige. Первый включает в себя камеру заднего вида и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией. Цена пакета 28 000 рублей. Второй набор (за 46 000 рублей) помимо опций пакета Multimedia дополнительно предлагает задние сидения с подлокотником и подогревом, USB-порт в центральном подлокотнике, фоновую подсветку салона и ручек дверей и усиленную тонировку задних стекол.
Lada Vesta Cross отличается от стандартных седанов «Веста» увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным вседорожным серым обвесом. В моторную гамму вошли два двигателя: 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Первый агрегат сочетается только с «механикой», второй доступен с МКПП или с модернизированным «роботом». Цены на вседорожные седаны Vesta колеблются от 763 900 до 813 900 рублей.
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Знаете, мой брат купил новую весту и предложил мне тест-драйв. У меня вольво s60, моя реакция на его предложение-лёгкий сарказм как минимум, но скажу честно, я был приятно удивлён. Это первый российский (советский) автомобиль, который бы я купил, если б денег не хватало на приличную иномарку.
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
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