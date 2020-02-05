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5 февраля 2020, 13:16

Продажи Lada вновь растут

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Компания АвтоВАЗ подвела итоги продаж за январь 2020 года. Дилеры реализовали 21,8 тыс. автомобилей или на 1,2% больше, чем в январе 2019 года. Рыночная доля марки Lada превысила 20%.
Продажи Lada вновь растут

Фото: АвтоВАЗ

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В минувшем январе российские дилеры Lada продали 21 790 автомобилей (+1,2%). Бестселлером марки остается Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 8 470 покупателей (+11%). На втором месте стабильно держится Lada Vesta. За месяц было продано 7 506 экземпляров (+6%).

По собственной оценке АвтоВАЗа, рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в январе составила 21%. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне позитивно оценил результаты январских продаж. Важную роль в успехах сыграло возобновление программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль».

В январе в продажу поступили обновленные Lada 4x4 (от 553 900 рублей). Внедорожники получили серьезно переработанный салон и боковую подушку безопасности водителя. Кроме того, у дилеров появились автомобили Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter с кожаной отделкой руля и обогревом. Цены начинаются от 733 900 рублей. В феврале для покупателей подготовили дополнительные скидки и специальные предложения на покупку автомобилей Lada. Выгода по ним составляет от 10 000 до 80 000 рублей в зависимости от акции и модели.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Продажи Lada вновь растут
{{material_128724}}В минувшем январе российские дилеры Lada продали 21 790 автомобилей (+1,2%). Бестселлером марки остается Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 8 470 покупателей (+11%). На втором месте стабильно держится Lada Vesta. За месяц было продано 7 506 экземпляров (+6%).По собственной оценке АвтоВАЗа, рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в январе составила 21%. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне позитивно оценил результаты январских продаж. Важную роль в успехах сыграло возобновление программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль».В январе в продажу поступили обновленные Lada 4x4 (от 553 900 рублей). Внедорожники получили серьезно переработанный салон и боковую подушку безопасности водителя. Кроме того, у дилеров появились автомобили Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter с кожаной отделкой руля и обогревом. Цены начинаются от 733 900 рублей. В феврале для покупателей подготовили дополнительные скидки и специальные предложения на покупку автомобилей Lada. Выгода по ним составляет от 10 000 до 80 000 рублей в зависимости от акции и модели.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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