5 февраля 2020, 13:16
Продажи Lada вновь растут
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Компания АвтоВАЗ подвела итоги продаж за январь 2020 года. Дилеры реализовали 21,8 тыс. автомобилей или на 1,2% больше, чем в январе 2019 года. Рыночная доля марки Lada превысила 20%.
Фото: АвтоВАЗ
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По собственной оценке АвтоВАЗа, рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в январе составила 21%. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне позитивно оценил результаты январских продаж. Важную роль в успехах сыграло возобновление программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль».
В январе в продажу поступили обновленные Lada 4x4 (от 553 900 рублей). Внедорожники получили серьезно переработанный салон и боковую подушку безопасности водителя. Кроме того, у дилеров появились автомобили Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter с кожаной отделкой руля и обогревом. Цены начинаются от 733 900 рублей. В феврале для покупателей подготовили дополнительные скидки и специальные предложения на покупку автомобилей Lada. Выгода по ним составляет от 10 000 до 80 000 рублей в зависимости от акции и модели.
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19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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