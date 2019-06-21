21 июня 2019, 14:14
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
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Компания АвтоВАЗ объяснила, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие надежды маркетологи возлагают на вседорожную Cross-верию, а также на модификацию с вариатором, продажи которой стартуют в ближайшее время.
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Цифры тем более тревожные, что существенное падение продаж Lada Xray наблюдается третий месяц кряду. Последний раз с «плюсом» хэтчбек финишировал в феврале, да и то с символическим (+0,4%). В марте продажи упали на 10%, а в апреле – сразу в полтора раза (-47%). Если в 2018 году Lada Xray неизменно входила в ТОП-10 российского рынка, то по итогам первых пяти месяцев 2019 года скатилась на 16-е место.
Продажи Lada Xray падают даже несмотря на рост популярности SUV-сегмента. В пресс-службе АвтоВАЗа журналистам «Российской газеты» пояснили особенности маркетинговой стратегии российского бренда. Акцент в продвижении решено было сделать на другие семейства, которые уже сейчас помогают марке Lada укреплять позиции на отечественном авторынке, увеличивая долю продаж по отношению к другим брендам. Но и Lada Xray остается важным продуктом. Поэтому в ноябре на рынок вывели ее вседорожную версию, на ее долю сейчас приходится порядка 40% продаж Xray. В ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на новую комплектацию Xray Cross с вариатором Jatco и мотором Renault. Сборка таких автомобилей уже стартовала.
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Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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