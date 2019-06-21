21 июня 2019, 14:14

Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему

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Компания АвтоВАЗ объяснила, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие надежды маркетологи возлагают на вседорожную Cross-верию, а также на модификацию с вариатором, продажи которой стартуют в ближайшее время.
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд и вот почему
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По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2019 года российские дилеры Lada продали 2,4 тыс. автомобилей Lada Xray или на 19% меньше, чем в мае 2018-го. И это с учетом ее Cross-версии, продажи которой начались лишь полгода назад. Для сравнения бестселлер марки - Granta разошелся в мае тиражом свыше 11 тысяч автомобилей. 

Цифры тем более тревожные, что существенное падение продаж Lada Xray наблюдается третий месяц кряду. Последний раз с «плюсом» хэтчбек финишировал в феврале, да и то с символическим (+0,4%). В марте продажи упали на 10%, а в апреле – сразу в полтора раза (-47%). Если в 2018 году Lada Xray неизменно входила в ТОП-10 российского рынка, то по итогам первых пяти месяцев 2019 года скатилась на 16-е место.

Продажи Lada Xray падают даже несмотря на рост популярности SUV-сегмента. В пресс-службе АвтоВАЗа журналистам «Российской газеты» пояснили особенности маркетинговой стратегии российского бренда. Акцент в продвижении решено было сделать на другие семейства, которые уже сейчас помогают марке Lada укреплять позиции на отечественном авторынке, увеличивая долю продаж по отношению к другим брендам. Но и Lada Xray остается важным продуктом. Поэтому в ноябре на рынок вывели ее вседорожную версию, на ее долю сейчас приходится порядка 40% продаж Xray. В ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на новую комплектацию Xray Cross с вариатором Jatco и мотором Renault. Сборка таких автомобилей уже стартовала.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
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Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
{{material_126809}}По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2019 года российские дилеры Lada продали 2,4 тыс. автомобилей Lada Xray или на 19% меньше, чем в мае 2018-го. И это с учетом ее Cross-версии, продажи которой начались лишь полгода назад. Для сравнения бестселлер марки - Granta разошелся в мае тиражом свыше 11 тысяч автомобилей. Цифры тем более тревожные, что существенное падение продаж Lada Xray наблюдается третий месяц кряду. Последний раз с «плюсом» хэтчбек финишировал в феврале, да и то с символическим (+0,4%). В марте продажи упали на 10%, а в апреле – сразу в полтора раза (-47%). Если в 2018 году Lada Xray неизменно входила в ТОП-10 российского рынка, то по итогам первых пяти месяцев 2019 года скатилась на 16-е место.Продажи Lada Xray падают даже несмотря на рост популярности SUV-сегмента. В пресс-службе АвтоВАЗа журналистам «Российской газеты» пояснили особенности маркетинговой стратегии российского бренда. Акцент в продвижении решено было сделать на другие семейства, которые уже сейчас помогают марке Lada укреплять позиции на отечественном авторынке, увеличивая долю продаж по отношению к другим брендам. Но и Lada Xray остается важным продуктом. Поэтому в ноябре на рынок вывели ее вседорожную версию, на ее долю сейчас приходится порядка 40% продаж Xray. В ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на новую комплектацию Xray Cross с вариатором Jatco и мотором Renault. Сборка таких автомобилей уже стартовала.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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