15 июля 2019, 00:38

Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю

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Автомобили Lada Xray Cross в новой модификации с бесступенчатой трансмиссией уже отгружают в дилерские центры по всей стране. Официально о дате начала продаж и цене новинки АвтоВАЗ пока не объявлял. По информации, полученной от дилеров, старт продаж запланирован на 22 июля. Цены вплотную приблизятся к миллиону рублей.
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
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Компания АвтоВАЗ объяснила, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие ...
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АвтоВАЗ решил подстегнуть снижающийся интерес к семейству Lada Xray новой коробкой передач. Первые вседорожные хэтчбеки Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией (CVT) японской фирмы Jatco начали сходить с конвейера еще месяц назад. Официальные продажи должны стартовать буквально через неделю.

На Xray Cross ставят «вариаторы» Jatco JF015E, которые уже знакомы российским автолюбителям по другим моделям альянса Renault-Nissan: Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, Renault Kaptur и новому кросс-купе Renault Arkana. Ресурс агрегата составляет не менее 250 000 километров. Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. 

У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что, по задумке инженеров, должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем. Хэтчбеки Xray Cross с вариатором лишатся шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из 5 предустановленных вариантов. Зато автомобиль первым из всех Lada обзаведется медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления.

Бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M мощностью 113 л.с. (при 5 500 об/мин) и максимальным крутящим моментом равным 152 Нм (при 4 000 об/мин). На разгон с места до «сотни» Lada Xray Cross с вариатором будет тратить 12,8 секунды. Максимальная скорость - 162 км/ч. Цена топового Lada Xray Cross с CVT составит порядка 980 000 рублей. Вседорожные хэтчбеки со 122-сильным мотором и «механикой» сейчас стоят максимум 913 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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Продажи Lada Xray с вариатором стартуют через неделю
{{material_126831}}АвтоВАЗ решил подстегнуть снижающийся интерес к семейству Lada Xray новой коробкой передач. Первые вседорожные хэтчбеки Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией (CVT) японской фирмы Jatco начали сходить с конвейера еще месяц назад. Официальные продажи должны стартовать буквально через неделю.На Xray Cross ставят «вариаторы» Jatco JF015E, которые уже знакомы российским автолюбителям по другим моделям альянса Renault-Nissan: Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City, Renault Kaptur и новому кросс-купе Renault Arkana. Ресурс агрегата составляет не менее 250 000 километров. Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. У трансмиссии сохранилась имитация ручного переключения передач, что, по задумке инженеров, должно упростить водителю обгон, движение в гору, буксировку прицепа и торможение двигателем. Хэтчбеки Xray Cross с вариатором лишатся шайбы селектора Lada Ride Select, который на машинах с «механикой» позволял выбрать оптимальный режим работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы из 5 предустановленных вариантов. Зато автомобиль первым из всех Lada обзаведется медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, доступом в интернет и функцией голосового управления.Бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M мощностью 113 л.с. (при 5 500 об/мин) и максимальным крутящим моментом равным 152 Нм (при 4 000 об/мин). На разгон с места до «сотни» Lada Xray Cross с вариатором будет тратить 12,8 секунды. Максимальная скорость - 162 км/ч. Цена топового Lada Xray Cross с CVT составит порядка 980 000 рублей. Вседорожные хэтчбеки со 122-сильным мотором и «механикой» сейчас стоят максимум 913 900 рублей.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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