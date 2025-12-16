Lynk & Co удивил рынок: гибридный кроссовер 900 стал хитом — что дальше ждет бренд

16 декабря 2025, 13:26
Продажи Lynk & Co в России выросли в 27 раз за ноябрь 2025 года
Продажи Lynk & Co в России выросли в 27 раз за ноябрь 2025 года
Российский рынок удивил резким ростом спроса на Lynk & Co. В ноябре продажи увеличились в десятки раз. Лидером стал гибридный кроссовер 900. Эксперты отмечают необычную динамику. Подробности - в нашем материале.
В ноябре 2025 года российский авторынок оказался в центре внимания благодаря впечатляющему росту продаж автомобилей Lynk & Co. Как сообщает «Российская Газета», за один месяц в стране было зарегистрировано 886 новых машин этой марки. Для сравнения, год назад за тот же период на учет поставили всего 33 автомобиля Lynk & Co. Таким образом, прирост составил рекордные 27 раз, что стало настоящим сюрпризом для экспертов и участников рынка.
По данным главы аналитического агентства, почти половина всех продаж Lynk & Co за год пришлась именно на ноябрь. С начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1 657 автомобилей этого бренда. Такой скачок интереса к марке объясняется появлением на рынке нового флагманского кроссовера Lynk & Co 900, который стал настоящим драйвером продаж.
Модель Lynk & Co 900 - это полноразмерный подключаемый гибрид, построенный на современной платформе SPA Evo, разработанной Volvo. Автомобиль оснащается гибридными силовыми установками на базе бензиновых двигателей объемом 1,5 или 2,0 литра, которые работают в тандеме с электромоторами. В топовой комплектации суммарная мощность достигает впечатляющих 857 лошадиных сил, что делает этот кроссовер одним из самых мощных в своем классе.
В ноябре на Lynk & Co 900 пришлось 97% всех регистраций бренда - это 863 автомобиля из 886. Такой результат говорит о том, что российские покупатели все чаще обращают внимание на современные гибридные технологии и готовы выбирать автомобили с высокой производительностью и расширенным функционалом.
Ранее стало известно, что в ноябре продажи гибридных автомобилей в России достигли исторического максимума. Эксперты связывают это с растущим интересом к экологичным и технологичным транспортным средствам, а также с расширением модельного ряда на рынке. Lynk & Co 900 оказался в центре этого тренда, быстро завоевав популярность среди автолюбителей.
Таким образом, ноябрь стал для Lynk & Co переломным моментом на российском рынке. Бренд не только укрепил свои позиции, но и продемонстрировал, что способен конкурировать с ведущими мировыми производителями в сегменте гибридных кроссоверов. Ожидается, что в ближайшие месяцы интерес к марке продолжит расти, а новые модели Lynk & Co смогут привлечь еще больше покупателей.
Похожие материалы Линк енд Ко
-
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:13
Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали
В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:49
Цены на автомобили Lada в 2025 году снизились из-за давления китайских брендов
В 2025 году средняя цена Lada снизилась на 5%. Причины изменений неочевидны. Китайские бренды сыграли важную роль. Как это отразится на рынке, пока неизвестно. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:18
Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали
В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:07
Аналитики и дилеры раскрыли, как изменятся цены на автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
Похожие материалы Линк енд Ко
-
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:13
Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали
В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:49
Цены на автомобили Lada в 2025 году снизились из-за давления китайских брендов
В 2025 году средняя цена Lada снизилась на 5%. Причины изменений неочевидны. Китайские бренды сыграли важную роль. Как это отразится на рынке, пока неизвестно. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:18
Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали
В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:07
Аналитики и дилеры раскрыли, как изменятся цены на автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
- 8 320 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 9 299 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 8 980 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 9 100 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 7 050 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 6 899 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 8 200 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 7 100 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 7 810 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве
- 7 620 000 РLynk & Co 900 2025 в Москве