Lynk & Co удивил рынок: гибридный кроссовер 900 стал хитом — что дальше ждет бренд

Продажи Lynk & Co в России выросли в 27 раз за ноябрь 2025 года

Российский рынок удивил резким ростом спроса на Lynk & Co. В ноябре продажи увеличились в десятки раз. Лидером стал гибридный кроссовер 900. Эксперты отмечают необычную динамику. Подробности - в нашем материале.

В ноябре 2025 года российский авторынок оказался в центре внимания благодаря впечатляющему росту продаж автомобилей Lynk & Co. Как сообщает «Российская Газета», за один месяц в стране было зарегистрировано 886 новых машин этой марки. Для сравнения, год назад за тот же период на учет поставили всего 33 автомобиля Lynk & Co. Таким образом, прирост составил рекордные 27 раз, что стало настоящим сюрпризом для экспертов и участников рынка.

По данным главы аналитического агентства, почти половина всех продаж Lynk & Co за год пришлась именно на ноябрь. С начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1 657 автомобилей этого бренда. Такой скачок интереса к марке объясняется появлением на рынке нового флагманского кроссовера Lynk & Co 900, который стал настоящим драйвером продаж.

Модель Lynk & Co 900 - это полноразмерный подключаемый гибрид, построенный на современной платформе SPA Evo, разработанной Volvo. Автомобиль оснащается гибридными силовыми установками на базе бензиновых двигателей объемом 1,5 или 2,0 литра, которые работают в тандеме с электромоторами. В топовой комплектации суммарная мощность достигает впечатляющих 857 лошадиных сил, что делает этот кроссовер одним из самых мощных в своем классе.

В ноябре на Lynk & Co 900 пришлось 97% всех регистраций бренда - это 863 автомобиля из 886. Такой результат говорит о том, что российские покупатели все чаще обращают внимание на современные гибридные технологии и готовы выбирать автомобили с высокой производительностью и расширенным функционалом.

Ранее стало известно, что в ноябре продажи гибридных автомобилей в России достигли исторического максимума. Эксперты связывают это с растущим интересом к экологичным и технологичным транспортным средствам, а также с расширением модельного ряда на рынке. Lynk & Co 900 оказался в центре этого тренда, быстро завоевав популярность среди автолюбителей.

Таким образом, ноябрь стал для Lynk & Co переломным моментом на российском рынке. Бренд не только укрепил свои позиции, но и продемонстрировал, что способен конкурировать с ведущими мировыми производителями в сегменте гибридных кроссоверов. Ожидается, что в ближайшие месяцы интерес к марке продолжит расти, а новые модели Lynk & Co смогут привлечь еще больше покупателей.