Экономика не влияет: почему спрос на люксовые авто в России растёт, несмотря ни на что

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 08:08

В апреле 2026 года российский рынок люксовых автомобилей удивил: продажи достигли максимума за последние 4,5 года. Какие марки оказались в топе, сколько стоят новые Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley, и почему этот тренд может изменить рынок - разбираемся, что происходит с премиум-сегментом прямо сейчас.

Рынок дорогих автомобилей в России снова удивил: в апреле 2026 года продажи люксовых машин достигли рекордных значений, которых не было с конца 2021 года. Это событие важно для всех, кто следит за изменениями в премиум-сегменте, ведь оно может повлиять на цены, доступность и даже на стратегию дилеров в ближайшие месяцы.

По информации «Автостат», за месяц было реализовано 81 новый люксовый автомобиль - это на 4% больше, чем годом ранее. Такой результат стал максимальным за последние четыре с половиной года. В тройке лидеров оказались Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. Именно эти бренды чаще всего выбирали состоятельные покупатели, несмотря на сложную экономическую ситуацию и ограничения на поставки.

Rolls-Royce занял первое место по популярности: в апреле было продано 26 автомобилей, из которых 21 - модель Cullinan. Этот внедорожник оснащен 6,8-литровым мотором мощностью 600 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Уже появились поставки Rolls-Royce Cullinan 2026 года, стоимость которых начинается от 77 млн рублей. В наличии у дилеров также есть версии 2025 года - их цена варьируется от 64 до 75 млн рублей.

На втором месте - Lamborghini с 25 проданными машинами, из которых 20 - гибридные Urus SE. Этот кроссовер получил гибридную установку мощностью 800 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку и полный привод. Самый доступный Urus SE 2025 года можно найти за 37 млн рублей, что делает его одним из самых востребованных люксовых кроссоверов на рынке.

Bentley замыкает тройку лидеров: в апреле было реализовано 24 автомобиля, из которых 12 - Continental GT четвертого поколения. Эта модель оснащена гибридным мотором на 680 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Минимальная цена на Bentley Continental GT 2025 года составляет 41 млн рублей, а приобрести такую машину можно без особых сложностей.

Кроме того, в апреле в России были проданы четыре новых Ferrari, а также по одному автомобилю Aston Martin и Maserati. Это подтверждает, что интерес к эксклюзивным маркам сохраняется, несмотря на все ограничения. Как отмечают эксперты, спрос на люксовые автомобили часто игнорирует экономические колебания и зависит от настроения состоятельных клиентов.

Интересно, что на фоне роста продаж премиальных машин, российский рынок продолжает меняться: появляются новые бренды, а некоторые компании только готовятся к старту. Например, недавно стало известно о выходе сразу пяти новых автобрендов, что может повлиять на расстановку сил в сегменте - подробнее об этом можно узнать в материале о новых марках, которые уже выходят на рынок в нашем обзоре о переменах в автосфере.

Если рассматривать ситуацию в целом, то рекордные продажи люксовых автомобилей могут указывать на восстановление интереса к премиум-сегменту и рост доверия к дилерам, которые находят способы поставлять даже самые эксклюзивные модели. Важно отметить, что цены на такие машины остаются высокими, а выбор - ограниченным, однако для многих покупателей это не становится препятствием. Судя по имеющимся данным, российский рынок люкса продолжает развиваться вопреки внешним ограничениям, а спрос на эксклюзивные автомобили только растет.

Упомянутые марки: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Aston Martin, Maserati
