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23 января 2020, 19:21

Продажи люксовых автомобилей за год снизились на 10%

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Фото: Rolls-Royce
В 2019 году российские дилеры реализовали 1,3 тысячи автомобилей класса «Люкс». Это на 10% меньше по сравнению с результатом предыдущего года. Лидерство сохраняет Mercedes-Benz Maybach S-Class.
Продажи люксовых автомобилей за год снизились на 10

Фото взято из открытых источников

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Аналитическое агентство «Автостат» рассказало, как в минувшем году в России обстояли дела с продажами люксовых автомобилей. По его данным, дилеры реализовали 1 312 таких машин или на 10,2% меньше, чем в 2018-м. Первое место удерживает Mercedes-Benz Maybach S-Class. На нем остановили свой выбор 480 россиян.

На второй строчке расположились автомобили Bentley с результатом 319 проданных экземпляров. Это почти четверть продаж в сегменте. Дилеры Rolls-Royce продали 192 автомобиля, что позволило британской марке занять третье место. Замыкают пятерку лидеров два «итальянца»: Lamborghini (142 экз.) и Maserati (137 экз.). Их соотечественникам из Ferrari за год удалось реализовать лишь 32 суперкара. Еще 10 машин носят шильдики Aston Martin.

Традиционно значительная часть автомобилей сегмента Luxury была продана в Москве и Подмосковье – 716 и 123 машины соответственно. Суммарно на столичный регион пришлось 64% продаж. Еще 115 роскошных автомобилей приобрели в Санкт-Петербурге. На четвертом месте – Краснодарский край (55 экз.), на шестом – Свердловская область (30 экз.).


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Продажи люксовых автомобилей за год снизились на 10%
{{material_127332}}Аналитическое агентство «Автостат» рассказало, как в минувшем году в России обстояли дела с продажами люксовых автомобилей. По его данным, дилеры реализовали 1 312 таких машин или на 10,2% меньше, чем в 2018-м. Первое место удерживает Mercedes-Benz Maybach S-Class. На нем остановили свой выбор 480 россиян.На второй строчке расположились автомобили Bentley с результатом 319 проданных экземпляров. Это почти четверть продаж в сегменте. Дилеры Rolls-Royce продали 192 автомобиля, что позволило британской марке занять третье место. Замыкают пятерку лидеров два «итальянца»: Lamborghini (142 экз.) и Maserati (137 экз.). Их соотечественникам из Ferrari за год удалось реализовать лишь 32 суперкара. Еще 10 машин носят шильдики Aston Martin.Традиционно значительная часть автомобилей сегмента Luxury была продана в Москве и Подмосковье – 716 и 123 машины соответственно. Суммарно на столичный регион пришлось 64% продаж. Еще 115 роскошных автомобилей приобрели в Санкт-Петербурге. На четвертом месте – Краснодарский край (55 экз.), на шестом – Свердловская область (30 экз.).
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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