23 января 2020, 19:21
Продажи люксовых автомобилей за год снизились на 10%
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Фото: Rolls-Royce
В 2019 году российские дилеры реализовали 1,3 тысячи автомобилей класса «Люкс». Это на 10% меньше по сравнению с результатом предыдущего года. Лидерство сохраняет Mercedes-Benz Maybach S-Class.
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На второй строчке расположились автомобили Bentley с результатом 319 проданных экземпляров. Это почти четверть продаж в сегменте. Дилеры Rolls-Royce продали 192 автомобиля, что позволило британской марке занять третье место. Замыкают пятерку лидеров два «итальянца»: Lamborghini (142 экз.) и Maserati (137 экз.). Их соотечественникам из Ferrari за год удалось реализовать лишь 32 суперкара. Еще 10 машин носят шильдики Aston Martin.
Традиционно значительная часть автомобилей сегмента Luxury была продана в Москве и Подмосковье – 716 и 123 машины соответственно. Суммарно на столичный регион пришлось 64% продаж. Еще 115 роскошных автомобилей приобрели в Санкт-Петербурге. На четвертом месте – Краснодарский край (55 экз.), на шестом – Свердловская область (30 экз.).
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