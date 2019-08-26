26 августа 2019, 09:39
Продажи Maserati в России упали на 44%
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Фото: Maserati
Не всем люксовым маркам в России живется одинакового хорошо. Спрос на автомобили Maserati снижается. С января по июль 2019 года отечественным дилерам марки удалось реализовать 76 экземпляров или на 44% меньше, чем годом ранее.
Фото: Maserati
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По данным аналитического агентства «Автостат», бестселлером марки остается кроссовер Levante. За отчетный период дилеры реализовали 65 экземпляров, что составило 85% всех продаж Maserati в России. Однако это вдвое меньше, чем годом ранее. На седанах Ghibli остановили свой выбор 11 россиян (в прошлом году – лишь трое). А вот желающих приобрести седан Quattroporte в этом году пока не нашлось. По всей России не продали ни одного экземпляра.
Если говорить о географии продаж, то большую часть всех Maserati купили в Москве (30 экз.), Санкт-Петербурге (12 экз.) и Подмосковье (9 экз.). По три автомобиля отправились в Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области. По два Maserati – в Челябинскую и Липецкую области. Еще в девяти субъектах РФ было продано по одному экземпляру.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
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