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26 августа 2019, 09:39

Продажи Maserati в России упали на 44%

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Фото: Maserati
Не всем люксовым маркам в России живется одинакового хорошо. Спрос на автомобили Maserati снижается. С января по июль 2019 года отечественным дилерам марки удалось реализовать 76 экземпляров или на 44% меньше, чем годом ранее.
Продажи Maserati в России упали на 44

Фото: Maserati

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Недавно мы рассказывали об успехах марки Lamborghini, которой удалось увеличить продажи в нашей стране в 4 раза. Коллеги из Maserati не могут похвастаться такими же показателями. Продажи итальянского бренда за первые семь месяцев 2019 года снизились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. С января по июль в России было продано 76 автомобилей Maserati, тогда как годом ранее – 135 машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», бестселлером марки остается кроссовер Levante. За отчетный период дилеры реализовали 65 экземпляров, что составило 85% всех продаж Maserati в России. Однако это вдвое меньше, чем годом ранее. На седанах Ghibli остановили свой выбор 11 россиян (в прошлом году – лишь трое). А вот желающих приобрести седан Quattroporte в этом году пока не нашлось. По всей России не продали ни одного экземпляра.

Если говорить о географии продаж, то большую часть всех Maserati купили в Москве (30 экз.), Санкт-Петербурге (12 экз.) и Подмосковье (9 экз.). По три автомобиля отправились в Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области. По два Maserati – в Челябинскую и Липецкую области. Еще в девяти субъектах РФ было продано по одному экземпляру.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Maserati Levante Trofeo оснастили 590-сильным мотором Ferrari
Недавно же писали, что завод останавливают, якобы даже на серийные машины спроса нет. А тут заряженную версию выпускать собираются, или это просто так - музейный экспонат?
Олег
Производство Maserati Levante под угрозой закрытия
Поставляйте эти кроссоверы нам. Русские люди очень любят большие машины, поэтому вполне способны вытянуть итальянцев из болота) Даже цена в 6 миллионов вряд ли кого-нибудь смутит)
Олег
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Продажи Maserati в России упали на 44%
{{material_127294}}Недавно мы рассказывали об успехах марки Lamborghini, которой удалось увеличить продажи в нашей стране в 4 раза. Коллеги из Maserati не могут похвастаться такими же показателями. Продажи итальянского бренда за первые семь месяцев 2019 года снизились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. С января по июль в России было продано 76 автомобилей Maserati, тогда как годом ранее – 135 машин.По данным аналитического агентства «Автостат», бестселлером марки остается кроссовер Levante. За отчетный период дилеры реализовали 65 экземпляров, что составило 85% всех продаж Maserati в России. Однако это вдвое меньше, чем годом ранее. На седанах Ghibli остановили свой выбор 11 россиян (в прошлом году – лишь трое). А вот желающих приобрести седан Quattroporte в этом году пока не нашлось. По всей России не продали ни одного экземпляра.Если говорить о географии продаж, то большую часть всех Maserati купили в Москве (30 экз.), Санкт-Петербурге (12 экз.) и Подмосковье (9 экз.). По три автомобиля отправились в Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области. По два Maserati – в Челябинскую и Липецкую области. Еще в девяти субъектах РФ было продано по одному экземпляру.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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