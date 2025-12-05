Немецкий премиум снова в моде: почему спрос на Mercedes-Benz в России бьет рекорды?

Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября

Продажи немецких авто снова растут. Mercedes-Benz показал невероятный результат. Спрос на премиум-сегмент удивляет. Какие модели выбирают чаще всего? Россияне предпочитают большие внедорожники.

Российский автомобильный рынок продолжает преподносить сюрпризы. В ноябре 2025 года продажи новых автомобилей Mercedes-Benz продемонстрировали ошеломляющий рост, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации издания Autonews, которое ссылается на данные агентства «Автостат», за прошедший месяц на учет было поставлено 1160 машин с трехлучевой звездой. Это на 107,5% превышает показатель ноября 2024 года, когда своих владельцев нашли всего 559 автомобилей.

Такая динамика свидетельствует о восстановлении спроса на премиальные европейские автомобили, которые поступают в страну по каналам параллельного импорта. Если рассматривать статистику с начала года, то за одиннадцать месяцев рост оказался более скромным, но все равно внушительным - плюс 26%. В общей сложности с января по ноябрь россияне приобрели 7985 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Аналитики также назвали модели, которые пользовались наибольшей популярностью у покупателей в ноябре. Безоговорочным лидером стал легендарный внедорожник G-класса, известный как «Гелендваген». Было продано ровно 200 таких автомобилей. Этот результат подчеркивает неизменный статус и престиж модели на российском рынке.

Вслед за ним в рейтинге расположилась целая россыпь кроссоверов и внедорожников марки. Второе место занял Mercedes-Benz GLC с результатом в 181 проданный экземпляр. Замыкает тройку лидеров полноразмерный GLS, который выбрали 157 покупателей. Далее по списку идут GLE (141 шт.), купеобразная версия GLC Coupe (119 шт.) и GLE Coupe (109 шт.). Единственным седаном, сумевшим пробиться в топ-7, стал E-класс, нашедший 117 владельцев. Эксперты отмечают, что и другие модели бренда находят своих покупателей, хотя и в меньших объемах.

Интересно, что главный конкурент Mercedes-Benz, баварская марка BMW, показала еще более впечатляющие результаты. В ноябре продажи автомобилей BMW выросли на 166%, достигнув отметки в 2149 реализованных машин. Это говорит о том, что спрос на немецкий премиум не просто восстанавливается, а переживает настоящий бум, несмотря на все экономические и логистические сложности.