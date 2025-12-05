Немецкий премиум снова в моде: почему спрос на Mercedes-Benz в России бьет рекорды?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 17:01

Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября

Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября

Немецкий премиум снова в моде: почему спрос на Mercedes-Benz в России бьет рекорды?

Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября

Продажи немецких авто снова растут. Mercedes-Benz показал невероятный результат. Спрос на премиум-сегмент удивляет. Какие модели выбирают чаще всего? Россияне предпочитают большие внедорожники.

Продажи немецких авто снова растут. Mercedes-Benz показал невероятный результат. Спрос на премиум-сегмент удивляет. Какие модели выбирают чаще всего? Россияне предпочитают большие внедорожники.

Российский автомобильный рынок продолжает преподносить сюрпризы. В ноябре 2025 года продажи новых автомобилей Mercedes-Benz продемонстрировали ошеломляющий рост, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации издания Autonews, которое ссылается на данные агентства «Автостат», за прошедший месяц на учет было поставлено 1160 машин с трехлучевой звездой. Это на 107,5% превышает показатель ноября 2024 года, когда своих владельцев нашли всего 559 автомобилей.

Такая динамика свидетельствует о восстановлении спроса на премиальные европейские автомобили, которые поступают в страну по каналам параллельного импорта. Если рассматривать статистику с начала года, то за одиннадцать месяцев рост оказался более скромным, но все равно внушительным - плюс 26%. В общей сложности с января по ноябрь россияне приобрели 7985 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Аналитики также назвали модели, которые пользовались наибольшей популярностью у покупателей в ноябре. Безоговорочным лидером стал легендарный внедорожник G-класса, известный как «Гелендваген». Было продано ровно 200 таких автомобилей. Этот результат подчеркивает неизменный статус и престиж модели на российском рынке.

Вслед за ним в рейтинге расположилась целая россыпь кроссоверов и внедорожников марки. Второе место занял Mercedes-Benz GLC с результатом в 181 проданный экземпляр. Замыкает тройку лидеров полноразмерный GLS, который выбрали 157 покупателей. Далее по списку идут GLE (141 шт.), купеобразная версия GLC Coupe (119 шт.) и GLE Coupe (109 шт.). Единственным седаном, сумевшим пробиться в топ-7, стал E-класс, нашедший 117 владельцев. Эксперты отмечают, что и другие модели бренда находят своих покупателей, хотя и в меньших объемах.

Интересно, что главный конкурент Mercedes-Benz, баварская марка BMW, показала еще более впечатляющие результаты. В ноябре продажи автомобилей BMW выросли на 166%, достигнув отметки в 2149 реализованных машин. Это говорит о том, что спрос на немецкий премиум не просто восстанавливается, а переживает настоящий бум, несмотря на все экономические и логистические сложности.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Хабаровск Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться