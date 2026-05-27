Двухлитровые «Москвичи» разбирают быстрее, чем успевают привезти. Что происходит с продажами?

Продажи «Москвич М70» и «Москвич М90» резко снизились в апреле 2026 года

В апреле 2026 года продажи новых моделей «Москвич» неожиданно пошли на спад, хотя спрос на автомобили с двухлитровым мотором только растет. Почему дилеры фиксируют снижение, а физические лица стали чаще регистрировать машины? Какие последствия это может иметь для рынка и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и свежие данные по продажам за первый квартал.

Для российских автолюбителей новость о снижении продаж новых моделей «Москвич» в апреле стала неожиданной, ведь на фоне общего роста интереса к отечественным автомобилям многие ожидали обратной динамики. Однако, как выяснилось, статистика за месяц оказалась не столь однозначной и требует внимательного разбора.

По информации портала «Китайские автомобили», в апреле 2026 года продажи «Москвич М70» и «Москвич М90» заметно снизились по сравнению с мартом. Причина кроется в особенностях мартовских регистраций: тогда дилеры активно оформляли демонстрационные экземпляры, чтобы показать их потенциальным покупателям и быстрее запустить продажи. В результате, в марте был зафиксирован всплеск регистраций, который не мог не сказаться на апрельских итогах.

Интересно, что на фоне этого снижения, количество регистраций новых «Москвичей» у физических лиц в апреле выросло более чем в два раза. Это говорит о том, что спрос среди обычных покупателей сохраняется, а возможно, даже усиливается. Особенно популярными остаются автомобили линейки «М» с двухлитровым двигателем - именно на них сейчас приходится основной поток заявок. Как отмечают в пресс-службе производителя, спрос на эти машины превышает предложение, и дилеры не всегда успевают удовлетворить все запросы.

Производство кроссоверов «М70» и «М90» идет по установленному графику, и компания рассчитывает, что уже в ближайшие месяцы продажи вновь начнут расти. Важно отметить, что, несмотря на временное снижение, по итогам первого квартала 2026 года в России было реализовано 2 721 новый автомобиль «Москвич». Это подтверждает, что бренд сохраняет устойчивые позиции на рынке и продолжает наращивать присутствие.

Ситуация с регистрациями демонстрационных автомобилей не уникальна для российского рынка. Подобные всплески и последующие корректировки уже наблюдались у других производителей. Например, когда Volga объявила о старте продаж новых моделей, это также вызвало повышенный интерес и временные изменения в статистике, о чем подробно рассказывалось в материале о запуске продаж Volga летом. Такие колебания часто связаны с особенностями работы дилерских сетей и стратегиями вывода новых моделей на рынок.

Для покупателей важно учитывать, что временное снижение продаж не всегда отражает реальный спрос. В случае с «Москвичем» ситуация выглядит как техническая корректировка после активного старта. Если исходить из представленных данных, в ближайшее время можно ожидать стабилизации и даже роста продаж, особенно если производитель сумеет увеличить объемы выпуска наиболее востребованных комплектаций. Для рынка это сигнал: несмотря на отдельные месячные провалы, интерес к отечественным новинкам остается высоким, а конкуренция среди брендов только усиливается.