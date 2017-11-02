2 ноября 2017, 17:00

Продажи мотоциклов упали почти на 40%

Аналитическое агентство «Автостат» исследовало рынок новых мотоциклов в России. По результатам подсчетов выяснилось, что объемы реализации двухколесных транспортных средств сократились на 38%.
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С января по сентябрь текущего года россияне приобрели 6 744 единицы техники, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом десять самых популярных производителя освоили 80% рынка.

Лидером продаж стали мотоциклы от баварцев - на долю BMW пришлось 1 422 продажи, что больше на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Вторым по популярности производителем стал китайский Racer, которому удалось продать 796 мотоцикла, что продемонстрировало падение объемов реализации на 42,3%. Третья строка рейтинга досталось японской марке Kawasaki - 636 единиц и рост на 52,9% по сравнению с показателями прошлого года.

Следом за тройкой лидеров расположился американский производитель Harley Davidson с результатом 604 экземпляров и падением на 8,2%. На пятом месте японский бренд Honda, чьи мотоциклы были куплены 475 раз (-6,7%).

Самой популярной моделью у россиян оказался мотоцикл BMW R1200GS, который был продан в количестве 304 экземпляров (-2,6%). С небольшим отрывом за ним следует китайский Racer RC250 (293 шт.; -47,5%), а на третьем месте находится BMW S1000RR (242 шт.; +0,4%).

Отметим, что отрицательная динамика рынка новых мотоциклов наблюдается уже третий год подряд.

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Продажи мотоциклов упали почти на 40%
{{material_120595}}С января по сентябрь текущего года россияне приобрели 6 744 единицы техники, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом десять самых популярных производителя освоили 80% рынка.Лидером продаж стали мотоциклы от баварцев - на долю BMW пришлось 1 422 продажи, что больше на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Вторым по популярности производителем стал китайский Racer, которому удалось продать 796 мотоцикла, что продемонстрировало падение объемов реализации на 42,3%. Третья строка рейтинга досталось японской марке Kawasaki - 636 единиц и рост на 52,9% по сравнению с показателями прошлого года.Следом за тройкой лидеров расположился американский производитель Harley Davidson с результатом 604 экземпляров и падением на 8,2%. На пятом месте японский бренд Honda, чьи мотоциклы были куплены 475 раз (-6,7%).Самой популярной моделью у россиян оказался мотоцикл BMW R1200GS, который был продан в количестве 304 экземпляров (-2,6%). С небольшим отрывом за ним следует китайский Racer RC250 (293 шт.; -47,5%), а на третьем месте находится BMW S1000RR (242 шт.; +0,4%).Отметим, что отрицательная динамика рынка новых мотоциклов наблюдается уже третий год подряд.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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