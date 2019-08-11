11 августа 2019, 00:32
Продажи Nissan Almera в России окончательно завершены
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Российские дилеры Nissan распродали последние седаны Almera. Производство модели завершилось в октябре 2018 года. На официальном сайте Nissan Almera пропала из списка доступных автомобилей.
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C уходом Almera в линейке Nissan остались одни кроссоверы, если не считать 570-сильный спорткар GT-R, продажи которого носят штучный характер. Последний экземпляр Nissan Almera сошел с конвейера в Тольятти 17 октября 2018 года. Им стал седан черного цвета в комплектации Comfort Plus, цена которой на тот момент составляла 762 000 рублей.
Nissan Almera выпускали на главном конвейере АвтоВАЗа с декабря 2012 года. За это время было собрано 133 тысяч экземпляров. Российские «Альмеры» продавали не только на местном рынке, но и отправляли на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Украину. Автомобили оснащались 1,6-литровым двигателем (102 л.с.), который мог работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом».
В Nissan решили сосредоточиться на кроссоверах и не стали продлевать жизнь морально устаревшей модели. Сейчас в дилерских центрах японской марки предлагаются пять автомобилей SUV-сегмента: X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke. Не исключено, что место «Альмеры» в российском ряду Nissan займет компактный кроссовер Kicks. Но официального подтверждения этой информации пока нет.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
привет всем!скажите мне от ниссана альмера на ниссан максимум подойдет генератор
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
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