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11 августа 2019, 00:32

Продажи Nissan Almera в России окончательно завершены

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Российские дилеры Nissan распродали последние седаны Almera. Производство модели завершилось в октябре 2018 года. На официальном сайте Nissan Almera пропала из списка доступных автомобилей.
Продажи Nissan Almera в России окончательно завершены

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По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan окончательно завершил продажи Almera. С осени прошлого года, когда прекратилось производство модели, дилеры реализовывали складские запасы. За семь месяцев 2019 года был продан 1 431 экземпляр Almera, причем в последние четыре месяца продавалось не более 11 седанов в месяц. Сейчас модель пропала из модельного ряда Nissan на российском сайте марки.

C уходом Almera в линейке Nissan остались одни кроссоверы, если не считать 570-сильный спорткар GT-R, продажи которого носят штучный характер. Последний экземпляр Nissan Almera сошел с конвейера в Тольятти 17 октября 2018 года. Им стал седан черного цвета в комплектации Comfort Plus, цена которой на тот момент составляла 762 000 рублей.

Nissan Almera выпускали на главном конвейере АвтоВАЗа с декабря 2012 года. За это время было собрано 133 тысяч экземпляров. Российские «Альмеры» продавали не только на местном рынке, но и отправляли на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Украину. Автомобили оснащались 1,6-литровым двигателем (102 л.с.), который мог работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом».

В Nissan решили сосредоточиться на кроссоверах и не стали продлевать жизнь морально устаревшей модели. Сейчас в дилерских центрах японской марки предлагаются пять автомобилей SUV-сегмента: X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke. Не исключено, что место «Альмеры» в российском ряду Nissan займет компактный кроссовер Kicks. Но официального подтверждения этой информации пока нет. 


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Продажи Nissan Almera в России окончательно завершены
{{material_124082}}По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan окончательно завершил продажи Almera. С осени прошлого года, когда прекратилось производство модели, дилеры реализовывали складские запасы. За семь месяцев 2019 года был продан 1 431 экземпляр Almera, причем в последние четыре месяца продавалось не более 11 седанов в месяц. Сейчас модель пропала из модельного ряда Nissan на российском сайте марки.C уходом Almera в линейке Nissan остались одни кроссоверы, если не считать 570-сильный спорткар GT-R, продажи которого носят штучный характер. Последний экземпляр Nissan Almera сошел с конвейера в Тольятти 17 октября 2018 года. Им стал седан черного цвета в комплектации Comfort Plus, цена которой на тот момент составляла 762 000 рублей.Nissan Almera выпускали на главном конвейере АвтоВАЗа с декабря 2012 года. За это время было собрано 133 тысяч экземпляров. Российские «Альмеры» продавали не только на местном рынке, но и отправляли на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Украину. Автомобили оснащались 1,6-литровым двигателем (102 л.с.), который мог работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонным «автоматом».В Nissan решили сосредоточиться на кроссоверах и не стали продлевать жизнь морально устаревшей модели. Сейчас в дилерских центрах японской марки предлагаются пять автомобилей SUV-сегмента: X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke. Не исключено, что место «Альмеры» в российском ряду Nissan займет компактный кроссовер Kicks. Но официального подтверждения этой информации пока нет. 
2019-08-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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