Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?

Ранее мы писали Флагманский кроссовер GAC GS8 получил в России новую версию Dragon На российском рынке представлено новое исполнение флагманского кроссовера GAC GS8 – Dragon, призванное подчеркнуть ... Читать далее

Фото: GAC

Внешне опознать новый GAC GS8 Dragon можно по внушительной решетке радиатора со сложным узором, напоминающим чешую дракона. Четырехсекционные фары добавляют кроссоверу строгости и выразительности. Передний и задний бамперы получили переработанный дизайн, а задняя часть украшена вертикальными фонарями и стильным диффузором. Визуально автомобиль стал немного длиннее – теперь его габаритная длина составляет 5015 мм. Доступны пять оттенков кузова (черный, белый, серый, серебристый и зеленый) и три варианта оформления салона (белый, коричневый или черный). Еще один любопытный нюанс – ступичные колпачки, которые сохраняют логотип GAC в горизонтальном положении при вращении колес.Интерьер автомобиля выполнен из материалов высокого качества. Информационно-развлекательная система поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, VK-сервисы, а также платформу «Яндекс.Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами. Управление автомобилем реализовано через мобильное приложение GAC App, позволяющее контролировать состояние машины, управлять климатом, получать уведомления и связываться с технической поддержкой.

Под капотом – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. в паре с классическим «автоматом». Такой Dragon стоит минимум 4 599 000 рублей. В гибридной версии тот же двигатель работает в связке с электромотором и трансмиссией THS (Toyota Hybrid System). Общая мощность установки достигает 427 л.с., разгон до «сотни» занимает 6,9 секунды, а расход топлива остается умеренным – не более 7,8 литра на 100 км. Кроссовер рассчитан как на ежедневные поездки по городу, так и на дальние путешествия, причем заправлять его можно 92-м бензином.

Упомянутые модели: GAC GS8

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