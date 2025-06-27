Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
Интерьер автомобиля выполнен из материалов высокого качества. Информационно-развлекательная система поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, VK-сервисы, а также платформу «Яндекс.Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами. Управление автомобилем реализовано через мобильное приложение GAC App, позволяющее контролировать состояние машины, управлять климатом, получать уведомления и связываться с технической поддержкой.
Под капотом – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. в паре с классическим «автоматом». Такой Dragon стоит минимум 4 599 000 рублей. В гибридной версии тот же двигатель работает в связке с электромотором и трансмиссией THS (Toyota Hybrid System). Общая мощность установки достигает 427 л.с., разгон до «сотни» занимает 6,9 секунды, а расход топлива остается умеренным – не более 7,8 литра на 100 км. Кроссовер рассчитан как на ежедневные поездки по городу, так и на дальние путешествия, причем заправлять его можно 92-м бензином.
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24.06.2025, 09:58
GAC раскрыл технические подробности нового флагмана
Компания GAC рассказала о «начинке» новой гибридной версии флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия эксплуатации и обещает высокую степень безопасности, комфорта и управляемости даже в сложных условиях.Читать далее
-
23.06.2025, 11:26
В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести автомобили китайской марки GAC, произведенные в нашей стране. На заводе «Группы АГР» в Санкт-Петербурге начнется выпуск трех моделей: двух кроссоверов и вместительного минивэна. Читать далее
-
18.06.2025, 19:19
Флагманский кроссовер GAC GS8 получил в России новую версию Dragon
На российском рынке представлено новое исполнение флагманского кроссовера GAC GS8 – Dragon, призванное подчеркнуть эксклюзивный статус модели. Обновления коснулись внешности автомобиля и деталей отделки, они должны добавить покупателям GS8 Dragon ощущение премиальности.Читать далее
-
18.04.2025, 08:01
GAC все-таки выяснил причину возгорания кроссоверов: почти 17 тысяч машин приглашают на ремонт
Компания ООО «ГАК мотор Рус», официальный дистрибьютор китайского бренда GAC в России, объявила об отзыве 16 944 автомобилей модели GS8. Склонность к самовоспламенению у кроссоверов возникла из-за особенностей ПО.Читать далее
-
04.02.2025, 07:29
Geely и Belgee возглавили список самых экономичных автомобилей в России
Эксперты крупной лизинговой компании проанализировали расходы на бензин для 20 наиболее популярных китайских автомобилей и выяснили, что лидерами стали модели Geely и родственные им белорусские Belgee.Читать далее
-
01.01.2025, 23:23
Кроссоверы GAC GS8 отзывают из-за проблем с электроникой
Китайский автопроизводитель GAC Trumpchi Automobile объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей более 74 тысяч кроссоверов GAC GS8, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Причиной стали проблемы с отображением показаний спидометра на цифровой панели приборов.Читать далее
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