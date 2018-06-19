19 июня 2018, 10:28

Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью

Компания Kia оформила для седана Cerato нового поколения Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Соответствующая запись появилась в базе данных Росстандарта. Автомобиль сохранит прежние двигатели и появится в салонах дилеров не ранее сентября.
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  Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью KIA Cerato Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью KIA Cerato Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью KIA Cerato Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью KIA Cerato Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью
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фото
  
KIA Cerato Prestige 2.0 AT
2 л, 150 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.3 с, 205 км/ч
4560 x 1780 x 1445 мм
передний
АИ-95, 6.8 л на 100 км
1 104 900 руб
Все характеристики
Глобальные продажи Kia Cerato нового поколения уже начались. В январе седан под именем Kia Forte предложили американским покупателям, а в феврале в Корее представили версию для «домашнего» рынка, названную Kia K3. Внешние различия между этими двумя модификациями несущественные. Поэтому по фотографиям вполне можно судить о российской Kia Cerato. 

Со сменой поколения седан прибавил в размерах, а его профиль стал благороднее благодаря увеличенному заднему свесу. Для США корейский автопроизводитель подготовил вариатор, а для K3 – новый двигатель семейства Smart Stream. Но судя по информации Росстандарта, отечественным покупателям технических новинок ждать не стоит.

Автомобиль сертифицирован в России с прежними двумя моторами и «коробками». Базовый 1,6-литровый двигатель «придушен» со 130 до 128 л.с., крутящий момент тоже немного уменьшился – со 157 до 155 Нм. Двухлитровый агрегат сохранил прежнюю мощность (150 л.с.), но чуть подрастерял тяги – 192 Нм вместо 194 Нм ранее. Оба двигателя работают на 92-м бензине. Старший мотор сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». Для базового доступна как автоматическая коробка передач, так и «механика» того же диапазона.

Kia Cerato для российского рынка будут выпускать на калининградском заводе Автотор. Сборка стартует летом, а первые автомобили появятся в дилерских центрах Kia не раньше сентября. Сейчас седаны Cerato стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей.
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Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью
{{params_28365}}Глобальные продажи Kia Cerato нового поколения уже начались. В январе седан под именем Kia Forte предложили американским покупателям, а в феврале в Корее представили версию для «домашнего» рынка, названную Kia K3. Внешние различия между этими двумя модификациями несущественные. Поэтому по фотографиям вполне можно судить о российской Kia Cerato. Со сменой поколения седан прибавил в размерах, а его профиль стал благороднее благодаря увеличенному заднему свесу. Для США корейский автопроизводитель подготовил вариатор, а для K3 – новый двигатель семейства Smart Stream. Но судя по информации Росстандарта, отечественным покупателям технических новинок ждать не стоит.Автомобиль сертифицирован в России с прежними двумя моторами и «коробками». Базовый 1,6-литровый двигатель «придушен» со 130 до 128 л.с., крутящий момент тоже немного уменьшился – со 157 до 155 Нм. Двухлитровый агрегат сохранил прежнюю мощность (150 л.с.), но чуть подрастерял тяги – 192 Нм вместо 194 Нм ранее. Оба двигателя работают на 92-м бензине. Старший мотор сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». Для базового доступна как автоматическая коробка передач, так и «механика» того же диапазона.Kia Cerato для российского рынка будут выпускать на калининградском заводе Автотор. Сборка стартует летом, а первые автомобили появятся в дилерских центрах Kia не раньше сентября. Сейчас седаны Cerato стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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