19 июня 2018, 10:28
Продажи новой Kia Cerato стартуют в России осенью
Компания Kia оформила для седана Cerato нового поколения Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Соответствующая запись появилась в базе данных Росстандарта. Автомобиль сохранит прежние двигатели и появится в салонах дилеров не ранее сентября.
|KIA Cerato Prestige 2.0 AT
|2 л, 150 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.3 с, 205 км/ч
|4560 x 1780 x 1445 мм
|передний
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|1 104 900 руб
|Все характеристики
Со сменой поколения седан прибавил в размерах, а его профиль стал благороднее благодаря увеличенному заднему свесу. Для США корейский автопроизводитель подготовил вариатор, а для K3 – новый двигатель семейства Smart Stream. Но судя по информации Росстандарта, отечественным покупателям технических новинок ждать не стоит.
Автомобиль сертифицирован в России с прежними двумя моторами и «коробками». Базовый 1,6-литровый двигатель «придушен» со 130 до 128 л.с., крутящий момент тоже немного уменьшился – со 157 до 155 Нм. Двухлитровый агрегат сохранил прежнюю мощность (150 л.с.), но чуть подрастерял тяги – 192 Нм вместо 194 Нм ранее. Оба двигателя работают на 92-м бензине. Старший мотор сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». Для базового доступна как автоматическая коробка передач, так и «механика» того же диапазона.
Kia Cerato для российского рынка будут выпускать на калининградском заводе Автотор. Сборка стартует летом, а первые автомобили появятся в дилерских центрах Kia не раньше сентября. Сейчас седаны Cerato стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей.
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