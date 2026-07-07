Почему эксперты считают спад на рынке Беларуси сигналом для российских автолюбителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

7 июля 2026, 10:42

Продажи новых авто в Беларуси снизились впервые за 2026 год: электромобили теряют позиции

Продажи новых авто в Беларуси снизились впервые за 2026 год: электромобили теряют позиции

Почему эксперты считают спад на рынке Беларуси сигналом для российских автолюбителей

Продажи новых авто в Беларуси снизились впервые за 2026 год: электромобили теряют позиции

В июне рынок новых легковых автомобилей в Беларуси неожиданно ушел в минус: продажи упали на 9%, а электромобили потеряли сразу треть объема. Какие причины стоят за этим трендом, что происходит с импортом и как меняются предпочтения покупателей - объясняем, почему эти перемены важны для россиян именно сейчас.

В июне рынок новых легковых автомобилей в Беларуси неожиданно ушел в минус: продажи упали на 9%, а электромобили потеряли сразу треть объема. Какие причины стоят за этим трендом, что происходит с импортом и как меняются предпочтения покупателей - объясняем, почему эти перемены важны для россиян именно сейчас.

Для российских автомобилистов ситуация на белорусском рынке - не просто статистика, а реальный индикатор будущих изменений в регионе. В июне 2026 года в Беларуси впервые за год зафиксировано падение продаж новых легковых автомобилей, что может стать тревожным сигналом и для соседних рынков. Особенно заметно просели электромобили, которые еще недавно считались драйвером роста.

По данным Автомобильной ассоциации «БАА», в июне было реализовано 7,4 тысячи новых машин - это на 9% меньше, чем месяцем ранее. Снижение затронуло практически все ведущие бренды, хотя локальные производители и связанные с ними марки по-прежнему удерживают лидерство. Среди самых популярных моделей июня - BELGEE S50 (974 авто), BELGEE X50+ (796 авто) и GEELY EX2 (667 авто). Такой расклад подтверждает, что белорусский рынок все больше ориентируется на собственные мощности и партнерские проекты.

Особое внимание привлекает сегмент электромобилей: здесь падение оказалось самым резким - минус 31% по сравнению с маем. Всего за месяц было продано 2,4 тысячи новых электрокаров, хотя их доля на рынке по-прежнему превышает треть. Несмотря на спад, интерес к электротранспорту не исчезает: частный импорт продолжает расти, и в июне физические лица ввезли в страну 1,8 тысячи новых автомобилей - это на 27% больше, чем месяцем ранее. Такой рост частных поставок может быть связан с изменениями в правилах регистрации и ожиданиями по окончанию квот на беспошлинный ввоз электромобилей.

Эксперты БАА отмечают, что рынок вступил в фазу летней стабилизации после весеннего всплеска. Несмотря на снижение, июньский результат остается вторым по объему за весь 2026 год. По мнению члена правления ассоциации Григория Барановского, спрос на электромобили может вновь вырасти в ближайшие месяцы, если квоты на беспошлинный ввоз будут исчерпаны. Кроме того, ужесточение экспортных правил для автомобилей из Китая уже привело к перестройке структуры импорта: заметно сократился ввоз BYD, а доли Chevrolet и Changan, напротив, увеличились.

Интересно, что доля электромобилей среди машин, которые ввозят физические лица, выросла до более 40% - год назад этот показатель был около 20%. Это говорит о быстрой смене предпочтений частных покупателей в пользу электротранспорта. Подобные тенденции уже наблюдаются и на других рынках: например, в России растет интерес к новым моделям из Китая, а эксперты отмечают, что изменения в структуре импорта могут повлиять на весь регион. Как отмечается в материале о планах BYD по расширению производства в Европе, китайские бренды продолжают искать новые пути для укрепления позиций, что может изменить баланс сил на рынке.

Для понимания масштабов: Беларусь традиционно выступает своеобразным «лакмусом» для российских автолюбителей, ведь многие тренды и решения быстро перекочевывают через границу. Важно учитывать, что ужесточение правил регистрации и изменения в таможенных процедурах способны не только изменить структуру импорта, но и повлиять на цены и доступность новых моделей. В ближайшие месяцы стоит ожидать новых корректировок спроса, особенно в сегменте электромобилей, где конкуренция между локальными и зарубежными брендами только усиливается. Для россиян это может означать появление новых возможностей и рисков при выборе автомобиля, а также необходимость внимательнее следить за изменениями в правилах ввоза и регистрации.

Упомянутые марки: Belgee, Geely, BYD, Changan, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили, Бид, Чинган, Шевроле

Похожие материалы Белджи, Джили, Бид, Чинган, Шевроле

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Сургут Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться