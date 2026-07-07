Почему эксперты считают спад на рынке Беларуси сигналом для российских автолюбителей

7 июля 2026, 10:42
Продажи новых авто в Беларуси снизились впервые за 2026 год: электромобили теряют позиции
Продажи новых авто в Беларуси снизились впервые за 2026 год: электромобили теряют позиции
В июне рынок новых легковых автомобилей в Беларуси неожиданно ушел в минус: продажи упали на 9%, а электромобили потеряли сразу треть объема. Какие причины стоят за этим трендом, что происходит с импортом и как меняются предпочтения покупателей - объясняем, почему эти перемены важны для россиян именно сейчас.
Для российских автомобилистов ситуация на белорусском рынке - не просто статистика, а реальный индикатор будущих изменений в регионе. В июне 2026 года в Беларуси впервые за год зафиксировано падение продаж новых легковых автомобилей, что может стать тревожным сигналом и для соседних рынков. Особенно заметно просели электромобили, которые еще недавно считались драйвером роста.
По данным Автомобильной ассоциации «БАА», в июне было реализовано 7,4 тысячи новых машин - это на 9% меньше, чем месяцем ранее. Снижение затронуло практически все ведущие бренды, хотя локальные производители и связанные с ними марки по-прежнему удерживают лидерство. Среди самых популярных моделей июня - BELGEE S50 (974 авто), BELGEE X50+ (796 авто) и GEELY EX2 (667 авто). Такой расклад подтверждает, что белорусский рынок все больше ориентируется на собственные мощности и партнерские проекты.
Особое внимание привлекает сегмент электромобилей: здесь падение оказалось самым резким - минус 31% по сравнению с маем. Всего за месяц было продано 2,4 тысячи новых электрокаров, хотя их доля на рынке по-прежнему превышает треть. Несмотря на спад, интерес к электротранспорту не исчезает: частный импорт продолжает расти, и в июне физические лица ввезли в страну 1,8 тысячи новых автомобилей - это на 27% больше, чем месяцем ранее. Такой рост частных поставок может быть связан с изменениями в правилах регистрации и ожиданиями по окончанию квот на беспошлинный ввоз электромобилей.
Эксперты БАА отмечают, что рынок вступил в фазу летней стабилизации после весеннего всплеска. Несмотря на снижение, июньский результат остается вторым по объему за весь 2026 год. По мнению члена правления ассоциации Григория Барановского, спрос на электромобили может вновь вырасти в ближайшие месяцы, если квоты на беспошлинный ввоз будут исчерпаны. Кроме того, ужесточение экспортных правил для автомобилей из Китая уже привело к перестройке структуры импорта: заметно сократился ввоз BYD, а доли Chevrolet и Changan, напротив, увеличились.
Интересно, что доля электромобилей среди машин, которые ввозят физические лица, выросла до более 40% - год назад этот показатель был около 20%. Это говорит о быстрой смене предпочтений частных покупателей в пользу электротранспорта. Подобные тенденции уже наблюдаются и на других рынках: например, в России растет интерес к новым моделям из Китая, а эксперты отмечают, что изменения в структуре импорта могут повлиять на весь регион. Как отмечается в материале о планах BYD по расширению производства в Европе, китайские бренды продолжают искать новые пути для укрепления позиций, что может изменить баланс сил на рынке.
Для понимания масштабов: Беларусь традиционно выступает своеобразным «лакмусом» для российских автолюбителей, ведь многие тренды и решения быстро перекочевывают через границу. Важно учитывать, что ужесточение правил регистрации и изменения в таможенных процедурах способны не только изменить структуру импорта, но и повлиять на цены и доступность новых моделей. В ближайшие месяцы стоит ожидать новых корректировок спроса, особенно в сегменте электромобилей, где конкуренция между локальными и зарубежными брендами только усиливается. Для россиян это может означать появление новых возможностей и рисков при выборе автомобиля, а также необходимость внимательнее следить за изменениями в правилах ввоза и регистрации.
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