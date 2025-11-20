Почему ноябрь стал провальным для автодилеров: эксперты в шоке, а покупатели ждут сюрпризов

Продажи новых авто в ноябре 2025: рынок резко ушел в минус

Автомобильный рынок неожиданно просел в ноябре. Эксперты не ожидали такого падения. Итоги месяца удивят даже скептиков. Что будет дальше, пока никто не берется предсказать.

В ноябре 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей столкнулся с заметным спадом. По информации Сергея Целикова, объем продаж за месяц может сократиться на 10-20% по сравнению с октябрем. Такой динамики не ожидали даже самые осторожные аналитики.

Опрос среди подписчиков автомобильных телеграм-каналов показал: средний прогноз по итогам ноября составляет около 150 тысяч реализованных машин. Это ощутимо меньше октябрьских результатов, которые, как оказалось, стали пиком года. Однако, если ориентироваться на статистику первых двух недель месяца, ситуация выглядит еще тревожнее. Продажи в этот период просели сильнее, чем предполагалось, и если тенденция сохранится, итоговый показатель может не дотянуть даже до 135 тысяч автомобилей.

Октябрь, по мнению экспертов, стал своеобразным «праздником» для дилеров и производителей. Тогда спрос был максимальным за весь год, а автосалоны фиксировали рекордные показатели. Но уже в ноябре покупательская активность резко снизилась. Причины такого обвала пока обсуждаются: кто-то винит сезонные колебания, другие говорят о насыщении рынка, а третьи указывают на рост цен и снижение доступности кредитов.

Если смотреть на ситуацию в целом, за одиннадцать месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в России, по предварительным оценкам, выйдет на уровень примерно 1,3 миллиона проданных машин. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1,57 миллиона автомобилей. Таким образом, несмотря на отдельные всплески, общий тренд остается отрицательным.

Окончательные итоги ноября станут известны только в начале декабря, но уже сейчас ясно: рынок переживает не лучшие времена. Дилеры и производители вынуждены пересматривать планы, а покупатели все чаще откладывают приобретение новых машин. Как поведет себя рынок в декабре и сможет ли он компенсировать ноябрьское падение, пока остается загадкой.