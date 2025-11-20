Почему ноябрь стал провальным для автодилеров: эксперты в шоке, а покупатели ждут сюрпризов

20 ноября 2025, 08:51
Продажи новых авто в ноябре 2025: рынок резко ушел в минус
Продажи новых авто в ноябре 2025: рынок резко ушел в минус
Автомобильный рынок неожиданно просел в ноябре. Эксперты не ожидали такого падения. Итоги месяца удивят даже скептиков. Что будет дальше, пока никто не берется предсказать.
В ноябре 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей столкнулся с заметным спадом. По информации Сергея Целикова, объем продаж за месяц может сократиться на 10-20% по сравнению с октябрем. Такой динамики не ожидали даже самые осторожные аналитики.
Опрос среди подписчиков автомобильных телеграм-каналов показал: средний прогноз по итогам ноября составляет около 150 тысяч реализованных машин. Это ощутимо меньше октябрьских результатов, которые, как оказалось, стали пиком года. Однако, если ориентироваться на статистику первых двух недель месяца, ситуация выглядит еще тревожнее. Продажи в этот период просели сильнее, чем предполагалось, и если тенденция сохранится, итоговый показатель может не дотянуть даже до 135 тысяч автомобилей.
Октябрь, по мнению экспертов, стал своеобразным «праздником» для дилеров и производителей. Тогда спрос был максимальным за весь год, а автосалоны фиксировали рекордные показатели. Но уже в ноябре покупательская активность резко снизилась. Причины такого обвала пока обсуждаются: кто-то винит сезонные колебания, другие говорят о насыщении рынка, а третьи указывают на рост цен и снижение доступности кредитов.
Если смотреть на ситуацию в целом, за одиннадцать месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в России, по предварительным оценкам, выйдет на уровень примерно 1,3 миллиона проданных машин. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1,57 миллиона автомобилей. Таким образом, несмотря на отдельные всплески, общий тренд остается отрицательным.
Окончательные итоги ноября станут известны только в начале декабря, но уже сейчас ясно: рынок переживает не лучшие времена. Дилеры и производители вынуждены пересматривать планы, а покупатели все чаще откладывают приобретение новых машин. Как поведет себя рынок в декабре и сможет ли он компенсировать ноябрьское падение, пока остается загадкой.
Похожие материалы
-
20.11.2025, 12:26
Kia K4 Hatchback 2026 выходит в Австралии с четырьмя комплектациями и ценой от 21 тысячи долларов
Kia K4 Hatchback 2026 дебютировала в Австралии. Модель доступна в четырех комплектациях. Цены стартуют ниже 21 тысячи долларов (1,7 млн рублей). Обновленные моторы и современные системы безопасности. Седан и хэтчбек теперь стоят одинаково. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 12:11
Stelato S9 с поддержкой Huawei выходит в Китае: новые технологии и дизайн
В Китае дебютировал обновленный седан Stelato S9 с поддержкой Huawei. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор электронных ассистентов и новые силовые установки. Цены варьируются от 43 400 до 51 800 долларов (3,5-4,2 млн рублей). Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 10:02
Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода
Проект «Волга» набирает обороты. Начался подбор специалистов на производство. Открыты десятки интересных вакансий. Запуск конвейера уже не за горами. Что известно о новом автозаводе? Все подробности о возрождении легенды.Читать далее
-
20.11.2025, 09:53
В России начались продажи рестайлингового Belgee X70 в пяти комплектациях
В России стартовали продажи популярной модели. Кроссовер получил заметные внешние изменения. Интерьер тоже претерпел серьезную доработку. Покупателям доступны разные типы привода. Стоимость начинается с весьма интересной отметки. Все подробности о комплектациях уже известны.Читать далее
-
20.11.2025, 09:41
В столице выставили на продажу редкий Chevrolet Suburban за 1,5 млн рублей
В Москве продают уникальный внедорожник. Это настоящий американский гигант. Автомобиль в отличном состоянии. Пробег совсем небольшой. Цена приятно удивляет. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
20.11.2025, 09:18
В России продают 27-летнюю Lada Niva с мизерным пробегом за 3 млн рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это Lada Niva 1998 года выпуска. Машина почти не имеет пробега. Она сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Что в ней такого особенного?Читать далее
-
20.11.2025, 09:11
Госпрограмма автокредитования 2026 года: кто получит скидку на новую машину
Льготные автокредиты снова доступны. Государство дает большие скидки. Узнайте, кто может ими воспользоваться. Список машин и условия изменились. Проверьте, подходите ли вы под программу.Читать далее
-
20.11.2025, 08:37
Point S выходит на рынок: собственные грузовые шины дебютировали в Лионе
Cеть шинных центров Point S удивила отрасль собственным продуктом. Компания представила линейку для коммерческого транспорта. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок.Читать далее
-
20.11.2025, 08:29
Navio показал в Москве электрический шаттл L5 с полным автопилотом
В Москве появился необычный электрический шаттл. Он не нуждается в водителе и управляется искусственным интеллектом. Платформа легко меняется под разные задачи. Что еще приготовила Navio?Читать далее
-
20.11.2025, 08:24
Десять технологических прорывов, которые навсегда изменили автомобильный мир
Какие изобретения перевернули автомобильную индустрию? Узнайте, как простые идеи стали глобальными трендами. Откройте для себя неожиданные детали развития транспорта. Вас ждут интересные открытия и новые взгляды на привычные вещи.Читать далее
Похожие материалы
-
20.11.2025, 12:26
Kia K4 Hatchback 2026 выходит в Австралии с четырьмя комплектациями и ценой от 21 тысячи долларов
Kia K4 Hatchback 2026 дебютировала в Австралии. Модель доступна в четырех комплектациях. Цены стартуют ниже 21 тысячи долларов (1,7 млн рублей). Обновленные моторы и современные системы безопасности. Седан и хэтчбек теперь стоят одинаково. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 12:11
Stelato S9 с поддержкой Huawei выходит в Китае: новые технологии и дизайн
В Китае дебютировал обновленный седан Stelato S9 с поддержкой Huawei. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор электронных ассистентов и новые силовые установки. Цены варьируются от 43 400 до 51 800 долларов (3,5-4,2 млн рублей). Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 10:02
Возрождение «Волги»: в Нижнем Новгороде начали искать сотрудников для нового автозавода
Проект «Волга» набирает обороты. Начался подбор специалистов на производство. Открыты десятки интересных вакансий. Запуск конвейера уже не за горами. Что известно о новом автозаводе? Все подробности о возрождении легенды.Читать далее
-
20.11.2025, 09:53
В России начались продажи рестайлингового Belgee X70 в пяти комплектациях
В России стартовали продажи популярной модели. Кроссовер получил заметные внешние изменения. Интерьер тоже претерпел серьезную доработку. Покупателям доступны разные типы привода. Стоимость начинается с весьма интересной отметки. Все подробности о комплектациях уже известны.Читать далее
-
20.11.2025, 09:41
В столице выставили на продажу редкий Chevrolet Suburban за 1,5 млн рублей
В Москве продают уникальный внедорожник. Это настоящий американский гигант. Автомобиль в отличном состоянии. Пробег совсем небольшой. Цена приятно удивляет. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
20.11.2025, 09:18
В России продают 27-летнюю Lada Niva с мизерным пробегом за 3 млн рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это Lada Niva 1998 года выпуска. Машина почти не имеет пробега. Она сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Что в ней такого особенного?Читать далее
-
20.11.2025, 09:11
Госпрограмма автокредитования 2026 года: кто получит скидку на новую машину
Льготные автокредиты снова доступны. Государство дает большие скидки. Узнайте, кто может ими воспользоваться. Список машин и условия изменились. Проверьте, подходите ли вы под программу.Читать далее
-
20.11.2025, 08:37
Point S выходит на рынок: собственные грузовые шины дебютировали в Лионе
Cеть шинных центров Point S удивила отрасль собственным продуктом. Компания представила линейку для коммерческого транспорта. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок.Читать далее
-
20.11.2025, 08:29
Navio показал в Москве электрический шаттл L5 с полным автопилотом
В Москве появился необычный электрический шаттл. Он не нуждается в водителе и управляется искусственным интеллектом. Платформа легко меняется под разные задачи. Что еще приготовила Navio?Читать далее
-
20.11.2025, 08:24
Десять технологических прорывов, которые навсегда изменили автомобильный мир
Какие изобретения перевернули автомобильную индустрию? Узнайте, как простые идеи стали глобальными трендами. Откройте для себя неожиданные детали развития транспорта. Вас ждут интересные открытия и новые взгляды на привычные вещи.Читать далее
- 4 549 990 РGeely Monjaro 2025 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве