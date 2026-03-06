Китайцы в обороне: как Tenet, Belgee и «Москвич» отвоевывают российский авторынок — кто останется, а кто уйдет первым

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 06:24

Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России

Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России

Китайцы в обороне: как Tenet, Belgee и «Москвич» отвоевывают российский авторынок — кто останется, а кто уйдет первым

Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России

Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.

Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.

Март 2026 года меняет расстановку сил на российском авторынке. Доля машин, ввозимых напрямую из Китая, сокращается, уступая место автомобилям локальной сборки. Проекты Tenet, Belgee и «Москвич» формируют новую реальность, где привычные лидеры из Поднебесной вынуждены пересматривать стратегии. Вопрос в том, насколько далеко зайдут эти изменения.

Сдвиг в потребительских предпочтениях

Февральская статистика 2026 года зафиксировала неожиданную рокировку. Бренд Tenet, под которым в Калининграде собирают модели на базе Chery, не только вошел в тройку лидеров, но и занял более десятой части рынка. Его флагманская модель T7 стала самой востребованной в своем классе, обойдя признанных фаворитов прошлых лет.

Параллельно белорусский Belgee продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличив продажи более чем вдвое. А следом за ними в борьбу за покупателя вступает обновленный «Москвич» с моделями М70 и М90, которые призваны укрепить позиции в самом массовом ценовом сегменте.

На этом фоне компании, поставляющие автомобили напрямую из КНР, фиксируют отток клиентов. Продажи Changan сократились наполовину, Geely показывает отрицательную динамику, а у Chery падение оказалось наиболее драматичным, что напрямую связано с успехом его «альтер эго» — бренда Tenet.

Природа рыночных изменений

Успех локальных проектов объясняется просто: покупатель получает знакомый продукт по более привлекательной цене. Сборка в Калининграде или Минске снижает логистические издержки и позволяет избегать таможенных барьеров, делая итоговую стоимость автомобиля ниже, чем у прямого импорта.

Кроме того, рынок вступает в фазу естественного отбора. Многие китайские марки, хлынувшие в Россию в 2023–2024 годах, не успели выстроить полноценную сервисную инфраструктуру и склады запчастей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы российский рынок покинут от пяти до десяти небольших брендов из Поднебесной, чьи ниши как раз и займут автомобили местной сборки.

Сценарии дальнейшего развития

Полного исчезновения китайских автомобилей с российского рынка ожидать не стоит. Скорее произойдет переформатирование присутствия. Бренды, которые уже вложили средства в локализацию производства, останутся надолго. Например, Haval с заводом в Тульской области фактически стал частью отечественного автопрома. Geely и Chery, несмотря на временные трудности, сохраняют лояльную аудиторию и продолжают обновлять модельные ряды, делая ставку на гибриды и электромобили.

Tenet, Belgee и «Москвич» будут уверенно наращивать долю в массовом сегменте, постепенно оттесняя аутсайдеров. Однако три-четыре крупных китайских игрока сохранят свои позиции, превратившись в «новых старожилов» рынка. В результате российский авторынок придет к состоянию, где локальные бренды, глубоко интегрированные китайские производства и АвтоВАЗ поделят сферы влияния, а потребитель окажется в выигрыше от возросшей конкуренции и более гибкого ценообразования.

Упомянутые модели: TENET T7, Belgee X70
Упомянутые марки: TENET, Haval, Belgee, Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Белджи, Moskvich

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Белджи, Moskvich

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Самара Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться