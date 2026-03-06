Китайцы в обороне: как Tenet, Belgee и «Москвич» отвоевывают российский авторынок — кто останется, а кто уйдет первым

Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России

Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.

Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.

Март 2026 года меняет расстановку сил на российском авторынке. Доля машин, ввозимых напрямую из Китая, сокращается, уступая место автомобилям локальной сборки. Проекты Tenet, Belgee и «Москвич» формируют новую реальность, где привычные лидеры из Поднебесной вынуждены пересматривать стратегии. Вопрос в том, насколько далеко зайдут эти изменения.

Сдвиг в потребительских предпочтениях

Февральская статистика 2026 года зафиксировала неожиданную рокировку. Бренд Tenet, под которым в Калининграде собирают модели на базе Chery, не только вошел в тройку лидеров, но и занял более десятой части рынка. Его флагманская модель T7 стала самой востребованной в своем классе, обойдя признанных фаворитов прошлых лет.

Параллельно белорусский Belgee продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличив продажи более чем вдвое. А следом за ними в борьбу за покупателя вступает обновленный «Москвич» с моделями М70 и М90, которые призваны укрепить позиции в самом массовом ценовом сегменте.

На этом фоне компании, поставляющие автомобили напрямую из КНР, фиксируют отток клиентов. Продажи Changan сократились наполовину, Geely показывает отрицательную динамику, а у Chery падение оказалось наиболее драматичным, что напрямую связано с успехом его «альтер эго» — бренда Tenet.

Природа рыночных изменений

Успех локальных проектов объясняется просто: покупатель получает знакомый продукт по более привлекательной цене. Сборка в Калининграде или Минске снижает логистические издержки и позволяет избегать таможенных барьеров, делая итоговую стоимость автомобиля ниже, чем у прямого импорта.

Кроме того, рынок вступает в фазу естественного отбора. Многие китайские марки, хлынувшие в Россию в 2023–2024 годах, не успели выстроить полноценную сервисную инфраструктуру и склады запчастей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы российский рынок покинут от пяти до десяти небольших брендов из Поднебесной, чьи ниши как раз и займут автомобили местной сборки.

Сценарии дальнейшего развития

Полного исчезновения китайских автомобилей с российского рынка ожидать не стоит. Скорее произойдет переформатирование присутствия. Бренды, которые уже вложили средства в локализацию производства, останутся надолго. Например, Haval с заводом в Тульской области фактически стал частью отечественного автопрома. Geely и Chery, несмотря на временные трудности, сохраняют лояльную аудиторию и продолжают обновлять модельные ряды, делая ставку на гибриды и электромобили.

Tenet, Belgee и «Москвич» будут уверенно наращивать долю в массовом сегменте, постепенно оттесняя аутсайдеров. Однако три-четыре крупных китайских игрока сохранят свои позиции, превратившись в «новых старожилов» рынка. В результате российский авторынок придет к состоянию, где локальные бренды, глубоко интегрированные китайские производства и АвтоВАЗ поделят сферы влияния, а потребитель окажется в выигрыше от возросшей конкуренции и более гибкого ценообразования.