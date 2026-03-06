Китайцы в обороне: как Tenet, Belgee и «Москвич» отвоевывают российский авторынок — кто останется, а кто уйдет первым

6 марта 2026, 06:24
Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России
Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.
Март 2026 года меняет расстановку сил на российском авторынке. Доля машин, ввозимых напрямую из Китая, сокращается, уступая место автомобилям локальной сборки. Проекты Tenet, Belgee и «Москвич» формируют новую реальность, где привычные лидеры из Поднебесной вынуждены пересматривать стратегии. Вопрос в том, насколько далеко зайдут эти изменения.
Сдвиг в потребительских предпочтениях
Февральская статистика 2026 года зафиксировала неожиданную рокировку. Бренд Tenet, под которым в Калининграде собирают модели на базе Chery, не только вошел в тройку лидеров, но и занял более десятой части рынка. Его флагманская модель T7 стала самой востребованной в своем классе, обойдя признанных фаворитов прошлых лет.
Параллельно белорусский Belgee продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличив продажи более чем вдвое. А следом за ними в борьбу за покупателя вступает обновленный «Москвич» с моделями М70 и М90, которые призваны укрепить позиции в самом массовом ценовом сегменте.
На этом фоне компании, поставляющие автомобили напрямую из КНР, фиксируют отток клиентов. Продажи Changan сократились наполовину, Geely показывает отрицательную динамику, а у Chery падение оказалось наиболее драматичным, что напрямую связано с успехом его «альтер эго» — бренда Tenet.
Природа рыночных изменений
Успех локальных проектов объясняется просто: покупатель получает знакомый продукт по более привлекательной цене. Сборка в Калининграде или Минске снижает логистические издержки и позволяет избегать таможенных барьеров, делая итоговую стоимость автомобиля ниже, чем у прямого импорта.
Кроме того, рынок вступает в фазу естественного отбора. Многие китайские марки, хлынувшие в Россию в 2023–2024 годах, не успели выстроить полноценную сервисную инфраструктуру и склады запчастей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы российский рынок покинут от пяти до десяти небольших брендов из Поднебесной, чьи ниши как раз и займут автомобили местной сборки.
Сценарии дальнейшего развития
Полного исчезновения китайских автомобилей с российского рынка ожидать не стоит. Скорее произойдет переформатирование присутствия. Бренды, которые уже вложили средства в локализацию производства, останутся надолго. Например, Haval с заводом в Тульской области фактически стал частью отечественного автопрома. Geely и Chery, несмотря на временные трудности, сохраняют лояльную аудиторию и продолжают обновлять модельные ряды, делая ставку на гибриды и электромобили.
Tenet, Belgee и «Москвич» будут уверенно наращивать долю в массовом сегменте, постепенно оттесняя аутсайдеров. Однако три-четыре крупных китайских игрока сохранят свои позиции, превратившись в «новых старожилов» рынка. В результате российский авторынок придет к состоянию, где локальные бренды, глубоко интегрированные китайские производства и АвтоВАЗ поделят сферы влияния, а потребитель окажется в выигрыше от возросшей конкуренции и более гибкого ценообразования.
05.03.2026, 15:41
В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны
Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 20:19
Пять тысяч километров на Belgee X70: зимний опыт, неожиданные нюансы и реальные расходы
Belgee X70 прошел испытание зимними дорогами России на маршруте Москва-Ижевск. В материале - детали эксплуатации, неожиданные мелочи, реальные расходы и нюансы, которые проявились только в дальней поездке. Практический опыт для тех, кто выбирает кроссовер для зимы.Читать далее
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
01.03.2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.Читать далее
-
27.02.2026, 05:21
Belgee X70 за пять лет теряет в цене более миллиона рублей: что важно знать владельцам
Владельцы нового кроссовера Belgee X70 столкнутся с ощутимыми расходами: за пять лет стоимость владения превысит 2,6 млн рублей, а потери при перепродаже могут достигнуть миллиона. Эксперты раскрыли детали расчетов.Читать далее
-
22.02.2026, 16:48
Belgee X70: реальные минусы и плюсы нового кроссовера по отзывам владельцев
Belgee X70 активно обсуждается среди российских автолюбителей. В материале собраны ключевые плюсы и недостатки модели, выявленные владельцами, включая нюансы работы мультимедийной системы и реальные показатели расхода топлива. Эти детали помогут принять взвешенное решение о покупке.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
