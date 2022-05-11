Продажи новых автомобилей рухнули в России на 79%: что дальше?
Продажи практически всех брендов рухнули в 1,5 – 2 раза. Но даже в такой патовой ситуации нашлись такие, кто завершил месяц в плюсе. Например, продажи суббренда Cheryexeed выросли год к году в два раза – с 200 до 400 автомобилей. При этом материнская марка Chery потеряла 83% и сумела реализовать 497 автомобилей вместо прежних 2 980 единиц. Упали и продажи других китайских брендов: Haval на 73% до 812 экземпляров, Geely на 76% до 433 экземпляров, Changan на 41% до 257 экземпляров.
Автомобили Lada сохранили лидерство. В апреле продали 8,5 тыс. машин (-78%). На второй строчке Kia c результатом 4,6 тыс. автомобилей (-76%), на третьей – Hyundai c 4,2 тыс. автомобилей (-73%). Титул бестселлера российского рынка вернула себе Lada Granta (2,6 тыс. экз.). Остальные две строчки также заняли «Лады»: Vesta (1,98 тыс. экз.) и семейство внедорожников Niva (1,94 тыс. экз.). Самая продаваемая иномарка последних лет, Kia Rio опустилась на пятую строчку (1,7 тыс. экз.), пропустив вперед Hyundai Solaris (1,8 тыс. экз.).
По оценкам экспертов, опрошенных РИА Новости, на смену ушедшим с российского рынка европейским и американским брендами придут китайские. Одновременно будет развиваться «серый» или параллельный импорт автомобилей, но из-за сложностей с логистикой цены вырастут еще больше. Автомобили станут скорее роскошью, чем предметом народного потребления. Многие россияне не смогут позволить себе купить новый автомобиль, поэтому спрос сместится в сторону подержанных машин.
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