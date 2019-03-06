6 марта 2019, 22:59
Продажи новых автомобилей упали в России впервые за два года
- 2054
- 0
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные по продажам новых автомобилей за февраль. Российский авторынок впервые за два года показал отрицательную динамику.
Ранее мы писали
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги январских продаж новых автомобилей в России. Вопреки росту ...Читать далее
Первое место по продажам сохранил за собой АвтоВАЗ. Дилеры Lada продали 27 тысяч автомобилей (-1%). На втором и третьем местах разместились корейские марки.
На четвертой позиции с большим отставанием от тройки лидеров и самым существенным падением в ТОП-10 идет Renault. Дилерам французской марки удалось продать 8,5 тыс. автомобилей или на 25% меньше, чем в феврале 2018-го. Пятое место досталось Volkswagen с показателем 7,4 тыс. автомобилей (+4%). Также в первую десятку попали Toyota (7 тыс. экз., +8%), Nissan (6 тыс. экз., -3%), Skoda (5,9 тыс. экз., +1%), ГАЗ (3,8 тыс. экз., -6%) и Mitsubishi (3,6 тыс. экз., +25%).
Главный вопрос, который занимает сейчас экспертов, как будет развиваться ситуация дальше. Ждет ли российский авторынок стагнация или будет нарастать отрицательная динамика. В марте можно ожидать увеличение спроса за счет возобновившихся программ гос.поддержки. Но выделенных из бюджета средств может хватить лишь на пару месяцев. А дальше? В январе АЕБ опубликовал позитивный прогноз на 2019 год. Аналитики предсказали рост в пределах 3,6% к показателям 2018 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Mazda 6 2.5 turbo: мощно, зрело, элегантно
07.02.2019, 00:57
Тест-драйв Jaguar F-Pace: от Трансфагараша до Контиолахти
10.01.2019, 21:40
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Mazda 6 2.5 turbo: мощно, зрело, элегантно
07.02.2019, 00:57
Тест-драйв Jaguar F-Pace: от Трансфагараша до Контиолахти
10.01.2019, 21:40
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Покупал в дилерском центре Юпитер пассат в комплектации trendline. Брал автомобиль на тест-драйв, покатался, пообщался с консультантами и решил покупать. Оформление документов заняло около получаса. Работой солона доволен, хорошо проконсультировали и обслужили. Большое количество автомобилей в наличии ...
Коллеги прошу помощи, подскажите пожалуйста кто может. Огромная проблема Дэу нексия 2004 г.в. работа двигателя не устойчива обороты плавают то 700 то 1000 то500 то 900, автосервиса не помогают. Поменял: бензонасос, силовые провода, крышку трамблёра, катушку силовую, датчик холла, коммутатор, вал трамблёра ...
На Выборгском шоссе, у официального представителя "Галант-Авто" я покупал свой первый Митсубиси пять лет назад.Недавно снова брали здесь автомобиль для жены, поскольку здесь самые приемлемые условия для покупки. Оформляли по трейд-ину, процедура прошла достаточно быстро, и мы взяли по обмену новенький ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве