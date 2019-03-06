6 марта 2019, 22:59

Продажи новых автомобилей упали в России впервые за два года

  • 2054
  • 0
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные по продажам новых автомобилей за февраль. Российский авторынок впервые за два года показал отрицательную динамику.
^
Ранее мы писали
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги январских продаж новых автомобилей в России. Вопреки росту ...
Читать далее
В феврале российские дилеры реализовали 128 406 автомобилей или на 3,6% меньше, чем годом ранее. Если суммировать все автомобили, проданные с начала года, то получится 231 470 штук. Отставание от показателей января-февраля 2018-го составит 1,8%. Спад покупательской активности наблюдается на рынке уже на протяжении нескольких месяцев. В январе рост составил символические 0,6%. Переход от слабого плюса в отрицательные значения был лишь вопросом времени.

Первое место по продажам сохранил за собой АвтоВАЗ. Дилеры Lada продали 27 тысяч автомобилей (-1%). На втором и третьем местах разместились корейские марки.

На четвертой позиции с большим отставанием от тройки лидеров и самым существенным падением в ТОП-10 идет Renault. Дилерам французской марки удалось продать 8,5 тыс. автомобилей или на 25% меньше, чем в феврале 2018-го. Пятое место досталось Volkswagen с показателем 7,4 тыс. автомобилей (+4%). Также в первую десятку попали Toyota (7 тыс. экз., +8%), Nissan (6 тыс. экз., -3%), Skoda (5,9 тыс. экз., +1%), ГАЗ (3,8 тыс. экз., -6%) и Mitsubishi (3,6 тыс. экз., +25%).

Главный вопрос, который занимает сейчас экспертов, как будет развиваться ситуация дальше. Ждет ли российский авторынок стагнация или будет нарастать отрицательная динамика. В марте можно ожидать увеличение спроса за счет возобновившихся программ гос.поддержки. Но выделенных из бюджета средств может хватить лишь на пару месяцев. А дальше? В январе АЕБ опубликовал позитивный прогноз на 2019 год. Аналитики предсказали рост в пределах 3,6% к показателям 2018 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Юпитер VW | отзывы
Покупал в дилерском центре Юпитер пассат в комплектации trendline. Брал автомобиль на тест-драйв, покатался, пообщался с консультантами и решил покупать. Оформление документов заняло около получаса. Работой солона доволен, хорошо проконсультировали и обслужили. Большое количество автомобилей в наличии ...
smirnouvsmirne
Подскажите пожалуйста
Коллеги прошу помощи, подскажите пожалуйста кто может. Огромная проблема Дэу нексия 2004 г.в. работа двигателя не устойчива обороты плавают то 700 то 1000 то500 то 900, автосервиса не помогают. Поменял: бензонасос, силовые провода, крышку трамблёра, катушку силовую, датчик холла, коммутатор, вал трамблёра ...
Андрей 90
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
На Выборгском шоссе, у официального представителя "Галант-Авто" я покупал свой первый Митсубиси пять лет назад.Недавно снова брали здесь автомобиль для жены, поскольку здесь самые приемлемые условия для покупки. Оформляли по трейд-ину, процедура прошла достаточно быстро, и мы взяли по обмену новенький ...
Антон Романов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Выбираем шины на лето: новинки сезона
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи новых автомобилей упали в России впервые за два года
{{material_125708}}В феврале российские дилеры реализовали 128 406 автомобилей или на 3,6% меньше, чем годом ранее. Если суммировать все автомобили, проданные с начала года, то получится 231 470 штук. Отставание от показателей января-февраля 2018-го составит 1,8%. Спад покупательской активности наблюдается на рынке уже на протяжении нескольких месяцев. В январе рост составил символические 0,6%. Переход от слабого плюса в отрицательные значения был лишь вопросом времени.Первое место по продажам сохранил за собой АвтоВАЗ. Дилеры Lada продали 27 тысяч автомобилей (-1%). На втором и третьем местах разместились корейские марки. На четвертой позиции с большим отставанием от тройки лидеров и самым существенным падением в ТОП-10 идет Renault. Дилерам французской марки удалось продать 8,5 тыс. автомобилей или на 25% меньше, чем в феврале 2018-го. Пятое место досталось Volkswagen с показателем 7,4 тыс. автомобилей (+4%). Также в первую десятку попали Toyota (7 тыс. экз., +8%), Nissan (6 тыс. экз., -3%), Skoda (5,9 тыс. экз., +1%), ГАЗ (3,8 тыс. экз., -6%) и Mitsubishi (3,6 тыс. экз., +25%).Главный вопрос, который занимает сейчас экспертов, как будет развиваться ситуация дальше. Ждет ли российский авторынок стагнация или будет нарастать отрицательная динамика. В марте можно ожидать увеличение спроса за счет возобновившихся программ гос.поддержки. Но выделенных из бюджета средств может хватить лишь на пару месяцев. А дальше? В январе АЕБ опубликовал позитивный прогноз на 2019 год. Аналитики предсказали рост в пределах 3,6% к показателям 2018 года.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Нижегородская область Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG