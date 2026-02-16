Какие бренды и модели обеспечили резкий рост казахстанского авторынка в начале 2026 года и почему это важно для рынка

16 февраля 2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.
В январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей удивил даже опытных аналитиков: продажи выросли на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки 14 102 машины. Из них 13 298 - легковые автомобили, а 804 - коммерческие. Как сообщает «Казахстанский автомобильный союз» (КАО), столь значительный прирост стал возможен благодаря целому ряду факторов, среди которых - активное развитие местного автопрома и поддержка со стороны государства.
Особое внимание стоит уделить тому, что 87,4% всех проданных в январе транспортных средств были произведены непосредственно в Казахстане. За последние годы национальная автомобильная промышленность сделала серьезный рывок вперед: инвестиционный климат, созданный властями, трансфер технологий от мировых лидеров, а также подготовка квалифицированных инженеров позволили местным предприятиям не только удержаться на плаву, но и выйти в лидеры по темпам роста.
Лидером казахстанского авторынка в начале 2026 года стал бренд Kia, который реализовал 2 774 автомобиля - это почти в три раза больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Hyundai с результатом 2 698 машин, однако здесь зафиксировано снижение на 15,6%. Третью позицию занял Chevrolet, увеличивший продажи в 2,1 раза до 2 512 автомобилей. Четвертое место досталось Chery, чьи показатели выросли на 42% и составили 1 007 проданных машин. Замыкает пятерку лидеров Changan, который показал почти двукратный рост - 717 автомобилей (+92,7%).
Интересно, что столь динамичные изменения в структуре рынка наблюдаются не только в Казахстане. Например, в России в 2025 году был зафиксирован исторический максимум по продажам подержанных автомобилей премиум-класса, что подтверждает исследование о рекордных результатах сегмента люксовых авто. Это говорит о том, что автосфера в странах региона переживает период активных перемен, и спрос на новые и подержанные машины продолжает расти, несмотря на внешние вызовы.
По информации «Казахстанского автомобильного союза», столь впечатляющие результаты стали возможны благодаря слаженной работе национальных инвесторов, внедрению современных производственных технологий и грамотной подготовке кадров. В условиях, когда мировые рынки сталкиваются с дефицитом комплектующих и логистическими трудностями, Казахстану удалось не только сохранить, но и нарастить объемы производства и продаж.
Похожие материалы Киа, Хендай, Шевроле, ДжАК, Чинган
-
06.02.2026, 04:54
Hyundai готовит новый Tucson 2027: первые тесты и неожиданный дизайн
Hyundai Tucson 2027 модельного года уже проходит испытания в Европе, и первые фото прототипа вызывают споры среди экспертов. Модель обещает стать ключевой для бренда, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только усиливается. Что ждет покупателей и почему именно сейчас стоит следить за развитием событий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 19:08
Проблемы и сильные стороны Kia Sportage SL: что важно знать перед покупкой
Kia Sportage SL остается популярным выбором на вторичном рынке, но не все так однозначно. Эксперты выделяют как сильные стороны, так и ряд серьезных недостатков, которые могут повлиять на ваш выбор. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее
-
22.01.2026, 11:19
Kia Sportage 2026 вернулся на российский рынок: семейный кроссовер с новым уровнем безопасности
Kia Sportage 2026 вернулся в салоны России. Автомобиль получил расширенные системы безопасности и комфорта. Цена стартует от 5,49 млн рублей. Модель уже доступна у дилеров. Семейный кроссовер снова в центре внимания.Читать далее
-
21.01.2026, 07:13
Лидер рынка Узбекистана: Chevrolet Cobalt глазами владельца — реальные плюсы, минусы и расходы на содержание
Chevrolet Cobalt остается популярным выбором среди бюджетных седанов. Владелец делится личным опытом эксплуатации. Какие плюсы и минусы скрывает этот автомобиль? Сколько реально стоит его содержание в месяц?Читать далее
-
17.01.2026, 07:09
Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности
В Узбекистане в 2025 году продажи автомобилей побили рекорд. Chevrolet занял почти весь рынок. Остальные бренды не смогли конкурировать. Какие модели оказались самыми желанными - удивит даже знатоков.Читать далее
-
15.01.2026, 06:15
Kia опять лучше Hyundai: уже четвертый год подряд
Kia уверенно удерживает преимущество над Hyundai в Австралии. Продажи бренда растут, несмотря на жесткую конкуренцию. Новые модели и свежие сегменты приносят успех. Hyundai пока не может догнать соперника. В чем секрет популярности Kia - разбираемся.Читать далее
-
11.01.2026, 13:51
Kia Sportage Ace вышел на российский рынок с ценой ниже Geely и Chery
В России стартовали продажи нового кроссовера Kia. Модель выделяется необычным дизайном. Стоимость оказалась ниже конкурентов из Китая. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 04:36
Toyota RAV4 против Kia Sportage: что выбрать для российских дорог — плюсы и минусы моделей
Toyota RAV4 и Kia Sportage - два популярных кроссовера. Их сравнение раскрывает неожиданные отличия. Владельцы делятся личным опытом эксплуатации. Узнайте, что скрыто за цифрами и отзывами. Не все очевидно при выборе между этими моделями.Читать далее
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай, Шевроле, ДжАК, Чинган
-
06.02.2026, 04:54
Hyundai готовит новый Tucson 2027: первые тесты и неожиданный дизайн
Hyundai Tucson 2027 модельного года уже проходит испытания в Европе, и первые фото прототипа вызывают споры среди экспертов. Модель обещает стать ключевой для бренда, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только усиливается. Что ждет покупателей и почему именно сейчас стоит следить за развитием событий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 19:08
Проблемы и сильные стороны Kia Sportage SL: что важно знать перед покупкой
Kia Sportage SL остается популярным выбором на вторичном рынке, но не все так однозначно. Эксперты выделяют как сильные стороны, так и ряд серьезных недостатков, которые могут повлиять на ваш выбор. Разбираемся, на что обратить внимание.Читать далее
-
22.01.2026, 11:19
Kia Sportage 2026 вернулся на российский рынок: семейный кроссовер с новым уровнем безопасности
Kia Sportage 2026 вернулся в салоны России. Автомобиль получил расширенные системы безопасности и комфорта. Цена стартует от 5,49 млн рублей. Модель уже доступна у дилеров. Семейный кроссовер снова в центре внимания.Читать далее
-
21.01.2026, 07:13
Лидер рынка Узбекистана: Chevrolet Cobalt глазами владельца — реальные плюсы, минусы и расходы на содержание
Chevrolet Cobalt остается популярным выбором среди бюджетных седанов. Владелец делится личным опытом эксплуатации. Какие плюсы и минусы скрывает этот автомобиль? Сколько реально стоит его содержание в месяц?Читать далее
-
17.01.2026, 07:09
Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности
В Узбекистане в 2025 году продажи автомобилей побили рекорд. Chevrolet занял почти весь рынок. Остальные бренды не смогли конкурировать. Какие модели оказались самыми желанными - удивит даже знатоков.Читать далее
-
15.01.2026, 06:15
Kia опять лучше Hyundai: уже четвертый год подряд
Kia уверенно удерживает преимущество над Hyundai в Австралии. Продажи бренда растут, несмотря на жесткую конкуренцию. Новые модели и свежие сегменты приносят успех. Hyundai пока не может догнать соперника. В чем секрет популярности Kia - разбираемся.Читать далее
-
11.01.2026, 13:51
Kia Sportage Ace вышел на российский рынок с ценой ниже Geely и Chery
В России стартовали продажи нового кроссовера Kia. Модель выделяется необычным дизайном. Стоимость оказалась ниже конкурентов из Китая. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 04:36
Toyota RAV4 против Kia Sportage: что выбрать для российских дорог — плюсы и минусы моделей
Toyota RAV4 и Kia Sportage - два популярных кроссовера. Их сравнение раскрывает неожиданные отличия. Владельцы делятся личным опытом эксплуатации. Узнайте, что скрыто за цифрами и отзывами. Не все очевидно при выборе между этими моделями.Читать далее
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее