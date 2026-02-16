Какие бренды и модели обеспечили резкий рост казахстанского авторынка в начале 2026 года и почему это важно для рынка

Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах

Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.

В январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей удивил даже опытных аналитиков: продажи выросли на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки 14 102 машины. Из них 13 298 - легковые автомобили, а 804 - коммерческие. Как сообщает «Казахстанский автомобильный союз» (КАО), столь значительный прирост стал возможен благодаря целому ряду факторов, среди которых - активное развитие местного автопрома и поддержка со стороны государства.

Особое внимание стоит уделить тому, что 87,4% всех проданных в январе транспортных средств были произведены непосредственно в Казахстане. За последние годы национальная автомобильная промышленность сделала серьезный рывок вперед: инвестиционный климат, созданный властями, трансфер технологий от мировых лидеров, а также подготовка квалифицированных инженеров позволили местным предприятиям не только удержаться на плаву, но и выйти в лидеры по темпам роста.

Лидером казахстанского авторынка в начале 2026 года стал бренд Kia, который реализовал 2 774 автомобиля - это почти в три раза больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Hyundai с результатом 2 698 машин, однако здесь зафиксировано снижение на 15,6%. Третью позицию занял Chevrolet, увеличивший продажи в 2,1 раза до 2 512 автомобилей. Четвертое место досталось Chery, чьи показатели выросли на 42% и составили 1 007 проданных машин. Замыкает пятерку лидеров Changan, который показал почти двукратный рост - 717 автомобилей (+92,7%).

Фото: «Казахстанский автомобильный союз»

Интересно, что столь динамичные изменения в структуре рынка наблюдаются не только в Казахстане. Например, в России в 2025 году был зафиксирован исторический максимум по продажам подержанных автомобилей премиум-класса, что подтверждает исследование о рекордных результатах сегмента люксовых авто. Это говорит о том, что автосфера в странах региона переживает период активных перемен, и спрос на новые и подержанные машины продолжает расти, несмотря на внешние вызовы.

По информации «Казахстанского автомобильного союза», столь впечатляющие результаты стали возможны благодаря слаженной работе национальных инвесторов, внедрению современных производственных технологий и грамотной подготовке кадров. В условиях, когда мировые рынки сталкиваются с дефицитом комплектующих и логистическими трудностями, Казахстану удалось не только сохранить, но и нарастить объемы производства и продаж.