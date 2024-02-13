Продажи новых автомобилей в Китае выросли и упали одновременно. Смотря с чем сравнивать

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В прошлом месяце китайским автопроизводителям удалось продать 2,44 млн автомобилей, включая машины, отправленные на экспорт. Это в 1,5 раза больше, чем в январе 2023 года (+48%), но автопроизводители ориентируются на показатели предыдущего месяца. А по сравнению с декабрем 2023-го было продано на 23% автомобилей меньше. что заставляет аналитиков нервничать и предполагает, что следующие 11 месяцев могут оказаться трудными для рынка.

Особенно сложным январь выдался для гибридов и электрокаров. Они заняли 30-процентную долю рынка, а продажи в сравнении с январем 2023-го выросли на 79%, но автопроизводители опять недовольны. В сравнении с декабрем 2023 года продажи гибридов и электрокаров упали на 37%. Глава Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM) Цуй Дуншу посетовал в интервью Reuters, что электромобили стали тормозом роста рынка. По его прогнозу, ценовая конкуренция, начатая Tesla, продолжится в течение всего 2024 года. Спасением мог бы стать экспорт. Но и тут есть определенные сложности, например, растущее противодействие европейских властей экспансии дешевых китайских электрокаров.

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