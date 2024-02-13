Продажи новых автомобилей в Китае выросли и упали одновременно. Смотря с чем сравнивать
Особенно сложным январь выдался для гибридов и электрокаров. Они заняли 30-процентную долю рынка, а продажи в сравнении с январем 2023-го выросли на 79%, но автопроизводители опять недовольны. В сравнении с декабрем 2023 года продажи гибридов и электрокаров упали на 37%. Глава Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM) Цуй Дуншу посетовал в интервью Reuters, что электромобили стали тормозом роста рынка. По его прогнозу, ценовая конкуренция, начатая Tesla, продолжится в течение всего 2024 года. Спасением мог бы стать экспорт. Но и тут есть определенные сложности, например, растущее противодействие европейских властей экспансии дешевых китайских электрокаров.
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13.02.2024, 08:19
Представлен новый российский бренд грузовиков. Машины массой от 3,5 до 12 тонн будут собирать в Калининграде
Калининградский «Автотор» объявил о запуске нового собственного бренда Ambertruck, под которым планируют выпускать пикапы и грузовики разной грузоподъемности. По всей вероятности, речь идет о партнерстве с китайцами.Читать далее
-
13.02.2024, 07:46
В Mercedes-Benz уверены: автовладельцы хотят разговаривать со своей машиной как с другом
Производителям автомобилей премиум-класса приходится прилагать все больше усилий, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Идея Mercedes-Benz может стать одной из самых креативных: компания хочет, чтобы с ее автомобилями было приятно общаться.Читать далее
-
13.02.2024, 07:03
У кроссоверов Kia обнаружили новую проблему с двигателем. Шатун пробивает дыру в блоке цилиндров
Не успели владельцы автомобилей Kia решить проблему с задирами, как на горизонте показалась новая беда, грозящая заменой силового агрегата. У новеньких кроссоверов Kia Telluride из-за дефектных пружин клапанов двигателя шатун может пробить блок цилиндров.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 16:55
Итоги зимнего фестиваля «Игора Драйв»: ралли-рейд и массовая лыжная гонка
В минувшую субботу, 10 февраля, на автодроме «Игора Драйв» состоялось главное спортивное событие зимы 2024. Фестиваль объединил первый этап чемпионата России по ралли-рейдам «Россия – Северный Лес» и всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
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