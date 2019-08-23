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23 августа 2019, 13:01

Продажи новых автомобилей в Петербурге постепенно падают

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По итогам первых семи месяцев 2019 года в Петербурге было продано 85,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Спад продаж фиксируется четвертый месяц подряд.
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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по июль 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 85 848 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-2% к АППГ). В июле дилеры реализовали 12 027 автомобилей (-4%). Продажи снижаются, начиная с апреля. В ТОП-10 лидеров петербургского рынка марки расположились следующим образом (в порядке уменьшения объемов продаж): Kia, Hyundai, Lada, Renault, Volkswagen, Skoda, Ford, Toyota, Mitsubishi и Mercedes-Benz. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам января-июля 2019 года увеличилась на 0,1% до 8,9%.

Несмотря на общий спад продаж, марка Kia по итогам первых 7 месяцев продемонстрировала 23-процентный рост. Это связано с выводом на российский рынок сразу нескольких новинок. В марте стартовали продажи флагманского седана Kia K900 нового поколения, в апреле – нового шутинг-брейка Kia Proceed, а в июне – кроссовера Kia Soul третьего поколения. 

По итогам первых 7 месяцев увеличение продаж за фиксировано еще у двух брендов: Lada (+8%) и Mitsubishi (+1%). Это по итогам первых 7 месяцев. В июле продажи выросли уже у 7 марок из десяти: Lada (+10%), Toyota (+9%), Renault (+8%), Mercedes-Benz (+3%), Volkswagen (+2%) и у «корейцев» Kia и Hyundai по 1% в плюс.

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Продажи новых автомобилей в Петербурге постепенно падают
{{material_127229}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по июль 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 85 848 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-2% к АППГ). В июле дилеры реализовали 12 027 автомобилей (-4%). Продажи снижаются, начиная с апреля. В ТОП-10 лидеров петербургского рынка марки расположились следующим образом (в порядке уменьшения объемов продаж): Kia, Hyundai, Lada, Renault, Volkswagen, Skoda, Ford, Toyota, Mitsubishi и Mercedes-Benz. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам января-июля 2019 года увеличилась на 0,1% до 8,9%.Несмотря на общий спад продаж, марка Kia по итогам первых 7 месяцев продемонстрировала 23-процентный рост. Это связано с выводом на российский рынок сразу нескольких новинок. В марте стартовали продажи флагманского седана Kia K900 нового поколения, в апреле – нового шутинг-брейка Kia Proceed, а в июне – кроссовера Kia Soul третьего поколения. По итогам первых 7 месяцев увеличение продаж за фиксировано еще у двух брендов: Lada (+8%) и Mitsubishi (+1%). Это по итогам первых 7 месяцев. В июле продажи выросли уже у 7 марок из десяти: Lada (+10%), Toyota (+9%), Renault (+8%), Mercedes-Benz (+3%), Volkswagen (+2%) и у «корейцев» Kia и Hyundai по 1% в плюс.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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