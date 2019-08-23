23 августа 2019, 13:01
Продажи новых автомобилей в Петербурге постепенно падают
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По итогам первых семи месяцев 2019 года в Петербурге было продано 85,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Спад продаж фиксируется четвертый месяц подряд.
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Несмотря на общий спад продаж, марка Kia по итогам первых 7 месяцев продемонстрировала 23-процентный рост. Это связано с выводом на российский рынок сразу нескольких новинок. В марте стартовали продажи флагманского седана Kia K900 нового поколения, в апреле – нового шутинг-брейка Kia Proceed, а в июне – кроссовера Kia Soul третьего поколения.
По итогам первых 7 месяцев увеличение продаж за фиксировано еще у двух брендов: Lada (+8%) и Mitsubishi (+1%). Это по итогам первых 7 месяцев. В июле продажи выросли уже у 7 марок из десяти: Lada (+10%), Toyota (+9%), Renault (+8%), Mercedes-Benz (+3%), Volkswagen (+2%) и у «корейцев» Kia и Hyundai по 1% в плюс.
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
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