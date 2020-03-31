Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
31 марта 2020, 15:13

Продажи новых автомобилей в Петербурге снижаются 11 месяцев подряд

  • 145
  • 0
В феврале в Санкт-Петербурге было продано 10,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 3% меньше, чем годом ранее. Продажи на местном рынке падают 11 месяцев подряд. По итогам января-февраля падение составило 3%.
Ранее мы писали
Специалисты аналитического агентства «Автостат» разработали несколько сценариев развития ситуации на отечественном ...
Читать далее
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», петербургские дилеры реализовали 10 815 автомобилей (-5%). Негативная динамика на авторынке северной столицы наблюдается на протяжении последних 11 месяцев. В сумме за первые два месяца 2020 года было продано 19 345 машин (-3%). 

В тройке лидеров изменений пока не наблюдается. Первое место прочно занимает Kia, несмотря на падающие продажи – минус 4% в феврале и минус 8% по итогам первых двух месяцев. Второе место с начала года удерживает Lada, чьи продажи, напротив, растут (+1% и +6% соответственно). Третье место у Hyundai. Спрос на автомобили этого корейского бренда снизился в феврале на 13%, а за два месяца – на 11%

Но падение продаж наблюдается по итогам января-февраля только у четырех брендов из ТОП-10, сообщает портал Peterburg2. Остальные шесть уверенно растут по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Максимальную прибавку демонстрирует Toyota – 25%. Не исключено, что по итогам марта продажи вырастут у всех марок из первой десятки. Причиной стал взрывной спрос в середине месяца из-за обвала рубля и грядущего за ним масштабного подорожания автомобилей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
Автотехцентр-СТО"Веркштатт-WERKSTATT" | отзывы
Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
Гамид
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
Вадимка
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 70 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи новых автомобилей в Петербурге снижаются 11 месяцев подряд
{{material_129351}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», петербургские дилеры реализовали 10 815 автомобилей (-5%). Негативная динамика на авторынке северной столицы наблюдается на протяжении последних 11 месяцев. В сумме за первые два месяца 2020 года было продано 19 345 машин (-3%). В тройке лидеров изменений пока не наблюдается. Первое место прочно занимает Kia, несмотря на падающие продажи – минус 4% в феврале и минус 8% по итогам первых двух месяцев. Второе место с начала года удерживает Lada, чьи продажи, напротив, растут (+1% и +6% соответственно). Третье место у Hyundai. Спрос на автомобили этого корейского бренда снизился в феврале на 13%, а за два месяца – на 11%Но падение продаж наблюдается по итогам января-февраля только у четырех брендов из ТОП-10, сообщает портал Peterburg2. Остальные шесть уверенно растут по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Максимальную прибавку демонстрирует Toyota – 25%. Не исключено, что по итогам марта продажи вырастут у всех марок из первой десятки. Причиной стал взрывной спрос в середине месяца из-за обвала рубля и грядущего за ним масштабного подорожания автомобилей.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Кемерово Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться