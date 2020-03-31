31 марта 2020, 15:13
Продажи новых автомобилей в Петербурге снижаются 11 месяцев подряд
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В феврале в Санкт-Петербурге было продано 10,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 3% меньше, чем годом ранее. Продажи на местном рынке падают 11 месяцев подряд. По итогам января-февраля падение составило 3%.
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В тройке лидеров изменений пока не наблюдается. Первое место прочно занимает Kia, несмотря на падающие продажи – минус 4% в феврале и минус 8% по итогам первых двух месяцев. Второе место с начала года удерживает Lada, чьи продажи, напротив, растут (+1% и +6% соответственно). Третье место у Hyundai. Спрос на автомобили этого корейского бренда снизился в феврале на 13%, а за два месяца – на 11%
Но падение продаж наблюдается по итогам января-февраля только у четырех брендов из ТОП-10, сообщает портал Peterburg2. Остальные шесть уверенно растут по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Максимальную прибавку демонстрирует Toyota – 25%. Не исключено, что по итогам марта продажи вырастут у всех марок из первой десятки. Причиной стал взрывной спрос в середине месяца из-за обвала рубля и грядущего за ним масштабного подорожания автомобилей.
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