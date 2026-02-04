Вышло исследование: почему российский авторынок начал год с падения

Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года

Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.

Январь 2026 года стал тревожным сигналом для всех, кто следит за ситуацией на российском авторынке. Снижение продаж новых автомобилей и легких коммерческих машин оказалось не просто очередной статистикой, а реальным отражением перемен, которые затронули как покупателей, так и дилеров. Для многих россиян это означает не только рост цен, но и сокращение выбора, а также новые сложности при покупке машины.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый месяц года было реализовано 75 632 новых автомобиля - это на 16% меньше, чем в январе 2025-го. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев прямо заявил: падение было ожидаемым, и его масштаб не стал сюрпризом для участников рынка. Причины кроются не только в экономических тенденциях, но и в изменениях на законодательном уровне.

В числе ключевых факторов - повышение утилизационного сбора и увеличение ставки НДС. Эти меры, введенные в конце прошлого года, сразу же отразились на стоимости автомобилей, сделав их менее доступными для большинства россиян. Дополнительным ударом стало ужесточение регулирования импорта в Китае, который в последние годы стал одним из главных поставщиков новых машин на российский рынок.

Как отмечают эксперты, в ближайшее время россияне столкнутся с еще большим сокращением предложения новых автомобилей. Импорт будет ограничен, а дилеры будут вынуждены предлагать клиентам либо ранее ввезенные машины, либо продукцию отечественных заводов. При этом цены на такие автомобили продолжают расти, что делает покупку новой машины все менее привлекательной для рядового потребителя.

В Ассоциации европейского бизнеса подчеркивают: негативная динамика сохранится, если государство не усилит поддержку отрасли. Уже действующие программы стимулирования спроса, по мнению специалистов, не способны в полной мере компенсировать влияние новых налогов и сборов. Для стабилизации ситуации необходимы дополнительные меры, иначе рынок может столкнуться с еще более серьезным спадом.

Интересно, что по данным другого исследования, основанного на регистрации автомобилей в ГАИ, в январе 2026 года было продано 80 604 новых легковых автомобиля - это на 9,5% меньше, чем годом ранее. Разница в цифрах объясняется разными методиками подсчета: одни эксперты ориентируются на продажи в дилерских центрах, другие - на регистрацию машин в государственных органах. Однако обе статистики сходятся в одном: российский авторынок переживает не лучшие времена.

Для покупателей это означает, что в ближайшие месяцы стоит ожидать дальнейшего роста цен и уменьшения ассортимента. Особенно остро ситуация скажется на тех, кто планировал приобрести автомобиль иностранного производства - их станет меньше, а стоимость будет только увеличиваться. В выигрыше окажутся те, кто успеет купить машину по старым ценам или выберет отечественную модель.

В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России в начале 2026 года демонстрирует, насколько сильно внешние и внутренние факторы могут влиять на доступность и стоимость транспорта для обычных граждан. Как быстро удастся стабилизировать положение - покажет время, но уже сейчас ясно: прежней легкости и предсказуемости на рынке больше не будет.