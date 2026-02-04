Вышло исследование: почему российский авторынок начал год с падения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 16:07

Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года

Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года

Вышло исследование: почему российский авторынок начал год с падения

Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года

Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.

Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.

Январь 2026 года стал тревожным сигналом для всех, кто следит за ситуацией на российском авторынке. Снижение продаж новых автомобилей и легких коммерческих машин оказалось не просто очередной статистикой, а реальным отражением перемен, которые затронули как покупателей, так и дилеров. Для многих россиян это означает не только рост цен, но и сокращение выбора, а также новые сложности при покупке машины.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый месяц года было реализовано 75 632 новых автомобиля - это на 16% меньше, чем в январе 2025-го. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев прямо заявил: падение было ожидаемым, и его масштаб не стал сюрпризом для участников рынка. Причины кроются не только в экономических тенденциях, но и в изменениях на законодательном уровне.

В числе ключевых факторов - повышение утилизационного сбора и увеличение ставки НДС. Эти меры, введенные в конце прошлого года, сразу же отразились на стоимости автомобилей, сделав их менее доступными для большинства россиян. Дополнительным ударом стало ужесточение регулирования импорта в Китае, который в последние годы стал одним из главных поставщиков новых машин на российский рынок.

Как отмечают эксперты, в ближайшее время россияне столкнутся с еще большим сокращением предложения новых автомобилей. Импорт будет ограничен, а дилеры будут вынуждены предлагать клиентам либо ранее ввезенные машины, либо продукцию отечественных заводов. При этом цены на такие автомобили продолжают расти, что делает покупку новой машины все менее привлекательной для рядового потребителя.

В Ассоциации европейского бизнеса подчеркивают: негативная динамика сохранится, если государство не усилит поддержку отрасли. Уже действующие программы стимулирования спроса, по мнению специалистов, не способны в полной мере компенсировать влияние новых налогов и сборов. Для стабилизации ситуации необходимы дополнительные меры, иначе рынок может столкнуться с еще более серьезным спадом.

Интересно, что по данным другого исследования, основанного на регистрации автомобилей в ГАИ, в январе 2026 года было продано 80 604 новых легковых автомобиля - это на 9,5% меньше, чем годом ранее. Разница в цифрах объясняется разными методиками подсчета: одни эксперты ориентируются на продажи в дилерских центрах, другие - на регистрацию машин в государственных органах. Однако обе статистики сходятся в одном: российский авторынок переживает не лучшие времена.

Для покупателей это означает, что в ближайшие месяцы стоит ожидать дальнейшего роста цен и уменьшения ассортимента. Особенно остро ситуация скажется на тех, кто планировал приобрести автомобиль иностранного производства - их станет меньше, а стоимость будет только увеличиваться. В выигрыше окажутся те, кто успеет купить машину по старым ценам или выберет отечественную модель.

В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России в начале 2026 года демонстрирует, насколько сильно внешние и внутренние факторы могут влиять на доступность и стоимость транспорта для обычных граждан. Как быстро удастся стабилизировать положение - покажет время, но уже сейчас ясно: прежней легкости и предсказуемости на рынке больше не будет.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Владивосток Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться