Продажи новых авто рухнули до минимума на фоне стареющего парка — итоги февраля

3 марта 2026, 16:56
Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие
Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие
В феврале 2026 года российский авторынок показал худший результат за последние десять лет. Эксперты отмечают, что даже новые законы и меры поддержки не смогли оживить продажи. Почему рынок застыл и что ждет покупателей - объясняем, что происходит и какие последствия это несет для всех, кто планирует сменить машину.
Рынок новых автомобилей в России переживает непростые времена: по итогам февраля 2026 года продажи легковых и легких коммерческих машин сократились на 6% по сравнению с прошлым годом и составили всего 75 472 автомобиля. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не брать в расчет аномальный февраль 2023 года. Для многих автолюбителей это тревожный сигнал: рынок фактически застыл, а перемен к лучшему пока не видно.
Как отмечают специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), февральские продажи практически не отличались от январских, что говорит о явной стагнации. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, даже ожидания изменений в расчете утилизационного сбора и новые требования к такси не смогли подстегнуть спрос. Он считает, что эти факторы могли бы повлиять на рынок, но их эффект оказался отсроченным и, возможно, проявится только в марте.
Ситуация осложняется тем, что новые и уже действующие меры регулирования в отношении импортеров автомобилей оставляют мало возможностей для маневра. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, успеха на российском рынке смогут добиться только те производители, которые максимально локализовали производство. Средний ценовой сегмент становится все менее доступным для иностранных брендов, а покупатели вынуждены выбирать из ограниченного ассортимента.
Без расширения государственной поддержки, включения большего количества моделей в перечень для такси, а также без дополнительных стимулов для покупателей, оживления на автомобильном рынке не произойдет. Калицев считает, что без этих шагов переломить негативную ситуацию будет крайне сложно.
Важно отметить, что на начало 2026 года в России зарегистрировано 32,73 миллиона легковых автомобилей старше десяти лет, что составляет 69% от всего автопарка страны. Это говорит о том, что большинство россиян продолжают эксплуатировать старые машины, не спеша обновлять свой автопарк.
Интересно, что на фоне падения продаж и ужесточения условий для импортеров, многие россияне стали обращать внимание на автомобили с маломощным двигателем, чтобы не переплачивать за утилизационный сбор. Модели до 160 л.с. стали особенно востребованы после изменений в законодательстве. Это подкрепляется подтверждается тем, что покупатели ищут способы сэкономить и адаптироваться к новым реалиям рынка.
По информации Autonews, несмотря на всю сложность, эксперты не исключают, что в марте ситуация может измениться, если новые меры поддержки и регуляторные меры начнут работать лучше. Однако пока большинство участников рынка настроены скептически и не ждут быстрого восстановления.
Похожие материалы
-
03.03.2026, 19:07
Импорт новых Chery в Россию рухнул в 100 раз: что происходит с поставками
Импорт новых автомобилей Chery в Россию за первые месяцы 2026 года оказался почти на нуле - всего 41 машина. Это в сто раз меньше прошлогодних показателей. Почему так произошло, что будет с рынком и какие альтернативы остались - объяснил эксперт. Мало кто знает, что часть моделей теперь выпускают под другим брендом.Читать далее
-
03.03.2026, 18:40
Масштабное обновление для 2,5 млн автомобилей Volvo: что изменится в привычном управлении
Volvo запускает крупнейшее обновление программного обеспечения для своих автомобилей по всему миру. Новые функции и изменения в интерфейсе затронут миллионы водителей. Эксперты отмечают, что такие шаги меняют представление о современных авто и их возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:05
15 новых автомобилей и автобусов появились на российском рынке в феврале 2026 года
В феврале 2026 года российский авторынок пополнился сразу 15 новыми моделями, среди которых есть легковые, коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Эксперты отмечают, что большинство новинок - это электрокары из Китая и свежие разработки отечественных заводов. Почему именно сейчас на рынке наблюдается такой всплеск активности, и какие модели оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 17:49
Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа
АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.Читать далее
-
03.03.2026, 17:43
Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев
Впервые независимые эксперты подтвердили работоспособность твердотельной батареи Donut Lab при температурах свыше 100 градусов. Это событие может изменить подход к электромобилям и их эксплуатации в жарком климате. Почему этот результат вызвал бурю обсуждений среди специалистов - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 17:33
Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов
На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 15:27
Changan Peak View RV 2025: новый автодом с тремя спальнями и душем
Changan Peak View RV 2025 года - свежий взгляд на автодома для российских дорог. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую коробку и полный набор бытовых опций. Почему этот вариант может стать хитом среди путешественников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 14:57
Неожиданная находка на Марсе: китайский марсоход выявил аномальный слой под поверхностью
Китайский марсоход Zhurong впервые обнаружил на Марсе массивный слой грязного льда, что может изменить подход к будущим экспедициям. Это открытие ставит под вопрос прежние представления о распределении воды на планете и открывает новые возможности для освоения Красной планеты.Читать далее
-
03.03.2026, 12:33
МАЗМАН 8×4: новое поколение самосвалов без немецких компонентов и с усиленной рамой
МАЗМАН выпустил самосвал 8×4 с полностью обновленной компонентной базой, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации. Новая модель отличается усиленной рамой, собственной кабиной и увеличенным межсервисным интервалом. Это отражает тренд на отказ от немецких агрегатов в пользу альтернативных решений.Читать далее
-
03.03.2026, 11:17
В феврале 2026 года в Петербурге продажи новых автомобилей выросли на 4%
В феврале 2026 года рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге удивил неожиданным ростом. Продажи легковых и легких коммерческих машин увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Почему этот результат оказался важным именно сейчас, и как он соотносится с динамикой предыдущих месяцев - разбираемся в деталях. Читать далее
