Продажи новых авто рухнули до минимума на фоне стареющего парка — итоги февраля

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 16:56

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие

Продажи новых авто рухнули до минимума на фоне стареющего парка — итоги февраля

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие

В феврале 2026 года российский авторынок показал худший результат за последние десять лет. Эксперты отмечают, что даже новые законы и меры поддержки не смогли оживить продажи. Почему рынок застыл и что ждет покупателей - объясняем, что происходит и какие последствия это несет для всех, кто планирует сменить машину.

В феврале 2026 года российский авторынок показал худший результат за последние десять лет. Эксперты отмечают, что даже новые законы и меры поддержки не смогли оживить продажи. Почему рынок застыл и что ждет покупателей - объясняем, что происходит и какие последствия это несет для всех, кто планирует сменить машину.

Рынок новых автомобилей в России переживает непростые времена: по итогам февраля 2026 года продажи легковых и легких коммерческих машин сократились на 6% по сравнению с прошлым годом и составили всего 75 472 автомобиля. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не брать в расчет аномальный февраль 2023 года. Для многих автолюбителей это тревожный сигнал: рынок фактически застыл, а перемен к лучшему пока не видно.

Как отмечают специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), февральские продажи практически не отличались от январских, что говорит о явной стагнации. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, даже ожидания изменений в расчете утилизационного сбора и новые требования к такси не смогли подстегнуть спрос. Он считает, что эти факторы могли бы повлиять на рынок, но их эффект оказался отсроченным и, возможно, проявится только в марте.

Ситуация осложняется тем, что новые и уже действующие меры регулирования в отношении импортеров автомобилей оставляют мало возможностей для маневра. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, успеха на российском рынке смогут добиться только те производители, которые максимально локализовали производство. Средний ценовой сегмент становится все менее доступным для иностранных брендов, а покупатели вынуждены выбирать из ограниченного ассортимента.

Без расширения государственной поддержки, включения большего количества моделей в перечень для такси, а также без дополнительных стимулов для покупателей, оживления на автомобильном рынке не произойдет. Калицев считает, что без этих шагов переломить негативную ситуацию будет крайне сложно.

Важно отметить, что на начало 2026 года в России зарегистрировано 32,73 миллиона легковых автомобилей старше десяти лет, что составляет 69% от всего автопарка страны. Это говорит о том, что большинство россиян продолжают эксплуатировать старые машины, не спеша обновлять свой автопарк.

Интересно, что на фоне падения продаж и ужесточения условий для импортеров, многие россияне стали обращать внимание на автомобили с маломощным двигателем, чтобы не переплачивать за утилизационный сбор. Модели до 160 л.с. стали особенно востребованы после изменений в законодательстве. Это подкрепляется подтверждается тем, что покупатели ищут способы сэкономить и адаптироваться к новым реалиям рынка.

По информации Autonews, несмотря на всю сложность, эксперты не исключают, что в марте ситуация может измениться, если новые меры поддержки и регуляторные меры начнут работать лучше. Однако пока большинство участников рынка настроены скептически и не ждут быстрого восстановления.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Самара Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться