Продажи новых авто рухнули до минимума на фоне стареющего парка — итоги февраля

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2026 года упали до минимума за десятилетие

В феврале 2026 года российский авторынок показал худший результат за последние десять лет. Эксперты отмечают, что даже новые законы и меры поддержки не смогли оживить продажи. Почему рынок застыл и что ждет покупателей - объясняем, что происходит и какие последствия это несет для всех, кто планирует сменить машину.

Рынок новых автомобилей в России переживает непростые времена: по итогам февраля 2026 года продажи легковых и легких коммерческих машин сократились на 6% по сравнению с прошлым годом и составили всего 75 472 автомобиля. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не брать в расчет аномальный февраль 2023 года. Для многих автолюбителей это тревожный сигнал: рынок фактически застыл, а перемен к лучшему пока не видно.

Как отмечают специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), февральские продажи практически не отличались от январских, что говорит о явной стагнации. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, даже ожидания изменений в расчете утилизационного сбора и новые требования к такси не смогли подстегнуть спрос. Он считает, что эти факторы могли бы повлиять на рынок, но их эффект оказался отсроченным и, возможно, проявится только в марте.

Ситуация осложняется тем, что новые и уже действующие меры регулирования в отношении импортеров автомобилей оставляют мало возможностей для маневра. В ближайшей перспективе, по мнению экспертов, успеха на российском рынке смогут добиться только те производители, которые максимально локализовали производство. Средний ценовой сегмент становится все менее доступным для иностранных брендов, а покупатели вынуждены выбирать из ограниченного ассортимента.

Без расширения государственной поддержки, включения большего количества моделей в перечень для такси, а также без дополнительных стимулов для покупателей, оживления на автомобильном рынке не произойдет. Калицев считает, что без этих шагов переломить негативную ситуацию будет крайне сложно.

Важно отметить, что на начало 2026 года в России зарегистрировано 32,73 миллиона легковых автомобилей старше десяти лет, что составляет 69% от всего автопарка страны. Это говорит о том, что большинство россиян продолжают эксплуатировать старые машины, не спеша обновлять свой автопарк.

Интересно, что на фоне падения продаж и ужесточения условий для импортеров, многие россияне стали обращать внимание на автомобили с маломощным двигателем, чтобы не переплачивать за утилизационный сбор. Модели до 160 л.с. стали особенно востребованы после изменений в законодательстве. Это подкрепляется подтверждается тем, что покупатели ищут способы сэкономить и адаптироваться к новым реалиям рынка.

По информации Autonews, несмотря на всю сложность, эксперты не исключают, что в марте ситуация может измениться, если новые меры поддержки и регуляторные меры начнут работать лучше. Однако пока большинство участников рынка настроены скептически и не ждут быстрого восстановления.