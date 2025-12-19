Немецкие премиум-бренды возвращают позиции — как изменился рынок в 2025 году

Продажи новых BMW, Mercedes и Audi в России в ноябре выросли более чем вдвое

В ноябре в России зафиксирован резкий рост регистраций новых BMW, Mercedes и Audi. Доля немецких премиум-брендов увеличилась по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что рынок еще не достиг показателей 2021 года. Подробности - в нашем материале.

В ноябре 2025 года российский рынок новых автомобилей удивил неожиданным скачком интереса к премиальным немецким маркам. По информации «Российской Газеты», за месяц было зарегистрировано 4135 новых машин BMW, Mercedes-Benz и Audi. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее, когда спрос на эти бренды был заметно ниже.

Доля немецких премиум-брендов на рынке ощутимо выросла и достигла 3,2%. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах этот показатель не превышал 1-2%. Такой прирост эксперты связывают с постепенным восстановлением поставок и изменением предпочтений покупателей, которые вновь обращают внимание на автомобили высокого класса.

Если рассматривать итоги за 11 месяцев 2025 года, то на учет в России поставлено 25 857 новых автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером среди немецкой тройки остается BMW - с января по ноябрь зарегистрировано 14 233 автомобиля этой марки, что на 31% больше, чем год назад. Mercedes-Benz занял второе место с результатом 7985 машин, увеличив продажи на 26%. Audi замыкает тройку с 3639 автомобилями, но именно эта марка показала самый впечатляющий рост - плюс 247% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Несмотря на столь значительный прогресс, рынок пока не вернулся к уровню 2021 года. Тогда доля немецких премиум-брендов стабильно превышала 7%, и их присутствие на дорогах было заметнее. Сейчас же, несмотря на положительную динамику, эксперты считают, что до прежних объемов еще далеко.

Причины роста регистраций могут быть разными. Среди них - появление новых схем поставок, активизация параллельного импорта и желание покупателей приобрести автомобили, которые еще недавно были в дефиците. Кроме того, на фоне общего оживления рынка и роста интереса к премиальному сегменту, многие автолюбители стремятся вложить средства в надежные и престижные машины.

В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России остается динамичной. Премиальные немецкие бренды постепенно возвращают свои позиции, хотя до полного восстановления еще предстоит пройти немалый путь. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время, но уже сейчас можно говорить о заметном оживлении интереса к BMW, Mercedes-Benz и Audi среди российских покупателей.