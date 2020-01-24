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24 января 2020, 00:01

Продажи новых электрокаров выросли в России в 2,5 раза

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По итогам 2019 года в нашей стране было продано 353 электрокара. Цифра сама по себе не впечатляет, но спрос на экологически чистый личный автотранспорт увеличился за год на 145%.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные новые электромобили в России. Если в 2018 году дилеры реализовали в нашей стране 144 электрокара, то в 2019-м цифра выросла в 2,5 раза до 353 машин. Первое место поделили две модели: британский кроссовер Jaguar I-Pace и японский хэтчбек Nissan Leaf. Оба электрокара разошлись одинаковым тиражом - 131 экземпляр.

С огромным отставанием от лидеров идут три модели американской компании Tesla. Кроссоверу Model X в минувшем году отдали предпочтение 46 российских автомобилистов. Компактный лифтбек Model 3 выбрали 22 человека, а его «старшего» брата Model S приобрели 13 россиян. Продажи остальных электрокаров можно пересчитать по пальцам одной руки: Renault Twizy – 5 экземпляров, Peugeot Ion – 3 экземпляра и Hyundai Ioniq – 2 экземпляра.

Если рассматривать географию продаж электрокаров, то в 2019 году в Москве было зарегистрировано 115 новых машин. Приморский край и Московская область разделили второе место с результатом 25 электромобилей. Жители Санкт-Петербурга купили 18 новых электромобилей, Краснодарского края – 16 экземпляров, Иркутской области – 13 экземпляров. Еще по 10 новых электрокаров «осели» в Пермском и Красноярском краях, Новосибирской и Свердловской областях.

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Продажи новых электрокаров выросли в России в 2,5 раза
{{material_128588}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные новые электромобили в России. Если в 2018 году дилеры реализовали в нашей стране 144 электрокара, то в 2019-м цифра выросла в 2,5 раза до 353 машин. Первое место поделили две модели: британский кроссовер Jaguar I-Pace и японский хэтчбек Nissan Leaf. Оба электрокара разошлись одинаковым тиражом - 131 экземпляр.С огромным отставанием от лидеров идут три модели американской компании Tesla. Кроссоверу Model X в минувшем году отдали предпочтение 46 российских автомобилистов. Компактный лифтбек Model 3 выбрали 22 человека, а его «старшего» брата Model S приобрели 13 россиян. Продажи остальных электрокаров можно пересчитать по пальцам одной руки: Renault Twizy – 5 экземпляров, Peugeot Ion – 3 экземпляра и Hyundai Ioniq – 2 экземпляра.Если рассматривать географию продаж электрокаров, то в 2019 году в Москве было зарегистрировано 115 новых машин. Приморский край и Московская область разделили второе место с результатом 25 электромобилей. Жители Санкт-Петербурга купили 18 новых электромобилей, Краснодарского края – 16 экземпляров, Иркутской области – 13 экземпляров. Еще по 10 новых электрокаров «осели» в Пермском и Красноярском краях, Новосибирской и Свердловской областях.
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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