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Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 14:28

Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер

Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер

Минус 21%: почему в Китае рухнули продажи авто и чем это грозит России

Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер

Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.

Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.

Для российских автомобилистов ситуация на китайском авторынке становится все более значимой: именно от стабильности и трендов в Китае во многом зависит ассортимент и цены на новые машины в России. В последние месяцы китайские бренды буквально захватили внимание мировых СМИ, выпуская рекордное количество новых моделей. Однако за этим внешним успехом скрываются тревожные сигналы, которые могут повлиять и на российский рынок.

Как сообщает «Российская Газета», 16 июля в Китае прошел так называемый «безумный четверг» - сразу восемь автокомпаний представили свои новинки. Казалось бы, такой напор должен подстегнуть спрос, но на деле внутренний рынок столкнулся с неожиданным спадом. Общие продажи автомобилей в стране снизились на 21%, а электромобилей - на 13%. Причины кроются не только в пересмотре налоговых льгот, но и в жесткой конкуренции между самими производителями.

Глава BYD Хэ Чжици открыто признал, что ситуация на рынке «ужасная». Разработка каждой новой модели требует миллиардных вложений и нескольких лет работы, но после выхода на рынок интерес к ней быстро угасает - слишком много альтернатив появляется буквально ежемесячно. За первое полугодие 2026 года продажи BYD упали на 16%. Не лучше обстоят дела и у других игроков: Seres Group прогнозирует чистый убыток, а Great Wall может потерять до 60% прибыли.

В условиях, когда каждая компания стремится удивить публику очередной премьерой, покупатели теряются в изобилии предложений. Многие модели не успевают закрепиться на рынке - их популярность длится считанные месяцы. Это создает эффект «перегрева» и вынуждает бренды пересматривать свои стратегии. Некоторые, как Nio, уже начали задумываться о переходе от экстенсивного роста к более устойчивым бизнес-моделям.

Интересно, что подобная ситуация с избытком новинок и конкуренцией наблюдается не только в Китае. Например, в Германии возвращение Mercedes-Benz на рынок такси стало ответом на растущее давление со стороны BYD и других китайских брендов, что подробно разбиралось в материале о новых скидках и изменениях спроса на примере немецкого рынка. Это наглядно показывает, что китайские тренды уже влияют на глобальную конкуренцию.

По мнению специалистов CarScoops, перед китайским автопромом стоит непростой выбор: либо замедлить темпы инноваций, чтобы дать рынку время «переварить» новинки, либо продолжать гонку, рискуя столкнуться с дальнейшим падением продаж и ужесточением борьбы за покупателя. Для российских автолюбителей это может означать как появление новых интересных моделей, так и нестабильность цен и ассортимента. Важно учитывать, что многие китайские бренды активно выходят на зарубежные рынки, и их внутренние проблемы могут отразиться на доступности и стоимости автомобилей в России. В ближайшие годы ситуация может измениться, если производители найдут баланс между инновациями и устойчивым развитием.

Упомянутые марки: BYD, Great Wall, Seres, Nio
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