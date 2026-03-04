Февральский рост авторынка в РФ оказался «техническим»: продажи выросли на 2,5% на фоне низкой базы 2025 года

4 марта 2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.
В феврале 2026 года в России было реализовано 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,5% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», этот результат оказался немного ниже январского уровня - снижение составило 0,7%. Однако эксперты отмечают, что февральский рост объясняется исключительно эффектом низкой базы: в прошлом году именно февраль стал самым провальным месяцем для рынка, когда продажи упали до 78 тысяч машин.
Аналитики подчеркивают, что после январского спада рынок вновь начал демонстрировать положительную динамику, продолжая тенденцию, которая наблюдалась в ноябре и декабре 2025 года. Тем не менее, если рассматривать итоги первых двух месяцев 2026 года, ситуация остается не столь оптимистичной: за январь и февраль было продано 160,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причины такой динамики кроются не только в сезонных колебаниях, но и в изменении структуры спроса. Многие покупатели, опасаясь дальнейшего роста цен и нестабильности на рынке, предпочли приобрести автомобили в конце прошлого года, что привело к снижению активности в начале 2026-го. Кроме того, на ситуацию повлияли и внешние факторы: ограниченное предложение некоторых моделей, а также продолжающиеся логистические сложности.
Интересно, что на фоне общего снижения продаж за два месяца, февраль все же стал месяцем, когда рынок попытался вернуться к росту. По мнению специалистов, если в ближайшие месяцы не произойдет новых потрясений, можно ожидать постепенного восстановления спроса. К слову, в феврале на рынке появились сразу 15 новых моделей, среди которых есть как легковые, так и коммерческие автомобили. Подробнее о том, какие новинки вызвали наибольший интерес у покупателей, можно узнать в материале о свежих поступлениях на российский рынок.
Если Вы не знали, российский рынок новых автомобилей в последние годы переживает серьезные изменения. После ухода ряда западных брендов и появления большого числа китайских производителей, структура продаж заметно изменилась. Сейчас наибольшим спросом пользуются доступные по цене модели, а также автомобили, которые можно быстро получить в наличии. Многие дилеры отмечают, что покупатели стали более внимательно относиться к выбору, обращая внимание не только на стоимость, но и на условия гарантии, сервис и наличие запчастей.
Российский авторынок традиционно считается одним из самых крупных в Европе, несмотря на все сложности последних лет. В 2025 году продажи новых легковых автомобилей достигли минимальных значений за последние годы, однако уже к концу года началось постепенное восстановление. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рынок сможет выйти на стабильный уровень, если не возникнет новых внешних шоков. Особое внимание сейчас уделяется развитию локального производства и расширению модельного ряда, что должно поддержать интерес покупателей и обеспечить дальнейший рост.
Похожие материалы
-
04.03.2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
04.03.2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее