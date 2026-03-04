Февральский рост авторынка в РФ оказался «техническим»: продажи выросли на 2,5% на фоне низкой базы 2025 года

Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе

В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

В феврале 2026 года в России было реализовано 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,5% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», этот результат оказался немного ниже январского уровня - снижение составило 0,7%. Однако эксперты отмечают, что февральский рост объясняется исключительно эффектом низкой базы: в прошлом году именно февраль стал самым провальным месяцем для рынка, когда продажи упали до 78 тысяч машин.

Аналитики подчеркивают, что после январского спада рынок вновь начал демонстрировать положительную динамику, продолжая тенденцию, которая наблюдалась в ноябре и декабре 2025 года. Тем не менее, если рассматривать итоги первых двух месяцев 2026 года, ситуация остается не столь оптимистичной: за январь и февраль было продано 160,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины такой динамики кроются не только в сезонных колебаниях, но и в изменении структуры спроса. Многие покупатели, опасаясь дальнейшего роста цен и нестабильности на рынке, предпочли приобрести автомобили в конце прошлого года, что привело к снижению активности в начале 2026-го. Кроме того, на ситуацию повлияли и внешние факторы: ограниченное предложение некоторых моделей, а также продолжающиеся логистические сложности.

Интересно, что на фоне общего снижения продаж за два месяца, февраль все же стал месяцем, когда рынок попытался вернуться к росту. По мнению специалистов, если в ближайшие месяцы не произойдет новых потрясений, можно ожидать постепенного восстановления спроса. К слову, в феврале на рынке появились сразу 15 новых моделей, среди которых есть как легковые, так и коммерческие автомобили. Подробнее о том, какие новинки вызвали наибольший интерес у покупателей, можно узнать в материале о свежих поступлениях на российский рынок.

Если Вы не знали, российский рынок новых автомобилей в последние годы переживает серьезные изменения. После ухода ряда западных брендов и появления большого числа китайских производителей, структура продаж заметно изменилась. Сейчас наибольшим спросом пользуются доступные по цене модели, а также автомобили, которые можно быстро получить в наличии. Многие дилеры отмечают, что покупатели стали более внимательно относиться к выбору, обращая внимание не только на стоимость, но и на условия гарантии, сервис и наличие запчастей.

Российский авторынок традиционно считается одним из самых крупных в Европе, несмотря на все сложности последних лет. В 2025 году продажи новых легковых автомобилей достигли минимальных значений за последние годы, однако уже к концу года началось постепенное восстановление. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рынок сможет выйти на стабильный уровень, если не возникнет новых внешних шоков. Особое внимание сейчас уделяется развитию локального производства и расширению модельного ряда, что должно поддержать интерес покупателей и обеспечить дальнейший рост.