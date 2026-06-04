Рынок машин растет быстро потому что кредиты стали дешевле

4 июня 2026, 12:44
Продажи новых легковых авто в России выросли на 21%: что изменилось на рынке
Продажи новых легковых авто в России выросли на 21%: что изменилось на рынке
В мае российский авторынок удивил: продажи новых легковых машин подскочили на 21% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что такой скачок связан с изменением условий автокредитования. Какие сегменты оказались в плюсе, а где продолжается спад - разбираемся, почему эти цифры важны для всех, кто следит за рынком.
Май 2026 года стал неожиданно ярким месяцем для российского авторынка. По данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей достигли 109 858 штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой прирост не наблюдался уже давно, и это событие сразу привлекло внимание как автолюбителей, так и экспертов. Причина столь резкого роста - заметное снижение ключевой ставки, что сделало автокредиты доступнее для большинства покупателей. Теперь многие россияне, ранее откладывавшие покупку, решились на обновление своего автопарка.
Однако не все сегменты рынка могут похвастаться позитивной динамикой. Продажи легких коммерческих автомобилей продолжают снижаться: в мае реализовано всего 6612 машин, что на 13% меньше, чем год назад. Это указывает на сохраняющиеся сложности в малом бизнесе и сфере перевозок. В то же время сегмент средне- и крупнотоннажных грузовиков показывает рост - 3831 проданный автомобиль (+11%). Особенно заметен скачок в продажах автобусов: 934 единицы, что на 32% больше, чем в прошлом году. Такой разброс по сегментам говорит о том, что спрос на рынке распределяется неравномерно и зависит от специфики отраслей.
Если рассматривать итоги первых пяти месяцев 2026 года, то легковые автомобили продолжают удерживать лидерство: с января по май в России продано 494 582 новых легковушки, что на 13% превышает прошлогодний результат за тот же период. Остальные сегменты, напротив, по итогам пяти месяцев показывают отрицательную динамику. Интересно, что продажи электромобилей за этот период составили 4460 штук, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом доля электрокаров российского производства выросла до 51% - год назад этот показатель был всего 20%. Это может указывать на постепенное укрепление позиций отечественных производителей в сегменте экологичного транспорта.
Стоит отметить, что эксперты связывают текущий рост продаж не только с удешевлением кредитов, но и с изменением потребительских настроений. Многие россияне стали чаще выбирать новые автомобили вместо подержанных, опасаясь дальнейшего роста цен и возможных перебоев с поставками. В этом контексте полезно вспомнить, что ранее аналитики уже предупреждали о рисках, связанных с покупкой некоторых моделей с пробегом - подробнее об этом можно узнать в материале о том, какие кроссоверы с пробегом могут создать проблемы владельцам.
В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России в 2026 году выглядит неоднозначно. С одной стороны, рост продаж легковых машин и электрокаров создает впечатление оживления, с другой - спад в коммерческом сегменте и нестабильность спроса в отдельных категориях заставляют участников рынка сохранять осторожность. По имеющимся данным, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических условий, политики банков и доступности новых моделей. Для автолюбителей это означает, что ближайшие месяцы могут принести новые возможности, но и новые вызовы.
Похожие материалы
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
04.06.2026, 16:48
Немецкие автогиганты не могут вернуться в Россию из-за политики
Вопрос возвращения немецких автомобилей в Россию остается открытым. Экономика не решает проблему. Все зависит от политической ситуации. Эксперты видят приоритет в других партнерах.Читать далее
-
04.06.2026, 16:32
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
С 26 мая 2026 года появился новый онлайн-сервис. Он облегчает работу специалистов. Теперь доступ к информации о транспорте стал проще. Узнайте, что изменилось для арбитражных управляющих.Читать далее
-
04.06.2026, 16:16
Внедорожник 2000-х стал эталоном надежности: и это не Toyota
Многие уверены, что самые надежные внедорожники - только у Toyota, но на деле в 2000-х появился американский конкурент, который до сих пор удивляет своей выносливостью. Почему Chevrolet Tahoe GMT800 стал легендой среди SUV, какие у него слабые места и что происходит с ценами на рынке - разбираемся, что важно знать тем, кто ищет по-настоящему крепкую машину. Читать далее
-
04.06.2026, 15:59
В России продают уникальный Maybach-купе: всего 8 машин на весь мир
На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 15:27
Летние поездки на такси подорожают: что влияет на рост цен в 2026 году
Эксперты предупреждают: этим летом поездки на такси в России станут ощутимо дороже. Причины - не только туристы, но и сокращение числа водителей. Какие города пострадают сильнее, что происходит с рынком и почему ситуация может стать критичной - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные последствия для пассажиров и компаний.Читать далее
-
04.06.2026, 14:36
Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода
VW Tayron eHybrid появился на европейском рынке и сразу вызвал интерес: до 7 мест, большой багажник, современный гибридный привод и быстрая зарядка. Но цена выше ожиданий, а гарантия всего 2 года. Что еще скрывает новинка - разбираемся, почему Tayron может изменить привычный выбор семейных авто и чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
04.06.2026, 14:18
Voyah Free Sport+ стал самым продаваемым премиальным кроссовером в России
Voyah Free Sport+ неожиданно вышел в лидеры среди премиальных кроссоверов в России, оставив позади даже признанных игроков. В апреле 2026 года продажи модели резко выросли, что может изменить расстановку сил на рынке. Почему россияне все чаще выбирают Voyah и какие возможности открывает новая волна интереса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 14:01
Nissan Murano с левым рулем официально вышел на рынок Японии впервые за 11 лет
Nissan удивил японский рынок: теперь Murano доступен только с левым рулем и без пересертификации. Почему компания пошла на такой шаг, какие законы изменились и что это значит для покупателей - разбираемся, как новые правила влияют на выбор авто. Цена и детали - в материале.Читать далее
-
04.06.2026, 13:34
Десятка новых полноприводных авто с гарантией: самые выгодные предложения 2026 года
В 2026 году российский рынок полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, а на смену пришли новые игроки. Мы собрали топ-10 самых доступных новых 4х4 с гарантией, которые реально купить у дилеров. В обзоре - особенности трансмиссий, клиренс, технологии и нюансы выбора для российских дорог.Читать далее
Похожие материалы
-
04.06.2026, 17:21
15 кроссоверов для долгой службы: лучшие варианты без сложных коробок
Выбор кроссовера - задача не из легких. Мы собрали 15 моделей, которые выделяются надежностью. Узнайте, какие авто способны прослужить долгие годы без лишних хлопот.Читать далее
-
04.06.2026, 16:48
Немецкие автогиганты не могут вернуться в Россию из-за политики
Вопрос возвращения немецких автомобилей в Россию остается открытым. Экономика не решает проблему. Все зависит от политической ситуации. Эксперты видят приоритет в других партнерах.Читать далее
-
04.06.2026, 16:32
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
С 26 мая 2026 года появился новый онлайн-сервис. Он облегчает работу специалистов. Теперь доступ к информации о транспорте стал проще. Узнайте, что изменилось для арбитражных управляющих.Читать далее
-
04.06.2026, 16:16
Внедорожник 2000-х стал эталоном надежности: и это не Toyota
Многие уверены, что самые надежные внедорожники - только у Toyota, но на деле в 2000-х появился американский конкурент, который до сих пор удивляет своей выносливостью. Почему Chevrolet Tahoe GMT800 стал легендой среди SUV, какие у него слабые места и что происходит с ценами на рынке - разбираемся, что важно знать тем, кто ищет по-настоящему крепкую машину. Читать далее
-
04.06.2026, 15:59
В России продают уникальный Maybach-купе: всего 8 машин на весь мир
На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 15:27
Летние поездки на такси подорожают: что влияет на рост цен в 2026 году
Эксперты предупреждают: этим летом поездки на такси в России станут ощутимо дороже. Причины - не только туристы, но и сокращение числа водителей. Какие города пострадают сильнее, что происходит с рынком и почему ситуация может стать критичной - объясняем подробно. Не прошли стороной и неожиданные последствия для пассажиров и компаний.Читать далее
-
04.06.2026, 14:36
Volkswagen Tayron eHybrid: тест семиместного кроссовера с рекордной дальностью хода
VW Tayron eHybrid появился на европейском рынке и сразу вызвал интерес: до 7 мест, большой багажник, современный гибридный привод и быстрая зарядка. Но цена выше ожиданий, а гарантия всего 2 года. Что еще скрывает новинка - разбираемся, почему Tayron может изменить привычный выбор семейных авто и чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
04.06.2026, 14:18
Voyah Free Sport+ стал самым продаваемым премиальным кроссовером в России
Voyah Free Sport+ неожиданно вышел в лидеры среди премиальных кроссоверов в России, оставив позади даже признанных игроков. В апреле 2026 года продажи модели резко выросли, что может изменить расстановку сил на рынке. Почему россияне все чаще выбирают Voyah и какие возможности открывает новая волна интереса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 14:01
Nissan Murano с левым рулем официально вышел на рынок Японии впервые за 11 лет
Nissan удивил японский рынок: теперь Murano доступен только с левым рулем и без пересертификации. Почему компания пошла на такой шаг, какие законы изменились и что это значит для покупателей - разбираемся, как новые правила влияют на выбор авто. Цена и детали - в материале.Читать далее
-
04.06.2026, 13:34
Десятка новых полноприводных авто с гарантией: самые выгодные предложения 2026 года
В 2026 году российский рынок полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, а на смену пришли новые игроки. Мы собрали топ-10 самых доступных новых 4х4 с гарантией, которые реально купить у дилеров. В обзоре - особенности трансмиссий, клиренс, технологии и нюансы выбора для российских дорог.Читать далее