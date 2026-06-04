Рынок машин растет быстро потому что кредиты стали дешевле

Продажи новых легковых авто в России выросли на 21%: что изменилось на рынке

В мае российский авторынок удивил: продажи новых легковых машин подскочили на 21% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что такой скачок связан с изменением условий автокредитования. Какие сегменты оказались в плюсе, а где продолжается спад - разбираемся, почему эти цифры важны для всех, кто следит за рынком.

В мае российский авторынок удивил: продажи новых легковых машин подскочили на 21% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что такой скачок связан с изменением условий автокредитования. Какие сегменты оказались в плюсе, а где продолжается спад - разбираемся, почему эти цифры важны для всех, кто следит за рынком.

Май 2026 года стал неожиданно ярким месяцем для российского авторынка. По данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей достигли 109 858 штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой прирост не наблюдался уже давно, и это событие сразу привлекло внимание как автолюбителей, так и экспертов. Причина столь резкого роста - заметное снижение ключевой ставки, что сделало автокредиты доступнее для большинства покупателей. Теперь многие россияне, ранее откладывавшие покупку, решились на обновление своего автопарка.

Однако не все сегменты рынка могут похвастаться позитивной динамикой. Продажи легких коммерческих автомобилей продолжают снижаться: в мае реализовано всего 6612 машин, что на 13% меньше, чем год назад. Это указывает на сохраняющиеся сложности в малом бизнесе и сфере перевозок. В то же время сегмент средне- и крупнотоннажных грузовиков показывает рост - 3831 проданный автомобиль (+11%). Особенно заметен скачок в продажах автобусов: 934 единицы, что на 32% больше, чем в прошлом году. Такой разброс по сегментам говорит о том, что спрос на рынке распределяется неравномерно и зависит от специфики отраслей.

Если рассматривать итоги первых пяти месяцев 2026 года, то легковые автомобили продолжают удерживать лидерство: с января по май в России продано 494 582 новых легковушки, что на 13% превышает прошлогодний результат за тот же период. Остальные сегменты, напротив, по итогам пяти месяцев показывают отрицательную динамику. Интересно, что продажи электромобилей за этот период составили 4460 штук, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом доля электрокаров российского производства выросла до 51% - год назад этот показатель был всего 20%. Это может указывать на постепенное укрепление позиций отечественных производителей в сегменте экологичного транспорта.

Стоит отметить, что эксперты связывают текущий рост продаж не только с удешевлением кредитов, но и с изменением потребительских настроений. Многие россияне стали чаще выбирать новые автомобили вместо подержанных, опасаясь дальнейшего роста цен и возможных перебоев с поставками. В этом контексте полезно вспомнить, что ранее аналитики уже предупреждали о рисках, связанных с покупкой некоторых моделей с пробегом - подробнее об этом можно узнать в материале о том, какие кроссоверы с пробегом могут создать проблемы владельцам.

В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России в 2026 году выглядит неоднозначно. С одной стороны, рост продаж легковых машин и электрокаров создает впечатление оживления, с другой - спад в коммерческом сегменте и нестабильность спроса в отдельных категориях заставляют участников рынка сохранять осторожность. По имеющимся данным, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических условий, политики банков и доступности новых моделей. Для автолюбителей это означает, что ближайшие месяцы могут принести новые возможности, но и новые вызовы.