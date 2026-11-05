Импорт падает, а продажи растут: за счет чего автопродажи в Беларуси бьют рекорды и какие скидки продлили до конца ноября

Продажи новых машин в Беларуси взлетели в 1,5 раза, а Geely и BELGEE забрали более 60% рынка

В октябре в Беларуси продали почти 10 тысяч новых легковых автомобилей. Geely и BELGEE обновили собственный рекорд, а спрос на электрические и гибридные модели достиг максимума. Однако импорт электромобилей после отмены квот просел на 21%.

В октябре в Беларуси продали почти 10 тысяч новых легковых автомобилей. Geely и BELGEE обновили собственный рекорд, а спрос на электрические и гибридные модели достиг максимума. Однако импорт электромобилей после отмены квот просел на 21%.

После окончания квот на беспошлинный ввоз импорт электромобилей в Беларусь сократился на 21% за месяц. В октябре юридические и физические лица ввезли около 2,5 тыс. таких машин, однако резкого обвала не произошло: результат почти совпал со среднемесячным показателем 2026 года. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, опубликованным БЕЛТА, примерно две трети поставок пришлись на юридических лиц, около одной трети - на физических.

Член правления БАА Вячеслав Туркин связывает растущую долю частного ввоза с разницей в утилизационном сборе: для официального импортера премиального автомобиля он может превышать 100 тыс. рублей, тогда как физлицо за аналогичную машину уплачивает 625 рублей. По словам Туркина, дорогие автомобили также ввозят через льготные категории граждан, хотя они зачастую не становятся конечными пользователями этих машин. Он отмечает, что основной объем импорта автомобилей премиального сегмента идет через физических лиц из-за неравных условий уплаты утильсбора.

Всего за октябрь в Беларуси продали почти 10 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 2% больше сентябрьского результата и на 49% выше показателя октября 2025 года. БАА отмечает более спокойную динамику после колебаний предыдущих месяцев: умеренный рост показали Belgee, Geely, Lada, Haval и Avatr. На Geely и Belgee пришлось более 60% совокупных продаж новых автомобилей за месяц.

Электромобильный сегмент сохранил объемы сентября. Покупатели приобрели около 3,4 тыс. новых электромобилей - на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Однако импорт электромобилей снизился, а внутренние продажи новых машин немного выросли.

Отдельный рекорд зафиксировали Geely и BELGEE. По данным СЗАО «БЕЛДЖИ», в октябре в Беларуси продали более 6700 автомобилей этих марок - исторический месячный максимум. Почти 40% результата, или свыше 2640 машин, составили электромобили и гибриды; это также рекорд для направления. БЕЛТА и автомобильное издание Onlíner приводили те же показатели. В числе лидеров оказался городской электрический хэтчбек Geely EX2: реализовано более 1430 экземпляров.

Среди других моделей BELGEE X80 PHEV разошелся тиражом более 620 машин, установив рекорд для модели. Эти автомобили вошли в общий показатель электромобилей и гибридов Geely и BELGEE. Рекордным для 2026 года стал результат BELGEE X70 - свыше 620 автомобилей. Обновленный BELGEE X50 выбрали более 600 покупателей; интерес к бюджетной версии поддерживала скидка от 3000 рублей при покупке по trade-in. На BELGEE X50+ пришлось более 1500 продаж.

Туркин также сообщил, что совокупные продажи Belgee и Geely превысили 45 тыс. автомобилей, или более 60% рынка. Dongfeng сохраняет объемы «сборки» выше 800 машин в месяц, а Haval прибавил примерно 150 автомобилей. Эти показатели приведены в комментарии представителя БАА.

Покупателям Geely и BELGEE доступны кредитные предложения со ставкой от 0,01% на срок до 10 лет и первоначальным взносом от 10%. Акции на модельный ряд продлены до конца ноября; полноприводные версии BELGEE X70 стали доступнее.

К слову, на предприятии под Борисовом строят новый цех штамповки площадью более 5000 кв. м. Там планируют выпускать крупные наружные кузовные детали, включая двери, крылья и капоты, чтобы расширить локализацию производства.