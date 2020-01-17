17 января 2020, 17:30
Продажи новых мотоциклов в 2019 году выросли на 38%
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Продолжая тему мотоциклов, расскажем о продажах в минувшем году. По данным аналитического агентства «Автостат», дилеры реализовали 13 тысяч новых мотоциклов или на 38% больше, чем годом ранее.
Фото: BMW Motorrad
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Второе место досталось китайской марке Racer с результатом 1 615 проданных мотоциклов и ростом на 60%. Третьим стал индийский бренд Bajaj – 1 446 экземпляров и плюс 47%. На первую тройку пришлось более 40% всех реализованных в России за год новых мотоциклов. Замыкают ТОП-5 «американцы» Harley-Davidson (969 экз.; +9%) и российский Motoland с китайскими корнями (897 экз.; рост в 5,2 раза).
Лучше всего мотоциклы раскупают в Москве. Здесь было продано около четверти всех байков – 3 172 экземпляра (+21%). На втором месте – Подмосковье (1,4 тыс. экз., +18%). Третья строчка – у Петербурга (698 экз., +16%). В пятерку лидирующих регионов также вошли Свердловская область (529 экз.; +31%) и Краснодарский край (426 экз.; +38%).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
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