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17 октября 2019, 14:37

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 40%

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С января по сентябрь 2019 года в России было продано без малого 12 тысяч новых мотоциклов или на 38,6% больше, чем годом ранее. Более трети продаж (35%) приходится на столичный регион. Среди марок с хорошим отрывом лидирует BMW (2 тыс. экз.), китайский Racer – на втором месте (1,5 тыс. экз.).
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Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 9 месяцев текущего года дилеры реализовали 11 981 новый мотоцикл (+38,6%). Наиболее востребованы байки в Москве (2,6 тыс. экз.) и Московской области (1,5 тыс. экз.). Замыкает тройку лидеров – Санкт-Петербург (0,7 тыс. экз.). Далее следует Свердловская область и Краснодарский край. Рост продаж зафиксирован во всех российских регионах, за исключением Ростовской области (-3,6%) и Республики Марий Эл (-5,9%).

Более половины всех мотоциклов (55%) приходится на пять основных брендов. Из почти 12 тысяч проданных с начала года байков 2 тысячи носят эмблему BMW (+19,2% к АППГ). Еще 1,5 тысячи пришлось на китайскую марку Racer (+64,1%). Больше тысячи мотоциклов продали дилеры индийской марки Bajaj (1,3 тыс., экз.; +49,8%).
 
Продажи остальных брендов из ТОП-10 выражаются трехзначными цифрами. Четвертое место досталось американской Harley-Davidson (894 шт.; +7,7%), пятое – российской Motoland (802 экз., +489,7%), которая собирает свои мотоциклы в Китае. Кроме того, в десятку лидеров вошли: японские Honda (643 экз.; +8,6%), Yamaha (609 экз.; +0,5%) и Kawasaki (543 экз.; +3,2%), а также китайские Regulmoto (453 экз.; +92%) и Kayo (378 экз.; +153,7%).

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Продажи новых мотоциклов в России выросли на 40%
{{material_127342}}Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 9 месяцев текущего года дилеры реализовали 11 981 новый мотоцикл (+38,6%). Наиболее востребованы байки в Москве (2,6 тыс. экз.) и Московской области (1,5 тыс. экз.). Замыкает тройку лидеров – Санкт-Петербург (0,7 тыс. экз.). Далее следует Свердловская область и Краснодарский край. Рост продаж зафиксирован во всех российских регионах, за исключением Ростовской области (-3,6%) и Республики Марий Эл (-5,9%).Более половины всех мотоциклов (55%) приходится на пять основных брендов. Из почти 12 тысяч проданных с начала года байков 2 тысячи носят эмблему BMW (+19,2% к АППГ). Еще 1,5 тысячи пришлось на китайскую марку Racer (+64,1%). Больше тысячи мотоциклов продали дилеры индийской марки Bajaj (1,3 тыс., экз.; +49,8%). Продажи остальных брендов из ТОП-10 выражаются трехзначными цифрами. Четвертое место досталось американской Harley-Davidson (894 шт.; +7,7%), пятое – российской Motoland (802 экз., +489,7%), которая собирает свои мотоциклы в Китае. Кроме того, в десятку лидеров вошли: японские Honda (643 экз.; +8,6%), Yamaha (609 экз.; +0,5%) и Kawasaki (543 экз.; +3,2%), а также китайские Regulmoto (453 экз.; +92%) и Kayo (378 экз.; +153,7%).
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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