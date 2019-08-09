9 августа 2019, 12:04
Продажи новых мотоциклов в России выросли на 41%
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В первой половине 2019 года в нашей стране было продано 7,7 тысяч новых мотоциклов или на 40,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего мотоциклов реализуется в Москве и Подмосковье. Самая востребованная марка – BMW.
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По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых мотоциклов растут в России второй год подряд. После трехлетнего падения интереса к покупке новых байков в 2015 – 2017 годах, начиная со второго квартала 2018 года наметилась положительная динамика. На центральный и северо-западный регионы приходится две трети всех продаж. Третье место занимает Приволжский федеральный округ, где в первой половине 2019 года интерес к новым мотоциклам вырос на 63%. А наибольшая динамика наблюдалась на Северном Кавказе (+82%) и в Сибири (+78,5%).
Среди марок со значительным отрывом от конкурентов лидерство продолжает удерживать BMW. За полгода дилеры реализовали 1 517 новых мотоциклов баварского бренда (+27,7%). Второе место занимает российская марка Racer с результатом 955 мотоциклов (+83,7%), на третьем – индийская Bajaj (781 экз.; +31,9%). Замыкает пятерку лидеров американский Harley-Davidson (651 экз.; +7,8%) и японская Honda (488 экз.; +30,5%). Лучшую динамику продемонстрировали две китайские марки: Motoland (+634%) и Kayo (+239%).
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