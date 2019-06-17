17 июня 2019, 07:50
Продажи новых мотоциклов выросли в мае на 15%
- 114
- 0
Продажи новых мотоциклов в России продолжают расти. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце дилеры реализовали 2,2 тыс. новых байков или на 14,9% больше, чем в мае 2018 года.
Ранее мы писали
Снегоходы «Буран», «Тайга» и их многочисленные вариации, производимые на мощностях компании «Русская Механика» ...Читать далее
Всплеск интереса к мототехнике может быть связан с сезонным спросом, но рост продаж наблюдается уже не первый месяц. По итогам 2018 года, в нашей стране купили 9,4 тыс. новых мотоциклов или на 30% больше, чем в 2017-м. А первый квартал завершился практически с двойным плюсом (958 экз., +89,3%). С января по май отечественные дилеры реализовали 5,5 тыс. новых мотоциклов (+42%).
Самой популярной маркой мотоциклов остается BMW. В мае было продано 365 экземпляров (-11%). Второе место занимает Racer (296 экз.; +78%). Третья строчка досталась индийскому бренду Bajaj (200 экз.; -2%). Замыкают ТОП-5 отечественного моторынка Harley-Davidson (196 экз.; -6%) и Honda (162 экз.; +31%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Это пишет Зилант Авто
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве