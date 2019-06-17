17 июня 2019, 07:50

Продажи новых мотоциклов выросли в мае на 15%

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Продажи новых мотоциклов в России продолжают расти. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце дилеры реализовали 2,2 тыс. новых байков или на 14,9% больше, чем в мае 2018 года.
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Объемы продаж новых мотоциклов пока не сопоставимы с продажами легковых автомобилей. Однако, на фоне снижения спроса на четырехколесный транспорт (в мае минус 6,7%), рост продаж мотоциклов сразу на 15% впечатляет. В мае 2019 года в России был продан 2 151 новый мотоцикл. 

Всплеск интереса к мототехнике может быть связан с сезонным спросом, но рост продаж наблюдается уже не первый месяц. По итогам 2018 года, в нашей стране купили 9,4 тыс. новых мотоциклов или на 30% больше, чем в 2017-м. А первый квартал завершился практически с двойным плюсом (958 экз., +89,3%). С января по май отечественные дилеры реализовали 5,5 тыс. новых мотоциклов (+42%).

Самой популярной маркой мотоциклов остается BMW. В мае было продано 365 экземпляров (-11%). Второе место занимает Racer (296 экз.; +78%). Третья строчка досталась индийскому бренду Bajaj (200 экз.; -2%). Замыкают ТОП-5 отечественного моторынка Harley-Davidson (196 экз.; -6%) и Honda (162 экз.; +31%).


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Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин
Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Саня
Альтернатива Набережные Челны | отзывы
Это пишет Зилант Авто
Вадим
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
Леонид
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Продажи новых мотоциклов выросли в мае на 15%
{{material_126561}}Объемы продаж новых мотоциклов пока не сопоставимы с продажами легковых автомобилей. Однако, на фоне снижения спроса на четырехколесный транспорт (в мае минус 6,7%), рост продаж мотоциклов сразу на 15% впечатляет. В мае 2019 года в России был продан 2 151 новый мотоцикл. Всплеск интереса к мототехнике может быть связан с сезонным спросом, но рост продаж наблюдается уже не первый месяц. По итогам 2018 года, в нашей стране купили 9,4 тыс. новых мотоциклов или на 30% больше, чем в 2017-м. А первый квартал завершился практически с двойным плюсом (958 экз., +89,3%). С января по май отечественные дилеры реализовали 5,5 тыс. новых мотоциклов (+42%).Самой популярной маркой мотоциклов остается BMW. В мае было продано 365 экземпляров (-11%). Второе место занимает Racer (296 экз.; +78%). Третья строчка досталась индийскому бренду Bajaj (200 экз.; -2%). Замыкают ТОП-5 отечественного моторынка Harley-Davidson (196 экз.; -6%) и Honda (162 экз.; +31%).
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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