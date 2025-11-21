Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

21 ноября 2025, 14:41

Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%

Китайцы захватили рынок, а российские бренды не попали в топ: что происходит с сегментом?

В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.

В октябре 2025 года российский рынок новых пикапов пережил заметное падение. По информации Автостат, за месяц было реализовано всего 2 325 автомобилей этого сегмента. Это на треть меньше, чем годом ранее. В то же время общий рынок новых легковых машин в стране сократился лишь на 3,2%.

Эксперты отмечают, что негативная динамика в сегменте пикапов сохраняется уже восемь месяцев подряд. С марта продажи неуклонно снижаются, и пока не видно признаков восстановления. Причины такого обвала могут быть разными: от изменения спроса до сокращения модельного ряда и роста конкуренции со стороны других типов автомобилей.

Лидирующие позиции в октябре заняли китайские производители. JAC уверенно удерживает первое место, продав 599 пикапов за месяц. Это более четверти всех реализованных машин в сегменте. Следом идет Great Wall с результатом 346 автомобилей. Третью строчку занимает Changan, который смог реализовать 277 машин. Американский RAM, несмотря на отсутствие официальных поставок, занял четвертое место с 234 проданными пикапами. Российский Sollers замыкает пятерку лидеров, его результат – 226 автомобилей.

Примечательно, что отечественный УАЗ второй месяц подряд не входит в топ-5. Это тревожный сигнал для российского автопрома, который еще недавно уверенно держал позиции в этом сегменте.

В модельном зачете безоговорочным лидером стал JAC T9. В октябре его выбрали 477 покупателей. С заметным отставанием следуют Changan Hunter Plus (277 шт.) и Great Wall Poer (267 шт.). RAM 1500 (234 шт.) и УАЗ «Пикап» (207 шт.) также вошли в пятерку самых популярных моделей месяца.

За десять месяцев 2025 года в России продано 17,5 тысячи новых пикапов. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сегмент продолжает терять позиции, несмотря на общее замедление падения на автомобильном рынке.

Как сообщает Автостат, ситуация на рынке пикапов остается напряженной. Китайские бренды укрепляют свои позиции, а российские производители вынуждены искать новые пути для возвращения в лидеры. Впереди зима, и от того, как изменится спрос в холодный сезон, может зависеть дальнейшая судьба этого сегмента.

Упомянутые модели: JAC T9, Great Wall Poer, Changan Hunter Plus, Sollers ST8, УАЗ Пикап (от 764 000 Р)
Упомянутые марки: JAC, Great Wall, Changan, Sollers, УАЗ
