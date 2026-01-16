В Петербурге спрос на Solaris неожиданно вырос: что происходит с брендом

16 января 2026, 13:16
Продажи новых Solaris в России резко упали в декабре 2025 года
Продажи новых Solaris в России резко упали в декабре 2025 года
Декабрь принес неожиданные перемены для Solaris. В России продажи резко снизились. Петербург удивил результатами. Подробности и причины - в нашем материале.
В декабре 2025 года российский рынок новых автомобилей Solaris столкнулся с заметным спадом: по данным агентства Автостат, количество регистраций этой марки сократилось на четверть по сравнению с ноябрем. Итоговый результат месяца - 3095 машин - стал самым низким для бренда за последние полгода. Такая динамика вызывает вопросы о причинах столь резкого снижения интереса к Solaris на фоне общего оживления рынка в конце года.
Особое внимание привлекает структура продаж: 72% всех реализованных в декабре Solaris пришлись на кроссовер HC. Эта модель не только удержала лидерство в месяце, но и стала абсолютным фаворитом бренда по итогам всего 2025 года, заняв почти половину всех продаж Solaris в России. Такой перекос в пользу одной модели может говорить о том, что остальные предложения марки теряют актуальность для покупателей или не выдерживают конкуренции с аналогами других брендов.
Однако на фоне общероссийского спада Петербург преподнес сюрприз. Как сообщает AutoRun SPb, в декабре в городе было зарегистрировано 217 новых Solaris - это второй по величине результат за весь прошлый год. Больше автомобилей удалось реализовать только в октябре, когда показатель достиг 241 машины. Такой локальный успех на фоне общего снижения продаж по стране выглядит особенно примечательно и может свидетельствовать о специфике спроса в регионе или о работе местных дилеров.
Интересно, что декабрь традиционно считается месяцем повышенного спроса на новые автомобили: многие покупатели стремятся приобрести машину до наступления нового года, чтобы избежать возможного повышения цен или изменений в налогообложении. Тем не менее, для Solaris этот период оказался неудачным. Причины могут крыться как в изменении предпочтений покупателей, так и в возможных перебоях с поставками или изменениях в ценовой политике бренда.
Похожие материалы Солярис, Чери, Хавейл
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
Похожие материалы Солярис, Чери, Хавейл
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее