В Петербурге спрос на Solaris неожиданно вырос: что происходит с брендом

Продажи новых Solaris в России резко упали в декабре 2025 года

Декабрь принес неожиданные перемены для Solaris. В России продажи резко снизились. Петербург удивил результатами. Подробности и причины - в нашем материале.

В декабре 2025 года российский рынок новых автомобилей Solaris столкнулся с заметным спадом: по данным агентства Автостат, количество регистраций этой марки сократилось на четверть по сравнению с ноябрем. Итоговый результат месяца - 3095 машин - стал самым низким для бренда за последние полгода. Такая динамика вызывает вопросы о причинах столь резкого снижения интереса к Solaris на фоне общего оживления рынка в конце года.

Особое внимание привлекает структура продаж: 72% всех реализованных в декабре Solaris пришлись на кроссовер HC. Эта модель не только удержала лидерство в месяце, но и стала абсолютным фаворитом бренда по итогам всего 2025 года, заняв почти половину всех продаж Solaris в России. Такой перекос в пользу одной модели может говорить о том, что остальные предложения марки теряют актуальность для покупателей или не выдерживают конкуренции с аналогами других брендов.

Однако на фоне общероссийского спада Петербург преподнес сюрприз. Как сообщает AutoRun SPb, в декабре в городе было зарегистрировано 217 новых Solaris - это второй по величине результат за весь прошлый год. Больше автомобилей удалось реализовать только в октябре, когда показатель достиг 241 машины. Такой локальный успех на фоне общего снижения продаж по стране выглядит особенно примечательно и может свидетельствовать о специфике спроса в регионе или о работе местных дилеров.

Интересно, что декабрь традиционно считается месяцем повышенного спроса на новые автомобили: многие покупатели стремятся приобрести машину до наступления нового года, чтобы избежать возможного повышения цен или изменений в налогообложении. Тем не менее, для Solaris этот период оказался неудачным. Причины могут крыться как в изменении предпочтений покупателей, так и в возможных перебоях с поставками или изменениях в ценовой политике бренда.