18 марта 2018, 19:46
Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле
Компания Ford начнет российские продажи обновленного Ford Explorer в начале второго квартала. В ходе рестайлинга внедорожнику освежили внешность и добавили светодиодные противотуманки.
|Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
|3.5 л, 249 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 8.7 с, 183 км/ч
|5019 x 1988 x 1788 мм
|полный
|АИ-92, 11.0 л на 100 км
|2 849 000 руб
|Все характеристики
По итогам 2017 года на кроссоверы пришлось 50% продаж Ford. Внедорожники Explorer собираются на российском предприятии Ford Sollers по принципу полного цикла. Локализация производства позволяет гибко регулировать цены и оперативно вносить изменения, чтобы лучше адаптировать автомобили к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Например, в зимний пакет Explorer входит уникальный для российского рынка обогрев лобового стекла. Кроме того, автомобили можно заправлять 92-м бензином. А форму переднего бампера специально скорректировали, чтобы увеличить проходимость внедорожника.
За первые два месяца 2018 года, спрос на Ford Explorer увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость модели сейчас составляет от 2 849 000 рублей.
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