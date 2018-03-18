18 марта 2018, 19:46

Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле

Компания Ford начнет российские продажи обновленного Ford Explorer в начале второго квартала. В ходе рестайлинга внедорожнику освежили внешность и добавили светодиодные противотуманки.
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  Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле Ford Explorer Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле Ford Explorer Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле Ford Explorer Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле Ford Explorer Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле
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фото
  
Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
3.5 л, 249 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.7 с, 183 км/ч
5019 x 1988 x 1788 мм
полный
АИ-92, 11.0 л на 100 км
2 849 000 руб
Все характеристики
Первые автомобили должны поступить в салоны дилеров уже в апреле. У внедорожника появилась новая радиаторная решетка и дополнительные хромированные элементы в отделке кузова. А в салоне рядом с зеркалом заднего вида добавился еще один USB-разъем для подключения гаджетов, которые устанавливаются у лобового стекла. Увеличена дальность действия передатчика ключа, поэтому система дистанционного запуска Remote Start теперь работает на расстоянии до 100 метров. Улучшена шумоизоляция.

По итогам 2017 года на кроссоверы пришлось 50% продаж Ford. Внедорожники Explorer собираются на российском предприятии Ford Sollers по принципу полного цикла. Локализация производства позволяет гибко регулировать цены и оперативно вносить изменения, чтобы лучше адаптировать автомобили к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Например, в зимний пакет Explorer входит уникальный для российского рынка обогрев лобового стекла. Кроме того, автомобили можно заправлять 92-м бензином. А форму переднего бампера специально скорректировали, чтобы увеличить проходимость внедорожника.

За первые два месяца 2018 года, спрос на Ford Explorer увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость модели сейчас составляет от 2 849 000 рублей.
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Продажи обновленного Ford Explorer начнутся в апреле
{{params_54246}}Первые автомобили должны поступить в салоны дилеров уже в апреле. У внедорожника появилась новая радиаторная решетка и дополнительные хромированные элементы в отделке кузова. А в салоне рядом с зеркалом заднего вида добавился еще один USB-разъем для подключения гаджетов, которые устанавливаются у лобового стекла. Увеличена дальность действия передатчика ключа, поэтому система дистанционного запуска Remote Start теперь работает на расстоянии до 100 метров. Улучшена шумоизоляция.По итогам 2017 года на кроссоверы пришлось 50% продаж Ford. Внедорожники Explorer собираются на российском предприятии Ford Sollers по принципу полного цикла. Локализация производства позволяет гибко регулировать цены и оперативно вносить изменения, чтобы лучше адаптировать автомобили к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Например, в зимний пакет Explorer входит уникальный для российского рынка обогрев лобового стекла. Кроме того, автомобили можно заправлять 92-м бензином. А форму переднего бампера специально скорректировали, чтобы увеличить проходимость внедорожника.За первые два месяца 2018 года, спрос на Ford Explorer увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость модели сейчас составляет от 2 849 000 рублей.
2018-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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