29 марта 2018, 17:30

Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае

Российский офис Infiniti сообщил, что в мае дилеры начнут принимать заказы на обновленный внедорожник QX80. Цены и комплектации пообещали объявить чуть позже. Дебют новинки состоялся в ноябре в Дубае. Infiniti QX80 уже продают в США и станах Азии. Теперь дошла очередь и до России.
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  Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае Infiniti QX80 Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае Infiniti QX80 Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае Infiniti QX80 Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае Infiniti QX80 Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае Infiniti QX80 Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае
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Infiniti QX80 QX 5.6 AT 4x4
5.6 л, 405 л.с
автоматическая 7-ступенчатая
0-100 - 6.5 с, 210 км/ч
5290 x 2030 x 1925 мм
полный
АИ-95, 14.5 л на 100 км
4 955 000 руб
Все характеристики
Infiniti QX80 построен на одной базе с Nissan Patrol. Дизайн выполнили по мотивам концепт-кара Monograph, представленного весной 2017 года в Нью-Йорке. Внедорожник обзавелся новой оптикой, видоизмененными бамперами и более широким капотом. Существенно улучшилась шумо- и виброизоляция. В салоне появилась обновленная панель приборов, немного подрос экран мультимедийной системы, отделка стала еще более качественной. 

Список оснащения включает систему предотвращения столкновений, удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля дистанции. Моторная гамма осталась без изменений. Сохранится бензиновый двигатель V8 объемом 5,6 литра и мощностью 405 л.с. (560 Нм) в сочетании с 7-диапазонным «автоматом».

Сейчас внедорожник Infiniti QX80 предлагается в России только с полным приводом по цене от 3 950 000 рублей. Одним из основных конкурентов модели считается Lexus LX. Несмотря на то, что Lexus существенно дороже (от 6 млн рублей) в 2017 году было продано более 5 000 экземпляров, а Infiniti QX80 – всего 485 машин.
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Отзывы по теме
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Тест Infiniti QX80: на полном серьезе
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
skyman777
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
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Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае
{{params_37199}}Infiniti QX80 построен на одной базе с Nissan Patrol. Дизайн выполнили по мотивам концепт-кара Monograph, представленного весной 2017 года в Нью-Йорке. Внедорожник обзавелся новой оптикой, видоизмененными бамперами и более широким капотом. Существенно улучшилась шумо- и виброизоляция. В салоне появилась обновленная панель приборов, немного подрос экран мультимедийной системы, отделка стала еще более качественной. Список оснащения включает систему предотвращения столкновений, удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля дистанции. Моторная гамма осталась без изменений. Сохранится бензиновый двигатель V8 объемом 5,6 литра и мощностью 405 л.с. (560 Нм) в сочетании с 7-диапазонным «автоматом».Сейчас внедорожник Infiniti QX80 предлагается в России только с полным приводом по цене от 3 950 000 рублей. Одним из основных конкурентов модели считается Lexus LX. Несмотря на то, что Lexus существенно дороже (от 6 млн рублей) в 2017 году было продано более 5 000 экземпляров, а Infiniti QX80 – всего 485 машин.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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