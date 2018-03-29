29 марта 2018, 17:30
Продажи обновленного Infiniti QX80 стартуют в мае
Российский офис Infiniti сообщил, что в мае дилеры начнут принимать заказы на обновленный внедорожник QX80. Цены и комплектации пообещали объявить чуть позже. Дебют новинки состоялся в ноябре в Дубае. Infiniti QX80 уже продают в США и станах Азии. Теперь дошла очередь и до России.
|Infiniti QX80 QX 5.6 AT 4x4
|5.6 л, 405 л.с
|автоматическая 7-ступенчатая
|0-100 - 6.5 с, 210 км/ч
|5290 x 2030 x 1925 мм
|полный
|АИ-95, 14.5 л на 100 км
|4 955 000 руб
|Все характеристики
Список оснащения включает систему предотвращения столкновений, удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля дистанции. Моторная гамма осталась без изменений. Сохранится бензиновый двигатель V8 объемом 5,6 литра и мощностью 405 л.с. (560 Нм) в сочетании с 7-диапазонным «автоматом».
Сейчас внедорожник Infiniti QX80 предлагается в России только с полным приводом по цене от 3 950 000 рублей. Одним из основных конкурентов модели считается Lexus LX. Несмотря на то, что Lexus существенно дороже (от 6 млн рублей) в 2017 году было продано более 5 000 экземпляров, а Infiniti QX80 – всего 485 машин.
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09.04.2015, 21:50
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25.07.2013, 15:36
На чем поедем в 2013 году?
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
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