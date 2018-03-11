11 марта 2018, 10:04

Продажи обновленного Jeep Cherokee стартуют в мае

В салоны российских дилеров Jeep обновленный внедорожник Cherokee прибудет уже в мае. Автомобиль предложат с тремя вариантами моторов, в том числе с новым 2-литровым турбодвигателем мощностью 274 л.с.
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  Продажи обновленного Jeep Cherokee стартуют в мае Jeep Cherokee Продажи обновленного Jeep Cherokee стартуют в мае Jeep Cherokee Продажи обновленного Jeep Cherokee стартуют в мае
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Jeep Cherokee
Выпускается с 1984 г.
Новый от 1 969 000 до 2 819 000 Р
Отзывов: 3
Европейскую версию представили на автосалоне в Женеве. Она практически не отличается от внедорожника, показанного в Детройте и предназначенного для американского рынка. В ходе рестайлинга Jeep Cherokee получил новую светодиодную оптику. Изменения коснулись бамперов, капота, колесных арок и двери багажника. Цветовая палитра пополнилась парой новых оттенков.

Обновленный внедорожник получил три вида системы полного привода: Active Drive I (задняя ось подключается автоматически), Active Drive II (2-ступенчатая раздатка и понижающий ряд трансмиссии), Active Drive Lock (механический самоблокирующийся дифференциал). Покупателям предложат три мотора на выбор. Первый, абсолютно новый турбированный агрегат объемом 2 литра и мощностью 274 л.с. Второй и третий – знакомые нам 3,2-литровый двигатель Pentastar V6 и 2,4-литровый Tigershark мощностью 184 л.с. Все они работают в паре с 9-ступенчатым «автоматом».

Первые экземпляры обновленного Jeep Cherokee уже сошли с конвейера американского завода Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Белвидире (Иллинойс, США). Российским покупателям, по всей видимости, внедорожник предложат в четырех уровнях оснащения: Sport, Longitude, Limited и Trailhawk. Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж в мае.
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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Jeep начинает продажи Cherokee с дизелем
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
Docker78
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
...обеих бамперов...
Миша
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Продажи обновленного Jeep Cherokee стартуют в мае
{{model_595}}Европейскую версию представили на автосалоне в Женеве. Она практически не отличается от внедорожника, показанного в Детройте и предназначенного для американского рынка. В ходе рестайлинга Jeep Cherokee получил новую светодиодную оптику. Изменения коснулись бамперов, капота, колесных арок и двери багажника. Цветовая палитра пополнилась парой новых оттенков.Обновленный внедорожник получил три вида системы полного привода: Active Drive I (задняя ось подключается автоматически), Active Drive II (2-ступенчатая раздатка и понижающий ряд трансмиссии), Active Drive Lock (механический самоблокирующийся дифференциал). Покупателям предложат три мотора на выбор. Первый, абсолютно новый турбированный агрегат объемом 2 литра и мощностью 274 л.с. Второй и третий – знакомые нам 3,2-литровый двигатель Pentastar V6 и 2,4-литровый Tigershark мощностью 184 л.с. Все они работают в паре с 9-ступенчатым «автоматом».Первые экземпляры обновленного Jeep Cherokee уже сошли с конвейера американского завода Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Белвидире (Иллинойс, США). Российским покупателям, по всей видимости, внедорожник предложат в четырех уровнях оснащения: Sport, Longitude, Limited и Trailhawk. Цены и комплектации объявят ближе к началу продаж в мае.
2018-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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