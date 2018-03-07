7 марта 2018, 20:15

Продажи обновленного Nissan Juke стартуют летом

Nissan представил в Женеве обновленный кроссовер Juke. Российские продажи новинки начнутся уже через несколько месяцев. Покупателям предложат две дополнительные комплектации и расширенный список электронных помощников.
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В ходе рестайлинга изменилась радиаторная решетка, а передние фары и повторители поворота на боковых зеркалах немного затемнили. Светодиодные противотуманные фары теперь входят в список базового оборудования во всех версиях. А их, кстати, теперь не четыре, а шесть. К прежним SE, SE+, LE и LE Perso добавились QE+ и QE+ Perso. В салоне появилась иная приборная панель и новый кожаный руль. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками для кузова Vivid Blue и Chestnut Bronze и двумя новыми цветовыми решениями для интерьера Energy Orange и Power Blue.

Nissan Juke 1.6 CVT
1.6 л, 117 / 86 при 6000 л.с
вариатор
0-100 - 11.5 с, 170 км/ч
4135 x 1765 x 1565 мм
передний
АИ-95, 6.3 л на 100 км
Все характеристики
Топовые версии получат набор электронных помощников, например, функцию предупреждения о смене полосы движения (LDW), систему контроля мертвых зон (BSW), систему кругового обзора (AVM). Опционально доступны премиальная система Bose, 18-дюймовые диски и другие дополнительные возможности для персонализации.

Дилеры Nissan в России на некоторое время приостанавливали продажи Juke в связи с непростой экономической ситуацией в нашей стране. Но летом 2017 года было принято решение возобновить поставки в Россию. За 7 месяцев, прошедшие с начала продаж, было реализовано почти 2 000 кроссоверов.

Двигатель, скорее всего, останется прежний – 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 117 л.с., работающим в паре с вариатором. Сейчас цены на Nissan Juke в базовой комплектации SE начинаются от 1 107 000 рублей.
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Продажи обновленного Nissan Juke стартуют летом
В ходе рестайлинга изменилась радиаторная решетка, а передние фары и повторители поворота на боковых зеркалах немного затемнили. Светодиодные противотуманные фары теперь входят в список базового оборудования во всех версиях. А их, кстати, теперь не четыре, а шесть. К прежним SE, SE+, LE и LE Perso добавились QE+ и QE+ Perso. В салоне появилась иная приборная панель и новый кожаный руль. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками для кузова Vivid Blue и Chestnut Bronze и двумя новыми цветовыми решениями для интерьера Energy Orange и Power Blue.{{params_42916}}Топовые версии получат набор электронных помощников, например, функцию предупреждения о смене полосы движения (LDW), систему контроля мертвых зон (BSW), систему кругового обзора (AVM). Опционально доступны премиальная система Bose, 18-дюймовые диски и другие дополнительные возможности для персонализации.Дилеры Nissan в России на некоторое время приостанавливали продажи Juke в связи с непростой экономической ситуацией в нашей стране. Но летом 2017 года было принято решение возобновить поставки в Россию. За 7 месяцев, прошедшие с начала продаж, было реализовано почти 2 000 кроссоверов.Двигатель, скорее всего, останется прежний – 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 117 л.с., работающим в паре с вариатором. Сейчас цены на Nissan Juke в базовой комплектации SE начинаются от 1 107 000 рублей.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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