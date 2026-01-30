Как крупнейший производитель грузовиков справился с падением спроса и получил прибыль

30 января 2026, 08:16
Продажи PACCAR в 2025 году резко снизились, но компания удержала прибыльность
Вышло исследование: несмотря на ощутимое сокращение продаж тяжелых грузовиков в 2025 году, PACCAR вновь завершила год с прибылью. Какие подразделения спасли корпорацию и что это сулит рынку — разбираемся в деталях.
Снижение продаж тяжелых грузовиков у мировых лидеров — тревожный сигнал для всех, кто связан с транспортом и логистикой. Для российских перевозчиков и автолюбителей это не просто статистика: такие перемены могут повлиять на стоимость техники, доступность запчастей и даже на условия кредитования. В 2025 году PACCAR, объединяющая Kenworth, Peterbilt и DAF, столкнулась с серьезным спадом спроса, но сумела удержаться на плаву благодаря грамотной работе в смежных сегментах.
В Северной Америке, где традиционно доминируют американские бренды, рынок тяжелых грузовиков Class 8 ощутимо просел. Причины — затяжная экономическая неопределенность, низкие фрахтовые ставки и новые тарифные барьеры. Даже при том, что доля PACCAR на этом рынке осталась внушительной — около 30 %, абсолютные объемы продаж снизились. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Европе, и в Южной Америке: перевозчики не спешили обновлять автопарк, предпочитая выжидать лучших времен.
Итоговые цифры говорят сами за себя. За 2025 год все бренды PACCAR реализовали 144 200 грузовиков по всему миру. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 185 300, а в 2023-м — рекордные 204 200 единиц. Такой обвал не мог не сказаться на общем настроении в отрасли. Однако, вопреки ожиданиям, компания не ушла в минус.
Ключ к успеху — диверсификация. Руководство PACCAR сделало ставку на развитие двух направлений: продажи запчастей и предоставление финансовых услуг. Подразделение PACCAR Parts принесло 6,87 млрд долларов выручки, а финансовый сегмент — еще 2,21 млрд. Именно эти направления позволили не только компенсировать падение основных продаж, но и завершить год с чистой прибылью в 556,9 млн долларов. Для корпорации это уже 87-й год подряд с положительным финансовым результатом — показатель, который вызывает уважение даже у скептиков.
Для российского рынка подобная устойчивость крупных игроков — важный ориентир. В условиях, когда глобальные цепочки поставок становятся все менее предсказуемыми, а спрос на новые грузовики нестабилен, опыт PACCAR может стать примером для отечественных производителей и дилеров.
Ситуация на мировом рынке грузовиков в 2025 году показала: даже гиганты вынуждены быстро адаптироваться к новым реалиям. Ставка на сервис и финансовые продукты становится не просто дополнительным источником дохода, а настоящей подушкой безопасности. Для российских перевозчиков и автосервисов это сигнал: время одних только продаж техники уходит, а успех все чаще зависит от комплексного подхода и гибкости бизнеса.
