Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

6 февраля 2026, 15:23

Какие марки и модели удержали позиции на рынке б/у автобусов и почему спрос продолжает снижаться

Вышло исследование: вторичный рынок автобусов в России в 2025 году заметно просел, а отечественный ПАЗ вновь оказался вне конкуренции. Какие бренды и модели смогли удержаться в топе, почему спрос падает и что это значит для перевозчиков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но изменения затронули даже лидеров сегмента.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году российский рынок подержанных автобусов столкнулся с ощутимым спадом: за год было приобретено всего 18 тысяч транспортных средств, что на 11% меньше, чем годом ранее. Такая динамика стала неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще недавно сегмент демонстрировал стабильность даже на фоне общего снижения спроса на коммерческий транспорт.

Лидером по объему продаж среди подержанных автобусов вновь стал отечественный бренд ПАЗ, на долю которого пришлось почти 49% всех сделок. В абсолютных цифрах это 8,8 тысячи реализованных автобусов с пробегом. Остальные участники рынка заметно отстают: ЛИАЗ и НЕФАЗ заняли второе и третье места с результатами 1,6 и 1,5 тысячи проданных машин соответственно. Ни один другой бренд не смог преодолеть отметку в тысячу реализованных единиц, что подчеркивает явное доминирование российских производителей в этом сегменте.

В пятерку лидеров также вошли корейский Hyundai (0,8 тыс. автобусов) и белорусский МАЗ (0,7 тыс.), однако их показатели выглядят скромно на фоне результатов ПАЗ. В модельном зачете ситуация схожая: только пять моделей смогли превысить рубеж в тысячу проданных экземпляров. Абсолютным фаворитом остается ПАЗ 3205 - за год было куплено 3,8 тысячи таких автобусов. Следом идет ПАЗ 3204 (3,2 тыс.), а также НЕФАЗ 5299 (1,5 тыс.), ПАЗ 4234 (1,3 тыс.) и ЛИАЗ 5292 (1,1 тыс.).

Эксперты отмечают, что снижение активности на вторичном рынке связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, продолжается обновление автопарка крупных перевозчиков, которые все чаще делают ставку на новые машины, несмотря на рост цен. Во-вторых, ужесточение требований к техническому состоянию автобусов вынуждает владельцев избавляться от устаревшей техники, а потенциальные покупатели становятся осторожнее при выборе транспорта с пробегом. Кроме того, на ситуацию влияет и общее сокращение числа маршрутов в регионах, что снижает потребность в дополнительном транспорте.

В ближайшие годы эксперты не ожидают резкого восстановления спроса на подержанные автобусы. Наоборот, рынок может продолжить сокращаться, если не появятся новые стимулы для обновления автопарка или не изменится экономическая ситуация в стране. Впрочем, позиции ПАЗ вряд ли окажутся под угрозой: бренд традиционно пользуется доверием у перевозчиков благодаря простоте обслуживания, доступности запчастей и хорошо знакомой конструкции.

В завершение стоит отметить, что динамика на рынке подержанных автобусов во многом отражает общие тенденции в коммерческом транспорте. Сокращение числа сделок, смещение спроса в сторону новых машин и доминирование отечественных брендов - все это характерно не только для автобусов, но и для других сегментов. Как показывает практика, даже лидеры рынка вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить свои позиции.

К слову, ранее мы подробно рассматривали ситуацию на рынке новых тяжелых грузовиков. Тогда продажи в этом сегменте также продемонстрировали рекордное падение, а эксперты выделяли целый ряд скрытых причин, повлиявших на динамику. Если вас интересуют детали и неожиданные аспекты этого процесса, рекомендуем ознакомиться с материалом о рекордном падении рынка новых тяжелых грузовиков, где разбираются ключевые факторы и последствия для отрасли.

Упомянутые марки: Hyundai, ПАЗ, ЛИАЗ, НефАЗ
