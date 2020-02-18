18 февраля 2020, 12:52
Продажи подержанных автомобилей до 3 лет заняли всего 8% вторичного рынка
- 326
- 0
Специалисты «Авито. Авто» проанализировали продажи подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет за 2019 год. Наибольшей популярностью у россиян пользовались кроссоверы и модели B-сегмента. Средняя стоимость перепродаваемого автомобиля составила чуть более 1 млн рублей.
Ранее мы писали
С одними автомобилями владельцы не расстаются годами, другие – меняют хозяев чуть ли не каждый год. Среди ...Читать далее
Чаще «бэушные» машины не старше 3 лет продают в Москве (15% всех сделок) и Петербурге (7%). Самые дешевые автомобили до 3 лет можно найти в Тольятти (801 тыс. рублей), Перми (823 тыс. рублей) и Ижевске (841 тыс. рублей). Самые дорогие - вовсе не в столице, а в Новосибирске (1,58 млн рублей). Москва занимает второе место (1,55 млн рублей), Иркутск – третье (1,39 млн рублей).
Наибольшим спросом пользуются машины малого класса (В-сегмент, 43,1%) и вседорожники (SUV, 31,5%). Самыми популярными марками стали Lada (26%), Kia (12%) и Hyundai (9,7%). Среди моделей чаще всего перепродавали Lada Granta (7,9%), Lada Vesta (6,5%) и Kia Rio (6,3%). Всего в ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей в категории до 3 лет у АвтоВАЗа шесть мест.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пишу от имени поставщика данной компании. Несколько лет назад выставили на реализацию аккумуляторы, клиент сообщал, что продаж нет, два года назад мы начали просить аккумуляторы вернуть, так как нет продаж. Каждый раз клиент уверял, что аккумуляторы в полном порядке и что вернет их позже. В итоге, ...
Направила страховая с кузовным ремонтом. Не буду описывать весь процесс оформления, это не важно, три нежели ушло на все, но когда я приехал за машиной, то в глаза сразу бросился зазор крышки багажника. Она косила сантиметра на два, на бежевом цвете это сразу бросилось в глаза. Но видел это только я ...
Купил новый автомобиль в этом салоне. За полгода облезли все хромированные детали кузова, и я поспешил обратиться в сервис. До этого не бывал тут, и был немного шокирован этим местом, которое выглядело как гаражная шарага с соответствующим поведением работников. Машину приняли на осмотр, сами не позвонил ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве