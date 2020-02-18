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18 февраля 2020, 12:52

Продажи подержанных автомобилей до 3 лет заняли всего 8% вторичного рынка

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Специалисты «Авито. Авто» проанализировали продажи подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет за 2019 год. Наибольшей популярностью у россиян пользовались кроссоверы и модели B-сегмента. Средняя стоимость перепродаваемого автомобиля составила чуть более 1 млн рублей.
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Машины младше 3 лет не пользуются особым спросом на вторичном рынке. В 2019 году на них пришлось лишь 8% перепродаж. Причина здесь в достаточно высокой цене – 1,09 млн рублей. С другой стороны, в последнее время россияне не торопятся расставаться со своими автомобилями. Средний срок владения вдвое превышает упомянутые 3 года. В 2019 году он увеличился с 73 до 75 месяцев.

Чаще «бэушные» машины не старше 3 лет продают в Москве (15% всех сделок) и Петербурге (7%). Самые дешевые автомобили до 3 лет можно найти в Тольятти (801 тыс. рублей), Перми (823 тыс. рублей) и Ижевске (841 тыс. рублей). Самые дорогие - вовсе не в столице, а в Новосибирске (1,58 млн рублей). Москва занимает второе место (1,55 млн рублей), Иркутск – третье (1,39 млн рублей). 
 
Наибольшим спросом пользуются машины малого класса (В-сегмент, 43,1%) и вседорожники (SUV, 31,5%). Самыми популярными марками стали Lada (26%), Kia (12%) и Hyundai (9,7%). Среди моделей чаще всего перепродавали Lada Granta (7,9%), Lada Vesta (6,5%) и Kia Rio (6,3%). Всего в ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей в категории до 3 лет у АвтоВАЗа шесть мест.

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Продажи подержанных автомобилей до 3 лет заняли всего 8% вторичного рынка
{{material_128307}}Машины младше 3 лет не пользуются особым спросом на вторичном рынке. В 2019 году на них пришлось лишь 8% перепродаж. Причина здесь в достаточно высокой цене – 1,09 млн рублей. С другой стороны, в последнее время россияне не торопятся расставаться со своими автомобилями. Средний срок владения вдвое превышает упомянутые 3 года. В 2019 году он увеличился с 73 до 75 месяцев.Чаще «бэушные» машины не старше 3 лет продают в Москве (15% всех сделок) и Петербурге (7%). Самые дешевые автомобили до 3 лет можно найти в Тольятти (801 тыс. рублей), Перми (823 тыс. рублей) и Ижевске (841 тыс. рублей). Самые дорогие - вовсе не в столице, а в Новосибирске (1,58 млн рублей). Москва занимает второе место (1,55 млн рублей), Иркутск – третье (1,39 млн рублей).  Наибольшим спросом пользуются машины малого класса (В-сегмент, 43,1%) и вседорожники (SUV, 31,5%). Самыми популярными марками стали Lada (26%), Kia (12%) и Hyundai (9,7%). Среди моделей чаще всего перепродавали Lada Granta (7,9%), Lada Vesta (6,5%) и Kia Rio (6,3%). Всего в ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей в категории до 3 лет у АвтоВАЗа шесть мест.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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