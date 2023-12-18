Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
По прошествии 11 месяцев в общем зачете предсказуемо лидирует Lada – эмблема с ладьей красовалась на каждом пятом проданном в 2023 году подержанном автомобиле (1,1 млн экз.). Второе место по традиции занимает Toyota (623,8 тыс. экз.). Далее идут корейские Kia (296,5 тыс. экз.) и Hyundai (292,5 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку Nissan (276,6 тыс. экз.). В ТОП-10 также вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda.
Если говорить о конкретных моделях, то пока лидирует Ford Focus (111,4 тыс. экз.). Занимающая по итогам 11 месяцев второе место (107,2 тыс. экз.) Lada 2114 в ноябре и октябре вырвалась вперед, но за оставшийся месяц ей вряд ли удастся преодолеть разрыв в 4 тысячи проданных автомобилей. Третье место по итогам года, по всей вероятности достанется Kia Rio (102,4 тыс. экз.). Hyundai Solaris финиширует четвертым (101,8 тыс. экз.), пятой – Toyota Corolla (95,1 тыс. экз.).
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05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
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Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
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