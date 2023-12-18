Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?

Ранее мы писали Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью Продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с провальным 2022 годом в 1,5 раза, но показатели ... Читать далее

По данным аналитического агентства «Автостат» , в минувшем месяце на вторичном рынке в России было продано 458,1 тысячи легковых автомобилей. Это на 6,3% меньше, чем в октябре 2023-го и на 0,5% меньше ноября 2022-го. Однако, если рассматривать итоги 11 месяцев 2023 года, то в сравнении с прошлым годом объемы выросли на 19,9% и достигли 5,27 млн единиц. Все представленные в ТОП-10 бренды демонстрируют по итогам года устойчивый рост, некоторые – даже двузначный.

По прошествии 11 месяцев в общем зачете предсказуемо лидирует Lada – эмблема с ладьей красовалась на каждом пятом проданном в 2023 году подержанном автомобиле (1,1 млн экз.). Второе место по традиции занимает Toyota (623,8 тыс. экз.). Далее идут корейские Kia (296,5 тыс. экз.) и Hyundai (292,5 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку Nissan (276,6 тыс. экз.). В ТОП-10 также вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda.

Фото: Автостат

Если говорить о конкретных моделях, то пока лидирует Ford Focus (111,4 тыс. экз.). Занимающая по итогам 11 месяцев второе место (107,2 тыс. экз.) Lada 2114 в ноябре и октябре вырвалась вперед, но за оставшийся месяц ей вряд ли удастся преодолеть разрыв в 4 тысячи проданных автомобилей. Третье место по итогам года, по всей вероятности достанется Kia Rio (102,4 тыс. экз.). Hyundai Solaris финиширует четвертым (101,8 тыс. экз.), пятой – Toyota Corolla (95,1 тыс. экз.).

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах