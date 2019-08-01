1 августа 2019, 15:59
Продажи подержанных электрокаров в России выросли в 1,5 раза
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Спрос на электромобили растет во всем мире. Наша страна не является исключением, хотя объемы продаж в абсолютных цифрах по-прежнему невелики. С января по июнь 2019 года в России было продано 1,4 тысячи электромобилей с пробегом.
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Лидерство продолжают удерживать электрические Nissan Leaf, которые попадают к нам из Японии. На Leaf приходится 94% продаж всех подержанных электрокаров в России. С января по июнь в России было перепродано 1 314 экземпляров, причем 1 287 из них (98%) – с правым расположением руля.
Продажи остальных электрокаров носят штучный характер. Занимающий второе место Mitsubishi I-MiEV разошелся тиражом всего в 34 экземпляра. Еще 14 человек приобрели подержанные электрические «Лады» - Ellada. На подержанных BMW i3 свой выбор остановили 13 покупателей. Tesla Model S предпочли 11 человек, а Model X – шестеро. Кроме того, за полгода владельцы избавились от двух почти новых Jaguar I-Pace – продажи электрического кроссовера в Европе стартовали весной 2018 года, а в России еще на полгода позже – в середине декабря. Замыкает список одинокий «малыш» Renault Twizy.
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