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1 августа 2019, 15:59

Продажи подержанных электрокаров в России выросли в 1,5 раза

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Спрос на электромобили растет во всем мире. Наша страна не является исключением, хотя объемы продаж в абсолютных цифрах по-прежнему невелики. С января по июнь 2019 года в России было продано 1,4 тысячи электромобилей с пробегом.
Продажи подержанных электрокаров в России выросли в 1 5 раза
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По данным аналитического агентства «Автостат», продажи подержанных электрокаров выросли в нашей стране более, чем в 1,5 раза. В первой половине 2019 года новых владельцев обрели 1 395 электрокаров с пробегом или на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на вторичном авторынке было продано лишь 896 электрокаров.

Лидерство продолжают удерживать электрические Nissan Leaf, которые попадают к нам из Японии. На Leaf приходится 94% продаж всех подержанных электрокаров в России. С января по июнь в России было перепродано 1 314 экземпляров, причем 1 287 из них (98%) – с правым расположением руля.

Продажи остальных электрокаров носят штучный характер. Занимающий второе место Mitsubishi I-MiEV разошелся тиражом всего в 34 экземпляра. Еще 14 человек приобрели подержанные электрические «Лады» - Ellada. На подержанных BMW i3 свой выбор остановили 13 покупателей. Tesla Model S предпочли 11 человек, а Model X – шестеро. Кроме того, за полгода владельцы избавились от двух почти новых Jaguar I-Pace – продажи электрического кроссовера в Европе стартовали весной 2018 года, а в России еще на полгода позже – в середине декабря. Замыкает список одинокий «малыш» Renault Twizy.

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Продажи подержанных электрокаров в России выросли в 1,5 раза
{{material_125329}}По данным аналитического агентства «Автостат», продажи подержанных электрокаров выросли в нашей стране более, чем в 1,5 раза. В первой половине 2019 года новых владельцев обрели 1 395 электрокаров с пробегом или на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на вторичном авторынке было продано лишь 896 электрокаров.Лидерство продолжают удерживать электрические Nissan Leaf, которые попадают к нам из Японии. На Leaf приходится 94% продаж всех подержанных электрокаров в России. С января по июнь в России было перепродано 1 314 экземпляров, причем 1 287 из них (98%) – с правым расположением руля.Продажи остальных электрокаров носят штучный характер. Занимающий второе место Mitsubishi I-MiEV разошелся тиражом всего в 34 экземпляра. Еще 14 человек приобрели подержанные электрические «Лады» - Ellada. На подержанных BMW i3 свой выбор остановили 13 покупателей. Tesla Model S предпочли 11 человек, а Model X – шестеро. Кроме того, за полгода владельцы избавились от двух почти новых Jaguar I-Pace – продажи электрического кроссовера в Европе стартовали весной 2018 года, а в России еще на полгода позже – в середине декабря. Замыкает список одинокий «малыш» Renault Twizy.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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