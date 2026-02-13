Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

13 февраля 2026, 11:09

Подержанный люкс: рынок дорогих машин продолжает расти - кто в лидерах

Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных автомобилей класса Luxury. Продажи в этом сегменте не просто растут - они бьют исторические максимумы уже несколько лет подряд. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году российский рынок подержанных автомобилей люкс-класса вновь удивил аналитиков: за год было куплено 2,7 тысячи люксовых машин с пробегом. Это на 16% больше, чем в 2024 году, и новый абсолютный рекорд для сегмента. Интересно, что подобная динамика наблюдается уже девятый год подряд, а последние пять лет рынок стабильно обновляет собственные максимумы.

Лидером среди люксовых брендов на вторичном рынке остается Bentley - на долю этой марки пришлось 985 проданных автомобилей, что составляет почти 37% от общего объема. Второе место занял Rolls-Royce с результатом 508 машин, а замыкает тройку Maserati - 455 автомобилей. Lamborghini также показал впечатляющий рост: 429 купленных экземпляров за год. Ferrari и Aston Martin, хоть и уступают по количеству, но тоже демонстрируют положительную динамику - 230 и 79 машин соответственно. Все перечисленные бренды в 2025 году увеличили свои продажи на российском рынке, причем темпы роста варьировались от 7% до 44%.

Если рассматривать популярность отдельных моделей, то здесь безоговорочным фаворитом остается Bentley Continental GT - 438 проданных автомобилей. Следом идет Lamborghini Urus (341 шт.), а третью позицию занимает Bentley Bentayga (286 шт.). В пятерку лидеров также вошли Maserati Levante (230 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (197 шт.).

Эксперты отмечают, что спрос на подержанные люксовые автомобили в России обусловлен не только желанием выделиться, но и ограниченным предложением новых машин этого класса. В условиях санкций и сокращения официальных поставок многие покупатели обращают внимание именно на вторичный рынок. При этом, как показывает практика, даже в условиях нестабильной экономической ситуации интерес к дорогим автомобилям не снижается, а наоборот - становится еще более выраженным.

Любопытно, что на фоне рекордных продаж в сегменте Luxury, импорт легковых автомобилей в целом в Россию в начале 2026 года оказался на минимуме за последние месяцы. Как отмечается в исследовании о динамике ввоза новых и подержанных авто, структура рынка меняется под влиянием новых правил и экономических факторов, что также влияет на спрос на премиальные машины с пробегом.

По мнению специалистов, тенденция к росту продаж подержанных люксовых автомобилей сохранится и в ближайшие годы. Причины - стабильный спрос среди обеспеченных покупателей, ограниченность предложения новых моделей и желание инвестировать в статусные вещи. Впрочем, эксперты не исключают, что в случае смягчения ограничений на импорт или появления новых игроков на рынке ситуация может измениться.

Упомянутые модели: Bentley Continental GT (от 14 290 000 Р), Rolls-Royce Cullinan, Maserati Levante (от 8 436 310 Р), Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Упомянутые марки: Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin
