10 июня 2019, 20:55

Продажи подержанных машин упали на 12%

  • 70
  • 0
В мае 2019 года вторичный автомобильный рынок страны падал даже стремительнее рынка новых автомобилей. По сравнению с майскими показателями годичной давности продажи снизились на 12%. Напомним, новых машин продали на 7% меньше.
Продажи подержанных машин упали на 12
Ранее мы писали
Российский авторынок «умаялся» - согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае этого года зафиксировано ...
Читать далее
Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», в минувшем месяце в России было продано 428 тысяч автомобилей с пробегом (-12%). Около четверти из них пришлось на машины отечественной марки Lada – новых владельцев обрели 108,4 тыс. автомобилей или на 13,5% меньше, чем в мае 2018-го. 

Спад продаж демонстрируют все марки из первой пятерки. Кто потерял меньше, кто - больше. Максимальное снижение покупательского интереса наблюдается у занимающей вторую строчку Toyota – 47 тыс. проданных автомобилей или минус 14,2%. Расположившийся на третьем месте Nissan завершил месяц с результатом 23,9 тыс. автомобилей (-12%).

Четвертая и пятая позиции, по традиции, достались корейским брендам. Подержанных автомобилей Hyundai в мае перепродали 22,3 тыс. экземпляра (-8,1%). У Kia самое незначительное падение из ТОП-5 вторичного рынка. За месяц владельцев сменили 21,2 тыс. автомобилей или на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Майское падение на «вторичке» было настолько существенным, что испортило картину за весь текущий год. Сейчас по итогам первых пяти месяцев в России продано 2,47 млн подержанных автомобилей или на 0,7% меньше АППГ.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
Морор захлебнулся завистью , судя по коментам пригожинских
укроп
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
Порше Центр Пулково | отзывы
Цитата:| Кому: Люся Здравствуйте, Людмила! Спасибо, что проинформировали нас о случившемся. Мы не оставим данную ситуацию без внимания. Уточните, пожалуйста, VIN или государственный номер автомобиля. Вся информация будет направлена коллегам для дальнейшего рассмотрения. Благодарим за Ваш комментарий ...
ABTODOM
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Lada Largus: что предлагает рынок подержанных машин
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи подержанных машин упали на 12%
{{material_126710}}Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», в минувшем месяце в России было продано 428 тысяч автомобилей с пробегом (-12%). Около четверти из них пришлось на машины отечественной марки Lada – новых владельцев обрели 108,4 тыс. автомобилей или на 13,5% меньше, чем в мае 2018-го. Спад продаж демонстрируют все марки из первой пятерки. Кто потерял меньше, кто - больше. Максимальное снижение покупательского интереса наблюдается у занимающей вторую строчку Toyota – 47 тыс. проданных автомобилей или минус 14,2%. Расположившийся на третьем месте Nissan завершил месяц с результатом 23,9 тыс. автомобилей (-12%).Четвертая и пятая позиции, по традиции, достались корейским брендам. Подержанных автомобилей Hyundai в мае перепродали 22,3 тыс. экземпляра (-8,1%). У Kia самое незначительное падение из ТОП-5 вторичного рынка. За месяц владельцев сменили 21,2 тыс. автомобилей или на 3,7% меньше, чем годом ранее.Майское падение на «вторичке» было настолько существенным, что испортило картину за весь текущий год. Сейчас по итогам первых пяти месяцев в России продано 2,47 млн подержанных автомобилей или на 0,7% меньше АППГ.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодарский край Воронеж Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG