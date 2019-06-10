10 июня 2019, 20:55
Продажи подержанных машин упали на 12%
- 70
- 0
В мае 2019 года вторичный автомобильный рынок страны падал даже стремительнее рынка новых автомобилей. По сравнению с майскими показателями годичной давности продажи снизились на 12%. Напомним, новых машин продали на 7% меньше.
Ранее мы писали
Российский авторынок «умаялся» - согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае этого года зафиксировано ...Читать далее
Спад продаж демонстрируют все марки из первой пятерки. Кто потерял меньше, кто - больше. Максимальное снижение покупательского интереса наблюдается у занимающей вторую строчку Toyota – 47 тыс. проданных автомобилей или минус 14,2%. Расположившийся на третьем месте Nissan завершил месяц с результатом 23,9 тыс. автомобилей (-12%).
Четвертая и пятая позиции, по традиции, достались корейским брендам. Подержанных автомобилей Hyundai в мае перепродали 22,3 тыс. экземпляра (-8,1%). У Kia самое незначительное падение из ТОП-5 вторичного рынка. За месяц владельцев сменили 21,2 тыс. автомобилей или на 3,7% меньше, чем годом ранее.
Майское падение на «вторичке» было настолько существенным, что испортило картину за весь текущий год. Сейчас по итогам первых пяти месяцев в России продано 2,47 млн подержанных автомобилей или на 0,7% меньше АППГ.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Морор захлебнулся завистью , судя по коментам пригожинских
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Цитата:| Кому: Люся Здравствуйте, Людмила! Спасибо, что проинформировали нас о случившемся. Мы не оставим данную ситуацию без внимания. Уточните, пожалуйста, VIN или государственный номер автомобиля. Вся информация будет направлена коллегам для дальнейшего рассмотрения. Благодарим за Ваш комментарий ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве