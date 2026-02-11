Рынок подержанных пикапов в России: свежие цифры, неожиданные лидеры и новые тенденции 2025 года

11 февраля 2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.
По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году российский рынок подержанных пикапов продемонстрировал заметный рост: за год было реализовано 35,7 тысячи автомобилей, что на 4% превышает показатели предыдущего года. Несмотря на то, что этот результат не дотянул до исторического максимума 2021 года, когда продажи превысили 37 тысяч единиц, эксперты отмечают оживление интереса к этому сегменту.
Лидером среди брендов по-прежнему остается Toyota, на долю которой пришлось почти четверть всех сделок - 8,5 тысячи машин. Mitsubishi уверенно удерживает вторую позицию с результатом 6,5 тысячи проданных пикапов. В пятерку самых востребованных марок также вошли УАЗ (4,4 тысячи), Great Wall (3,1 тысячи) и Volkswagen (2,2 тысячи). Совокупно эти бренды формируют около 70% всего объема рынка подержанных пикапов в стране.
Если рассматривать популярность по моделям, то Toyota Hilux вновь оказался вне конкуренции: за год россияне приобрели 7,4 тысячи таких автомобилей. Mitsubishi L200 занял второе место с теми же 6,5 тысячи экземпляров, а отечественный УАЗ «Пикап» замкнул тройку лидеров (4,4 тысячи). В топ-5 также вошли Volkswagen Amarok и Nissan Navara, которые разошлись тиражом 2,2 и 1,5 тысячи соответственно.
Интересно, что несмотря на общее оживление, рынок подержанных пикапов остается достаточно консервативным: основные игроки не меняются уже несколько лет подряд. Однако эксперты отмечают, что в 2025 году наметились новые тенденции - например, растет интерес к китайским моделям, а также к автомобилям с минимальным пробегом и прозрачной историей обслуживания. Это связано с тем, что покупатели стали более требовательными к состоянию техники и прозрачности сделок.
В контексте общего состояния рынка стоит обратить внимание на то, как меняется структура импорта и продаж легковых автомобилей в России. Например, в недавнем исследовании, посвященном динамике ввоза новых и подержанных машин, подробно анализировались причины снижения объемов импорта и влияние новых правил утилизационного сбора. Подробнее о том, какие страны и бренды удерживают позиции на российском рынке, можно узнать в материале о свежих тенденциях импорта легковых автомобилей.
Отметим, что Toyota Hilux - это один из самых узнаваемых и востребованных пикапов на российском рынке. Модель известна своей надежностью, выносливостью и способностью справляться с тяжелыми условиями эксплуатации. За годы присутствия в России Hilux завоевал репутацию автомобиля, который выбирают как для бизнеса, так и для активного отдыха. Неудивительно, что именно эта модель стабильно занимает лидирующие позиции в сегменте подержанных пикапов.
В последние годы Toyota Hilux стал символом практичности и универсальности среди пикапов. Его ценят за высокий клиренс, прочную раму и богатую комплектацию, что делает его подходящим для самых разных задач - от перевозки грузов до путешествий по бездорожью. Благодаря устойчивому спросу на вторичном рынке, Hilux сохраняет высокую остаточную стоимость и остается привлекательным выбором для российских автолюбителей.
