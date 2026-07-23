Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 11:25

Продажи премиальных авто в России резко выросли в 2026 году

Продажи премиальных авто в России резко выросли в 2026 году

Почему дорогие машины стали популярнее - неожиданные перемены на рынке

Продажи премиальных авто в России резко выросли в 2026 году

В России отмечен необычный рост интереса к дорогим машинам не только китайских, но и немецких брендов. Эксперты анализируют причины. Новые тенденции удивили даже дилеров. Подробности - в нашем материале.

В России отмечен необычный рост интереса к дорогим машинам не только китайских, но и немецких брендов. Эксперты анализируют причины. Новые тенденции удивили даже дилеров. Подробности - в нашем материале.

В первой половине 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей премиум-класса продемонстрировал впечатляющий рост. За шесть месяцев дилеры реализовали 61 108 машин этого сегмента, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий рынок новых автомобилей увеличился лишь на 15%, что подчеркивает опережающие темпы развития дорогих моделей.

Как сообщает Автостат, доля премиальных автомобилей в структуре продаж выросла с 8,9% до 10%. Такой результат стал возможен благодаря активному спросу на дорогие машины, в то время как массовый сегмент не показал столь значительных изменений.

В лидерах по объему продаж остался бренд Exeed, хотя его показатели снизились на 18% и составили 7950 реализованных автомобилей. На втором месте оказался Voyah, который увеличил продажи почти в три раза - до 7810 машин. Третью позицию занял Tank с результатом 7784 автомобиля, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Особенно заметен рост у европейских и китайских премиальных марок. BMW реализовал 7551 автомобиль, что на 43% больше прошлогоднего результата. Audi увеличил продажи в 5,6 раза, достигнув 5839 машин. Hongqi показал рост на 89% - 5100 автомобилей, а Mercedes-Benz прибавил 60%, реализовав 5071 машину.

Эксперты связывают такие перемены с изменениями в структуре импорта и смещением интереса покупателей к более дорогим моделям. Ограниченный выбор в бюджетном сегменте подтолкнул многих автолюбителей обратить внимание на премиум-класс. Кроме того, новые условия поставок и логистики способствовали перераспределению спроса.

Таким образом, премиальные автомобили становятся все более заметной частью российского рынка. Динамика продаж в этом сегменте опережает массовый рынок, а интерес к дорогим моделям продолжает расти. По мнению специалистов, если тенденция сохранится, структура автомобильного рынка в России может существенно измениться уже в ближайшие годы.

Упомянутые марки: EXEED, Voyah, TANK, BMW, Audi, Hongqi
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